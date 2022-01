SESTŘIHY: Hradec rozdrtil Liberec, Třinec padl, Zlín dokonal obrat

Vítkovice porazily Kladno potřetí v sezoně

Hokejisté Vítkovic porazili ve 46. kole extraligy Kladno 2:1 v prodloužení a přehráli tak Středočechy i potřetí v sezoně. Utkání rozhodl v čase 61:24 útočník Rostislav Marosz. Kladenští venku bodovali počtvrté za sebou, do vítězného konce ovšem dotáhli pouze jediné utkání.

Vítkovický trenér Miloš Holaň poprvé v novém roce poslal do branky gólmana Dolejše. V sestavě Rytířů počtvrté za sebou chyběl majitel kladenského klubu Jaromír Jágr.

Úvodní dvacetiminutovka byla vyrovnaná. Do kabin sice mohli jít spokojenější hosté, po domácí ztrátě na útočné modré čáře totiž Plekanec ujížděl sám na Dolejše, jenže domácí brankář si s jeho zakončením poradil.

Zkraje druhé třetiny udeřili Ostravané, kteří si pomohli v početní výhodě. Trest za nesportovní chování pro kladenskou střídačku potrestal Hruška, jenž vložil hůl do střílené přihrávky Lakatoše a šikovnou tečí nad vyrážečku Bowa otevřel skóre.

Poté se opakovala podobná situace jako v první třetině. Stehlík na modré ztratil puk, osamocený Plekanec v oslabení svištěl na Dolejše, ale vítkovického gólmana nepřekonal ani na druhý pokus. Na druhé straně Bow zlikvidoval šance Hrušky s Krenželokem a nepustil domácí do dvougólového náskoku.

V úvodu třetí části po vyloučení Lednického sehráli Rytíři přesilovku, ve které Kubík trefil tyčku. Hostující celek skóroval dvě sekundy po návratu Lednického na hrací plochu, když Dotchin od modré napálil puk před branku, Dolejš měl zakrytý výhled a na letící puk včas nedosáhl.

V závěru závěrečné dvacetiminutovky měli Vítkovičtí po faulu Filipa k dispozici další přesilovku, ale Kladno kritický moment ustálo. V prodloužení pak o triumfu ostravského mužstva rozhodl svou sedmou brankou v sezoně Marosz.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Pro nás to byl velice těžký zápas, po covidu nám trochu docházela šťáva, proto si velmi cením zisku dvou bodů. Všechny minulé zápasy s Kladnem byly vyrovnané. Nyní jsme očekávali to samé, což se potvrdilo. Bylo dobře, že jsme šli do vedení. Utkání jsme asi měli rozhodnout v přesilových hrách, kterých jsme dostali hodně. Na druhou stranu nám v nich soupeř dvakrát ujel sám na brankáře. Na to si příště musíme dát pozor."

Jan Kregl (Kladno): „Byl to těžký zápas, za šedesát minut padly dva góly. Brankových příležitostí jsme přitom měli dost, bohužel se nám je nepodařilo proměnit a nakonec jsme byli rádi, že jsme dvě minuty před koncem ubránili oslabení. V prodloužení jsme ale byli slabším týmem, a to byl důvod, proč jsme tady prohráli."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:27. J. Hruška, 61:24. Marosz Hosté: 44:27. Dotchin Sestavy Domácí: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Marosz, Lindberg, Roberts Bukarts – Lednický, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Baránek, Arzamascev – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, Filip, M. Kadlec – Babka, Kuťák, M. Beran. Rozhodčí D. Pražák, Z. Kubičík – J. Ganger, D. Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Valský rozhodl v prodloužení o výhře nad Třincem

Hokejisté Českých Budějovic zdolali ve 46. kole extraligy vedoucí Třinec 5:4 v prodloužení a až na čtvrtý pokus v sezoně proti Ocelářům skórovali a bodovali. Motor tak doma popáté za sebou zvítězil a rozhodl o tom v čase 64:17 útočník Jakub Valský. Oceláři prohráli poprvé po sérii čtyř výher a v čele tabulky mají před druhým Hradcem Králové šestibodový náskok.

Do první šance se dostal ve 3. minutě Dravecký, ale ztroskotal na Hrachovinovi. Na druhé straně pálil z úhlu Ondráček. Oceláři byli v úvodu nebezpečnější, ale skóre otevřel v čase 8:50 Motor. Beránek projel po pravé straně a po jeho bekhendové přihrávce se snadno prosadil zblízka Vondrka. Ukončil tak po dlouhých 266 minutách a 10 sekundách gólový půst Jihočechů ve vzájemných duelech s Oceláři.

