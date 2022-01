Forma v extralize: Mine Pardubice ruský syndrom? A víš co, Sašo?

Indiáni si začínají trhat vlasy. Co se najednou děje? Překvapení sezony zahučelo do útlumu, poslední dva týdny je to samá porážka, jen dvoubodový večer s Kladnem. Ještěže Vlasák nemá vlasy.

Na PR oddělení klubu aby pomalu vymýšleli, na koho to hodit. Sestup je nehorázně blízko. Ale trapas je to už teď. Boleslavský příchod Šidlík radši skončí s hokejem , než aby otvíral dveře zlínské kabiny.

11. Sparta

Posun oproti minulému týdnu: -6

Nedávno přišel do klubu s nabídkou kvalitního řemesla, nyní z něj couvá poté, co se v úplně jiném klubu vytasil s úplně jinou kvalitní nabídkou. Zdánlivě klidný rozchod rozčísl kouč Jandač: Víš co, Sašo? Jdi do prdele.