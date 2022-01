Nestrašil: Bez olympiády? S**e mě to, ale chci, aby se týmu věřilo

Jak jste přijal absenci svého jména v olympijské nominaci?

„Nechci to ani komentovat, na to moc nejsem. Chci, aby tým, co tam je, měl klid. Aby se mu věřilo. U nás to bývá tak, že teprve jedeme na Euro Hockey Tour a pomalu už prohráváme první třetinu, takže chci, aby kluci měli klid, věřili si. Samozřejmě mě to sere. To by sralo asi každého, ale je to tak, jak to je a jdeme dál.“

Z Třince byl v nominaci Tomáš Kundrátek a na poslední chvíli se do ní i David Musil . Tomu říkáte co?

„Super, jsem za kluky hrozně rád a hlavně za Davida. Bude to jeho první olympiáda. Objel toho už hodně, byl na dvou mistrovství světa (2019 a 2021). Teď si připíše olympiádu! Navíc můžou kluci (s Kundrátkem) hrát v obraně spolu, mohlo by jim to vyhovovat. Pro náš tým jedině super, další ukázka, jak se tady s hráči pracuje. Za mě jednoznačně zasloužené.“

Proti Mladé Boleslavi (7:3) si další z vašich spoluhráčů Martin Růžička připsal klubový rekord. V Třinci nasbíral už 568 bodů, jak vám to zní?

„Neuvěřitelné! Za prvé už to, že tady odehrál tolik sezon a celé ty roky se drží. Vždycky je v prvních třech bodování ligy, rok co rok. To je neuvěřitelné. Je to vizitka, jaký je soutěživec. Každý zápas chce dát gól a je jedno, jestli to je 7:3 nebo 8:0. Do každého střídání jde s tím, že něco udělá. Klobouk dolů před ním. Naprosto fantastické.“

V utkání se Růžička ukázal i tím, že odvolal boleslavské vyloučení za střet s brankářem Janem Růžičkou. Jak na podobná gesta fair play nahlížíte?

(usměje se) „Pro mě je to hrozně sporná otázka. Vím, že pan (Petr) Klíma teď schytal dost negativních reakcí, když o tom ve Sportu otevřeně mluvil. Je to sporné. To, co se stalo dneska, je na odvolání stoprocentně, protože brankář Růžička nejdříve zahrál puk a hokejkou šel proti bruslím. Ale je to složité, lidé se v takových případech musejí zeptat sami sebe. Až budete hrát finále Stanley Cupu, zápas číslo sedm a něco takového se stane, budete dost fér, abyste to odvolali? Já za sebe říkám, že ne. Když někdo upadne úplně mimo hru a není tam hokejka ani nic, tak to samozřejmě odvolám. Ale to, co třeba udělal Okál ve Zlíně, kdy odvolal faul v poslední minutě, nebo tak nějak? Tak zrovna ten bych já neodvolal. Je to hrozně sporné, jsou tam od toho rozhodčí. Na druhou stranu, je to sport a nějaké fair play by mělo existovat.“

Proti Boleslavi jste využili čtyři přesilovky z šesti. Byl to klíč k vítězství?

„Ano, zaplaťpánbůh za přesilovky, protože jsme nezačali úplně ideálně. Prohrávali jsme rychle 0:2. Přesilovky se nám daří - jak první formaci, tak i druhé. Zaplaťpánbůh za ně.“

Hrajete početní výhody tak dobře, že se soupeři těžko brání?

„Spíš si myslím, že jsme měli dobrý start do sezony a hrajeme tím pádem ve větším klidu. Udělali jsme si na začátku trochu sebevědomí, kdy nám to tam podle mě padalo ještě víc, než za posledních pár měsíců. Tam jsme si to trošku nahnali a o to se nám teď hraje líp.“

