Rosandič po debaklu: Góly z úplných blbostí. O čtyřku ještě zabojujeme

První tři místa jsou pryč. Ale čtvrté je stále k mání. Je to lukrativní pozice, protože z ní pořád postupujete přímo do čtvrtfinále. Liberec po ní pošilhává taky, jenže teď v Hradci schytal výprask 2:6. „Snad se vrátíme v neděli doma s Budějovicemi na vítěznou vlnu, ať ještě o první čtyřku zabojujeme,“ přeje si Mislav Rosandič. Ofenzivní bek se do slovenské nominace na olympiádu nedostal, jako náhradník bude čekat na případné problémy.

První střídání v Hradci skvělé, čtyři minuty dobré a pak děs. Sedí tenhle popis na liberecký výkon?

„Začátek byl celkem v pohodě a pak nic moc. Hradci to tam napadalo, do druhé třetiny jsme šli za stavu 2:0 pro ně a další dva góly nám tam napadaly z úplných blbostí. Nevím, to ani nebyl tlak.“

Přitom po třech výhrách to vypadalo, že Liberec je ve formě. Co se tak najednou otočilo?

„Takhle je to celý rok. Asi si musíme zvyknout, že to takhle je, nebo co, nevím. Neměli jsme vítěznou šňůru celou sezonu.“

Už jste nakousl třetí gól. Tam vás Hradec přetlačil v důrazu, vy jste před brankou jen byli, ale tím to haslo. Soupeři jste dali velkou volnost. Nebyli jste moc hodní?

„Právě, ty góly jsme dostávali takové zvláštní. V tu chvíli nás ani nijak extra nesevřeli... Celý rok to tak je. Kluci už o tom mluvili několikrát, je to pořád o tom samém. Kdybych tak věděl, jak to změnit. Ale nevím, jak na to.“

Ani návrat Ladislava Šmída z marodky na téhle vaší houpačce moc nezměnil?

„Nemyslím si, že by se na to někdo vyloženě spoléhal a upínal se k tomu. Chyběl nám a je dobře, že ho máme zpátky. Ale stále je hokej týmový sport, jeden hráč zápas nevyhraje. Kdyby ano, tak by bylo všechno moc jednoduché. Snad se vrátíme v neděli doma s Budějovicemi na vítěznou vlnu, ať ještě zabojujeme o první čtyřku.“

Vy jste nejproduktivnějším libereckým obráncem, máte poměrně dobrou sezonu. Jste hodně zklamaný, že nakonec chybíte ve slovenské nominaci pro olympiádu?

„Neřekl bych, že mám dobrou sezonu. Líto mi to bylo, jasně. Ale ve výběru jsou kluci, které trenéři chtěli. Jsem mezi náhradníky, vím, jaká situace ve světě je. Nikomu nepřeju nic zlého. Ale když dostanu ještě šanci, tak dostanu. Jestli ne, čeká nás v Liberci pořád hrozně práce.“

Čekáte tedy na telefonu, kdyby byla potřeba se zabalit?

„Jasně, je nás takhle víc. Víte, jak to chodí, někteří kluci jsou covid pozitivní třeba třikrát. V hlavě to nemám, ale může se toho stát ještě hodně, byť to opravdu nikomu nepřeju.“

