Jandač ostře k Salákovi: Kdo ve Spartě nechce být, ať se sbalí a jde

Jak se vám hodnotí trpká porážka s Kladnem?

„Těžce. První třetina nebyla špatná, měli jsme vyložené šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve druhé části už to nebylo takové, ale pořád jsme věděli, že se zápas za stavu 2:2 dá zlomit. Kdo dá ten pátý gól… bohužel ho dalo Kladno. Udělali jsme faul za čtyři minuty, který moc nechci komentovat. Dali přesilovky, my ne. V závěru jsme už pak neměli sílu.“

Hráči přiznali, že jste po utkání v kabině řešili klasické téma: jste herně lepší, ale prohráváte. Není to takový kolorit celé sezony?

„V podstatě to tak je. My ale nemáme problém s góly. Dáváme je. V moment, kdy to ale potřebujeme nejvíc, se nám to nepovede. Teď to byly přesilovky. Mohli jsme minimálně vyrovnat, nebo to klidně úplně překlopit na naši stranu. Věděli jsme, že Kladno poslední zápasy hrálo dobře. My jsme kvůli covidu pořádně nevěděli, kdo nastoupí a kdo ne. Na to se ale nechci vymlouvat. Měli jsme minimálně zabodovat, zkusit se nastartovat.“

Nebyla problém týmová karanténa? Poprvé jste se mohli sejít až v neděli dopoledne před utkáním.

„Takové jsou podmínky. Nechci se na to určitě vymlouvat, ale není to jednoduché. Ráno se sejdeme a jdeme hrát. Někteří kluci ještě nejsou připravení, s někým ta nemoc zamává. Trvá to pak trochu dýl. Není to příjemné.“

Vy jste měl taky pozitivní test na covid. S vámi zamával?

„Vůbec. Před zápasem s Hradcem jsem šel normálně v bruslích na led na rozbruslení. Pak mi ale vyšel pozitivní antigenní test. Nic mi nebylo, neměl jsem žádný problém. Hned jsem se ale oddělil od týmu, abych tam něco nezanesl. Druhý den jsme šli všichni na PCR test, který už byl negativní. Asi mě to minulo, nevím.“

Říká se, že klíčové je umět do zápasů dobře vstupovat. S tím vy nemáte problém. Prvních branek v utkání máte nejvíc z celé extraligy, stejně však duely ztrácíte.

„Je to všechno takové divné. V prvních dvou třetinách jsme to měli překlopit k nám. Vedli jsme 1:0, pak 2:1. Je to celé zapeklité, musíme najít cestu, jak z toho ven.“

V uplynulém týdnu se hodně řešil konec brankáře Alexandera Saláka v klubu. Překvapilo vás jeho rozhodnutí?

„Odehrálo se to rychle. On sám přišel s tím, že to chce ukončit. Když tu nechce být, tak tady být nemůže, že jo.“

Viděl jste jeho rozhovor pro Blesk, kde barvitě popsal pozadí konce?

„Neviděl, jenom se ke mně dostalo pár vět. V kabině jsme se ve srandě bavili o tom, že teda ta částka taky nesouhlasí a podobně. Zamotal se do toho pěkně. Já to ani moc komentovat nechci. Je to jeho věc, jeho rozhodnutí. V žádném případě nechceme v týmu někoho, kdo za Spartu nechce hrát. Jestli to tak někdo má, ať se sbalí a jde.“

Neštve vás, že špinavé prádlo vynesl na veřejnost? Přiznal, že byl před Silvestrem se spoluhráči ve striptýzovém baru, který jde klidně nazvat bordelem.

„Nebudu to komentovat. Neměli jsme Spengler Cup, ten byl zrušený. Udělali jsme si náhradní program, dali jsme hráčům pár dnů volna. Kluci se domluvili, že si chtějí jako chlapi sednout a něco si vyříkat. To taky udělali. Asi to pak protáhli… celou tu situaci neznám, ani nechci. Tohle má zůstat v kabině, vůbec se to nemá ventilovat. Že to on takhle vytáhl, to je jeho věc. Já za hráči stojím. Opakuju, že hráč, který nechce hrát ve Spartě, tu nemá co dělat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:08. D. Voženílek, 21:48. R. Horák Hosté: 05:34. Dotchin, 27:35. A. Kubík, 50:47. Zikmund Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – Moravčík, Matuškin, Tomáš Dvořák, M. Jandus, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomov – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – Chlapík, Sobotka (A), M. Forman – Vitouch, D. Kaše, Prymula – J. Strnad, D. Voženílek, Šmerha. Hosté: Bow (Janus) – Kehar, Baránek, K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek (A), Dotchin – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, M. Indrák, M. Beran. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Lhotský, Klouček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 1000 diváků