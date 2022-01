Čiliak o návratu do Komety: Zábranský mi řekl, ať jdu domů, že sem patřím

Jeho manželka Tatiana si návrat do Brna vysnila. On sám se v úterý ráno probudil a říkal si: Byl to sen? Jasně, že nebyl. S Markem Čiliakem (31) počítá Kometa co nejdříve do brány a po ukončení kariéry by měl v klubu pokračovat v jiné funkci. „Pan Zábranský mi zavolal a řekl: Marku, pojď domů, ty patříš sem,“ popsal pozadí nečekaného návratu.

V brněnské kabině, kde zná každý kout, se prý nic nezměnilo. Fórky od Martina Zaťoviče a Tomáše Vincoura lítají se stejnou frekvencí jako dřív. Marek Čiliak na návrh dvouletého kontraktu od Komety kývnul hned. „Tým má obrovskou sílu. A já už potřebuju vyhrát,“ pousmál se gólman po středečním prvním tréninku.

Jak se upekl comeback do Brna?

„Proběhlo to narychlo. V pondělí večer jsme to začali řešit. Pan Zábranský mi zavolal a řekl: Marku, pojď domů, ty patříš sem. V ten moment už jsem neměl co řešit. Přišla zpráva s návrhem smlouvy. Hned jsem souhlasil a nic jsem si nevymýšlel. Dohodli jsme se. Ráno jsem se probudil a říkal jsem si: Byl to sen, nebo ne? (úsměv) Pak jsem jel do Brna. Akorát jsem se musel domluvit s vedením Popradu. Musím panu Jurinyimu (řediteli klubu) poděkovat, že mě pustil. Když viděl, jak ke Kometě přistupuju, nebránil mi. Ještě v úterý jsem přitom měl chytat. Žena si návrat vysnila. Prý na něj tak dlouho myslela, až se nám to splnilo.“

Čísla jste v Popradu neměl zrovna oslnivá.

„Tam se dělo hrozně moc věcí. Měnil se trenér, styl. Myslím, že jsme měli kvůli covidu o sedm zápasů méně než ostatní. Přitom jsme klidně mohli hrát. Rušili nám zápasy, člověk se do toho musel furt dostávat. Přitom potřebujeme být v nějakém tempu. Bylo to na hlavu. Jinak jsem byl v Popradu spokojený. Byli jsme v Tatrách, dětem se tam líbilo. Procházky, výlety…Pro rodinu to bylo dobré. Ale shodli jsme se, že už stačilo. Rodina je ještě v Popradu, má přijet v pátek. Bydlení už máme vybrané. Akorát žena teď neví, kam dřív skočit. Řešíme, kdo jí přijede se vším pomoct.“

Jak se aktuálně cítíte?

„V pohodě. Neměl jsem žádnou pauzu od ledu. Budu na sobě makat, soustředit se jen na Kometu. Chci zase cítit úspěch, který jsme měli v našich nejlepších sezonách. Když jsem v minulosti odcházel z Brna, bylo to do KHL (Slovan Bratislava). Objevila se šance, tak proč ne? Po mém návratu se dařilo Karlu Vejmelkovi, proto jsem šel pomoct Zlínu. Potřeboval jsem chytat. Pomohlo to mně, Kometě i Zlínu. Vždycky jsme se s klubem dohodli. Srdcem jsem byl pořád v Brně. Narodily se nám tu děti. Nikdy jsem neřekl, že už se nevrátím.“

Co nepříliš povedený rok v Českých Budějovicích?

„K tomu už bych se nechtěl vracet.“

Znáte dobře vaše tři spoluhráče a konkurenty v bráně Komety?

„Klimsona (Lukáše Klimeše) znám asi nejlépe. Se Sedlem (Jakubem Sedláčkem) jsme se potkávali prakticky od patnácti let do dvaceti. Chytávali jsme proti sobě v reprezentaci. Registrujeme se v podstatě odmalička. Mateje Tomka jsem viděl teď poprvé. Nikdy jsme se nepotkali.“

Je pravda, že zůstanete v klubu delší dobu?

„Smlouvu mám na dva roky. Bavili jsme se s Liborem i o vizi do budoucnosti, až skončím s hokejem. S tou představou jsem souhlasil. Asi patřím sem. Když jsem přijel do Brna, měl jsem v sobě emoce. Byl jsem nadšený. Jsme tady doma. Samozřejmě před prvním tréninkem proběhly srandičky. Zaťa (Martin Zaťovič) je Zaťa. Pořád stejný. Vinnie (Tomáš Vincour) rýpal, jako rýpal doteď. Nepřišel jsem do neznámého prostředí.“

Co si myslíte o kvalitě týmu?

„Má obrovskou sílu. A já už potřebuju vyhrát. (úsměv) Na zápasy jsem se díval. Co jsem viděl, extraliga je tuto sezonu hrozně vyrovnaná. Není v ní žádné slabé mužstvo. Každý může vyhrát s každým. Jako v NHL. Sleduju i Zlín, často si volávám s Hufínem (brankářem Danielem Hufem). Mají to tam těžké. Díval jsem se i na jejich poslední utkání s Mladou Boleslaví (2:7). Bylo vidět, že to hráči mají v hlavách. Chtějí, bojují, dávají do toho všechno. Ale nejde to. Tak to někdy chodí. Čím víc chceš, tím víc to nejde.“

Jaká je slovenská liga?

„Těžká. Brankář Tomek, který byl v Popradu se mnou, říkal: Čilo, pro brankáře je to nejtěžší liga. Pak jsem to sám zjistil. Ve hře je hodně nečekaných situací. Od svých hráčů i protihráčů čekáte něco jiného, než udělají. Chvilku si to muselo sedat. Říkají to i hráči.“

