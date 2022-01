Třinec před uzávěrkou loví posily. Přichází Bakoš, v klubu uctí legendu

Několik dní do konce přestupové uzávěrky v Tipsport extralize úřadující mistr nelení. Několik hodin poté, co si Třinec upevnil první příčku v tabulce výhrou 2:1 nad Kladnem oficiálně představil novou posilu. Podle dřívějších informací iSport.cz se z KHL do Česka vrací slovenský útočník Martin Bakoš. „Získáváme zkušeného útočníka, jehož dovednosti jsou na vysoké úrovni. Přál bych Martinovi, aby se mu u nás dařilo a pomohl týmu v těžké závěrečné fázi sezony,” uvedl Jan Peterek, sportovní ředitel Ocelářů pro klubový web.

Oceláři se během olympiády musí obejít hned bez pětice hráčů ( Kundrátek , Musil , Marinčin, Roman, Daňo). I proto se těsně před uzavřením přestupového okna ohlížejí po posilách. Zatím se tedy Třinci povedlo ulovit jednu zvučnou posilu v podobě slovenského reprezentanta Martina Bakoše, který předčasně skončil v Soči.

„Nad návratem jsme s rodinou přemýšleli už dlouho. V KHL se možná nedohraje základní část, takže když o mě Oceláři projevili zájem, perfektně to do sebe zapadlo,” prozradil rodák ze Spišské Nové Vsi pro klubový web.

Bakoš v Třinci poprvé v kariéře neoblékne své oblíbené číslo 83, které u Ocelářů nosil někdejší vynikající útončík Martin Adamský. „Myslím, že Oceláři už svojí 83 mají a zaslouženě jenom jednu,” vysvětlila jednatřicetiletá posila, která si pro uctění klubové legendy jako alternativu vybrala č. 63.

V extralize ofenzivní pravák hrával za Liberec. V dresu Bílých Tygrů nastoupil do tří sezon (2014-16 a 2017/18). Za 176 zápasů nasbíral 114 bodů (52+62). Se Severočechy také v roce 2016 slavil mistrovský titul.

Po minulé olympiádě se zkoušel prosadit v organizaci Boston Bruins, v ročníku 2018/19 nastupoval na farmě za Providence (16 zápasů/3+1), pozvánky do NHL se ale nedočkal. I kvůli zranění. A vrátil se do Evropy. „Rozhodl jsem se jít do NHL a poprat se o splnění snu,“ popisoval Bakoš. „Manželka má podobně živelné srdce jako já, a když jsem se jí u jednoho e-mailu, v němž jsem řešil právě možný odchod do Ameriky, zeptal, co na to říká, namísto odpovědi sama klikla na odeslat.“

I za krátkou zkušenost v zámoří byl rád. Pochvaloval si pomoc českých i slovenských parťáků. „Hokej je tam na úplně jiné úrovni, hodně jsem se naučil. Nevyšlo to, ale jsem šťastný za šanci.“

Daleko větší porci zápasů (279/71+71) Bakoš nasbíral v KHL, kde hrával za Slovan Bratislava, Kunlun, Vladivostok, Spartak Moskva a naposledy Soči. V aktuální sezoně odehrál 36 zápasů, připsal si 16 bodů (9+7).

