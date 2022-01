Kvůli zranění kotníku přišel Cingel o olympiádu. Jdu dál, hlásí po návratu

Nastoupit po takové době není vůbec sranda, jak jste na ledě cítil?

„Je to samozřejmě jiné, mnohem rychlejší než trénink. Bylo to pro mě těžké, velmi těžké. Na druhou stranu: čekal jsem to ještě horší. Snažil jsem se hrát hlavně jednoduše. Nakonec máme jen bod, mnohem příjemnější by bylo tady vyhrát.“

V hokeji jste toho zažil požehnaně, ale stejně, nedolehla na vás lehká tréma z návratu?

„Ani ne. Spíš jsem se těšil. Byl jsem mimo dlouho a z tribuny se na hokej dívá těžko. Říkal jsem si, že nebudu nic extra vymýšlet, hlavně, abych se do toho rychle dostal.“

V nájezdech jste dostal nominaci, těsně vám nevyšel blafák, co scházelo?

„Když jsem si to dával na bekhend, puk mi přeskočil hokejku a už jsem to nedokázal zasunout.“

Bylo to hodně na hlavu čekat čtvrt roku na ostrý zápas?

„Chcete hrát, sezona je rozběhnutá a vy sedíte… Každý, kdo si něčím podobným prošel, potvrdí, jak náročné to je na psychiku. Navíc se do tempa těžko dostáváte. Dva měsíce jsem nemohl nic dělat, pak jsem usilovně pracoval na návratu. Což bylo náročné. Vrátím se do toho jen hraním zápasů. Snad budu ve formě co nejdřív, abych klukům svými výkony pomohl. Musím naskakovat do rozběhnutého vlaku, ale nemyslím si, že by šlo o něco nerealizovatelného.“

Byly nejhorší ty dva měsíce nicnedělání?

„Určitě. Čas neběžel, trénovat jsem nemohl, aby se zranění nezhoršilo. Dívat se na chalany z tribuny bylo zvláštní, seshora hokej vypadá hrozně jednoduše, pak přijdete na led a najednou máte úplně jiný pocit. Všechno je rychlejší, než se zdá, a na všechno je málo času.“

Do toho všude poletuje covid, což také byla jistá komplikace ohledně načasování návratu, že?

„Je to tak. Měl jsem nastoupit už ve středu proti Litvínovu, ale akorát šel do karantény, Vítkovice to samé. Takže se návrat povedl až teď v Budějovicích. Pro mě se nic extra neměnilo, připravoval jsem se, abych byl ready, těch pár dnů navíc už se dalo vydržet.“

Bavíme se o extralize, přitom kvůli zranění jste přišel o šanci bojovat o olympiádu. K vzteku.

„Přesně. S tím se ale nedá nic dělat, nemá cenu nad tím přemýšlet. Musím jít dál, co nejrychleji se do toho dostat a za chvíli začne nejdůležitější fáze sezony.“

Hradec má určitě šanci na výborný výsledek, upínáte se právě k tomu?

„Zatím ne, až tak daleko se nedívám. V mé situaci jdu den po dni.“