Za dvě a půl minuty se dostal před Mazance Koláček a dočkal se ve svém pátém extraligovém utkání v kariéře premiérové branky. Do další šance se dral Valský, ale obránce Doudera stihl jeho průnik zastavit. Oceláři se dočkali snížení v 17. minutě v první přesilové hře utkání za špatném střídání Motoru. Po Růžičkově střele zamířil z dorážky do odkryté branky Hrňa.

Na konci úvodní části šel Hrňa pykat na trestnou lavici a v čase 21:21 vrátil Motor dvoubrankový náskok Hanzl, který po Pechovi střele doklepl puk za Mazance. Ve 29. minutě sice poslal puk za Hrachovinu Roman, ale po trenérské výzvě domácích sudí Hradil s Pilným gól neuznali, protože Dravecký v brankovišti atakoval českobudějovického gólmana. Hned za 23 sekundách se ale trefil z levého kruhu Růžička, který po sedmi vteřinách využil přesilovku při Pechově trestu.

V polovině utkání si vynutil v oslabení v úniku Roman Šenkeříkův faul a nařízené trestné střílení proměnil bekhendovým blafákem Chmielewski. Hosté potom odolali 25 sekund ve třech proti pěti, ale dlouhé oslabení nakonec neubránili. Motoru vrátil vedení střelou z pravého kruhu Hanzl, který se trefil podruhé v utkání.

Po 121 sekundách třetí třetiny Třinec smazal ztrátu, Roman prostřelil Hrachovinu bekhendem z pozice mezi kruhy. Následoval tlak Ocelářů, ale Motor odolal. Ve 47. minutě měl za domácí po protiútoku a kombinaci s Gulašem šanci Pech. Prodloužení neodvrátilo ani přečíslení třineckých bratří Kovařčíků.

V nastavení měli nejdříve po dvou šancích Gulaš s Vráblíkem, za Třinec zahrozil Růžička. Valský nejdříve po průniku minul, ale vzápětí se dostal před Mazancem znovu k puku a rozhodl.

Ohlasy trenérů:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Bylo to živelné utkání plné zvratů, atraktivní pro diváka, trochu bláznivé pro trenéra. Oba týmy měly charakter, bojovaly do konce a my jsme byli v prodloužení šťastnější. Našli jsme cestu, jak vyhrát utkání. Před úspěšnou trenérskou výzvou jsme viděli situaci na kostce. Jistí si nejsme nikdy, ale nějaký kontakt s gólmanem jsme tam spatřili. A povedlo se nám to."

Marek Zadina (Třinec): „Neměli jsme dobrý vstup do utkání. V první třetině jsme dostali dva góly za sebou. Museli jsme se vracet do zápasu. Dvě třetiny byly hodně živelné, dělali jsme věci, které jsme nikdy nedělali, jako třeba špatná střídání. Kluci nebyli soustředění a byli za to potrestaní. Ale vyplynulo to ze hry, ze zápalu, v jakém jsou. Samozřejmě by se to nemělo stávat. Na druhou stranu musím říct, že za stavu 2:0 a 3:1 kluci nic nezabalili. Až v poslední třetině už to byla hra, kterou jsme chtěli a kterou běžně předvádíme. Neměly by se nám stávat špatné úvody. Když soupeře pustíte do vedení, stojí to spoustu sil."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:50. Vondrka, 11:20. Koláček, 21:21. M. Hanzl, 34:40. M. Hanzl, 64:17. Valský Hosté: 16:21. Hrňa, 28:47. Martin Růžička, 31:01. Chmielewski, 42:01. Miloš Roman Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Bučko, Percy, Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Štich – J. Ondráček, J. Novotný, Valský – Holec, Pech, Gulaš – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Vondrka, Koláček, Chlubna. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – A. Nestrašil, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký – Kofroň. Rozhodčí Hradil, Pilný – Frodl, Bohuněk Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Zlín otočil proti Litvínovu

Hokejisté Litvínova prohráli v utkání 46. extraligového kola se Zlínem 3:4 v prodloužení. Domácí vedli po první třetině 2:0 a i díky dvěma gólům a nahrávce Patrika Zdráhala ještě na začátku 52. minuty 3:1, ale nakonec měl poslední slovo v čase 61:51 hostující Darek Hejcman. Poslední Berani tak bodovali po čtyřech zápasech s nulou a snížili ztrátu na čtrnácté Kladno na třináct bodů.

Litvínovští potvrzovali od začátku roli favorita a byli aktivnějším týmem na ledě. Úvodní třetinu vyhráli na střely na branku jasně 11:4, důležité pro ně však bylo, že svou převahu dokázali promítnout také do skóre. Vedoucí gól dal v sedmé minutě Balinskis, když zakončil velmi povedenou souhru domácích.

