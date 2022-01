Hradec masakroval Tygry. Útočil a vládl. Parádní výkon, radoval se kouč

Stačí dvě situace, abyste pochopili, jak funguje Mountfileld HK. Pár sekund před koncem druhé třetiny skočil Richard Nedomlel do střely, spíš po hlavě, než aby puku nastavoval nohy a tělo. Za stavu 4:0 nechtěl nechat projet kotouč za žádnou cenu. Pár minut před tím rozjela první lajna ťukes před libereckou brankou, Filip Pavlík zakončoval z první, nedal. Pak zajel k Radku Smoleňákovi, který mu nahrával. Usmíval se, hokejkou ho poplácal po zadku. Tak příště!

Pohoda. Klid. Sebevědomí. Sice měl za sebou Hradec tři porážky (dvě po nájezdech), na marodce tři beky i brankáře Henriho Kiviaha, který si poslední dobou pro sebe vychytal větší porci minut, ale nic z toho nepřeneslo na led paniku. Ani náznak. „Pro mě to byl výborný týmový výkon, dali jsme některé krásné, některé šťastné góly,“ pochvaloval si hradecký kouč Tomáš Martinec.

A to Liberec už nepřipomíná nešťastnou hromádku jako pár týdnů zpátky. Pomalu se sune nahoru, zase vrčí na extraligu. Pardon, vrčel. V pátek ztratil hlas. Dobrý nástup, velká šance Tomáše Filippiho po 11 sekundách. Dál? Dál se vlády ujal Hradec. Dominoval ve všech klíčových herních činnostech. Když mu Liberec daroval ještě pár přesilovek? Díky! „Připravovali jsme se na to, že Liberec má poslední zápasy velmi dobrou formu. Naši hru jsme začali hrát až od prvního gólu, začali být důrazní v osobních soubojích, vyhrávali je,“ zmínil hradecký trenér.

Mountfield HK - Liberec: Domácím se vyplatil tlak do branky. Puk dostal za čáru Lev, 3:0

Rozdíl byl patrný i v síle kolem branky, když ve 27. minutě zvyšoval Jakub Lev na 3:0. Domácí se hrnuli před Kváču ve třech proti čtyřem, stejně se Lev dostal v pohodě k puku. Neměl nikoho za krkem, žádné vyceněné zuby kolem sebe. Doplácnul puk suše do liberecké brány. „Říkali jsme si, že se do branky hodně stahují, je tam potřeba velký tlak. Nějaké góly nám tam z toho padly,“ poznamenal domácí útočník Jakub Orsava.

Jediný plusový bod pro Bílé Tygry? Kouč Augusta dorazil na tiskovku dřív než Tomáš Martinec, který hledal sako. Jinak byl Liberec ve všem druhý. Takže se i Hradec bavil. Pátému gólu Nikity Ščerbaka předcházela nejdřív jeho nahrávka na Orsavu. Hezky o mantinel za brankou. „Asi mu šla ve škole dobře fyzika,“ usmíval se český parťák. „Odrazilo se to přede mě, já to hodil před branku a Nikita dorážel do prázdné. Je šikovný, vidí hru a má výborné bruslení. Hrálo se nám spolu dobře,“ pochvaloval si Orsava.

Jeho výkonnost je taková malá hradecká záhada. Dříve zvládal v extralize i 20 gólů, v minulé sezoně za Hradec nasázel 11. Teď je na čtyřech. „Sám ze sebe jsem hodně zklamaný, týmu ne úplně bodově pomáhám. Mám dost co dohánět. Chci týmu splatit, že tady mohu být,“ upřímně pravil po utkání. Několikrát bylo v sezoně na vlásku, že ho Hradec vymění. Z trejdu vždycky sešlo. Zůstane natrvalo? Na přestupy je čas do pondělní půlnoci. Vedle Ščerbaka se Lvem se ukázalo, že by Orsava fungovat mohl. Proti Liberci nabral dvě asistence. Takže zahodit mobil a nestresovat se? „Takhle by to asi nefungovalo,“ usmál se útočník. „Uvidíme, co se ještě do konce ledna stane.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 6:2. Hradec po třech porážkách zabral. Odnesli to Tygři

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:15. Kelly Klíma, 18:09. McCormack, 26:26. Lev, 37:41. Jergl, 43:42. Ščerbak, 57:57. Smoleňák Hosté: 51:07. Filippi, 58:08. Derner Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Blain, Jank, F. Pavlík (A), R. Pilař, McCormack, Nedomlel – Oksanen, Cingel, Smoleňák (C) – Orsava, Lev (A), Ščerbak – Jergl, Lalancette, Miškář – Kelly Klíma, Koukal, Štohanzl. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Štibingr, L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Melancon, Derner – A. Najman, Filippi, Birner (A) – M. Zachar, Gríger, Ordoš – Klapka, P. Jelínek (C), J. Vlach – Faško-Rudáš, J. Šír, Rychlovský – Čederle. Rozhodčí Šír, Horák – Gebauer, Hlavatý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 816 diváků