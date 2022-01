Nikdo není víc než klub. Salák už není hráč Sparty, přijít má cizinec

Sám chtěl v klubu pokračovat, ale manželka rozhodla, že chce z Prahy pryč. Tak Alexander Salák požádal o ukončení kontraktu, který měl platit až do dubna 2023. Týden se vlekly dohady ohledně formalit. Teď je vše zpečetěno.

„Žádný hráč není víc než klub. S Alexanderem Salákem jsme počítali do bojů play off. V nedávném období jsme ale usoudili, že bude lepší, když v našem klubu dál pokračovat nebude,“ uvedl sportovní ředitel Petr Ton. Zkušený pětatřicetiletý gólman by měl s největší pravděpodobností zamířit do švédského Djurgaardenu.

Sparta už dotahuje příchod nového brankáře, který doplní Matěje Machovského. „Rozhlížíme se zejména po zahraničním trhu. Jednání jsou na dobré cestě. Jasno bychom chtěli mít nejpozději do konce týdne,“ dodává Ton, který nevylučuje posilování kádru i na dalších pozicích.

Podle informací iSport.cz by měl být blízko příchod gólmana ze zahraničí. Skloňovaná jména jako Patrik Bartošák nebo Marek Langhamer do metropole nepřijdou, brankář by měl být cizinec.