Sám proti Kašíkovi neuspěl vzápětí ani na dva pokusy Kudrna. Ve 14. minutě však zlínský gólman při vlastní přesilovce chyboval, když ho právě Kudrna obral v rohu kluziště o kotouč, ale Severočeši ze slibné situace nakonec nic nevytěžili. Při početní výhodě domácích, která následovala, napálil brankovou konstrukci Irving. Jen 34 sekund před přestávkou ale přece jen přidal precizním blafákem do bekhendu druhý gól Zdráhal.

Seriál velkých šancí pokračoval zprvu v podání hráčů Vervy i ve druhém dějství. Tu největší spálil Zdráhal, když jel s Jarůškem ve dvojici už pouze na Kašíka, vzal na sebe koncovku, ale bez gólové tečky. Sám se vzápětí znovu dostal ke kotouči, nabil Jarůškovi mezi kruhy, Kašík však znovu zasáhl.

Balinskis ještě zazvonil na tyčku, ale pak už začali vystrkovat růžky i Zlínští. Velkým povzbuzením pro ně bylo snížení ve 35. minutě, kdy se po Gazdově střele z otočky dostal ihned k dorážce Zabusovs a uklidil puk za Godlova záda. Krátce před druhou přestávkou úřadoval Claireaux. Nejprve jeho dorážku schoval do lapačky skvělým zákrokem Godla, vzápětí právě Claireaux získal snadno kotouč v útočném pásmu, sám proti strážci domácí branky ale neuspěl.

Když v končící 49. minutě zvýšil po dalším sólu Zdráhal, zdálo se, že domácí už si nenechají cennou výhru vzít. Jenže všechno bylo nakonec jinak. V 52. minutě Mallet zdánlivě nenápadnou střelou překvapil Godlu a snížil. Zdráhal mohl vzápětí vrátit domácím dvougólové vedení, ale Kašík si s pokusem přes obránce dokázal poradit.

Od snížení hostů uteklo pouze 56 sekund a Ferenc ranou bez přípravy zpoza kruhu vyrovnal. Dvě a půl minuty před koncem počkal chytře se střelou Balinskis, z ideální pozice mezi kruhy však Kašíka nepropálil. I proto dospěl zápas nakonec až do prodloužení, v němž rozhodl Hejcman přesnou ranou do horního růžku.

Ohlasy trenérů:

Vladimír Růžička (Litvínov): „První třetina byla docela slušná, pak ve druhé jsme měli za stavu 2:0 šance, ale nedali jsme góly, soupeř nás dostal trošku pod tlak a snížil. Třetí třetina byla podobná. Za stavu 3:1, kdy je deset minut do konce, ale zkrátka nemůžeme zápas pustit. Přesně se ale ukazuje jedna věc - je to už asi dvanáctý třináctý zápas, co tady jsem, kdy vedeme, ale nedohrajeme to do konce a prohrajeme. Tohle už je vrchol všeho, když nejsme schopní tohle uhrát. Zlínští hráči tam alespoň pochytali nějaké puky, ale my nevyblokujeme jedinou střelu od modré čáry, nejsme ochotní tomu dát víc, proto zápasy nedotáhneme do vítězného konce."

Luboš Rob (Zlín): „Přijeli jsme s očekáváním těžkého zápasu. Litvínov bojuje o jiné pozice než my. Navíc jsme teď měli sérii, kdy se nám nedařilo bodovat. Po první třetině, která nebyla z naší strany tak dobrá, jsme prohrávali 0:2. Dostat ještě jeden na 3:0, asi by bylo po zápase. Myslím, že zápas se trošku zlomil, když se v půlce druhé třetiny hrálo čtyři na čtyři, tam jsme začali být aktivnější. A hlavně jsme potom také snížili kontaktním gólem. Těch 1:3 potom nebylo jednoduchých, ale my jsme trošku cítili šanci a tu jsme využili. Nebylo to zadarmo, podržel nás brankář, ale rozhodlo asi to, že jsme chtěli malinko víc a byli jsme v některých věcech obětavější."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:08. Balinskis, 19:26. P. Zdráhal, 48:55. P. Zdráhal Hosté: 34:38. Zabusovs, 51:36. Mallet, 52:32. Ferenc, 61:51. Hejcman Sestavy Domácí: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, D. Kolář – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), Fronk – Kudrna, Sukeľ, P. Svoboda – M. Chalupa, Jurčík, M. Havelka. Hosté: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Žižka, Ferenc, M. Novotný – Mallet, R. Veselý, Claireaux – Makarenko, Hejcman, Michasjonok – Kubiš (C), Okál, Zabusovs – P. Sedláček (A), Köhler, Honejsek. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Tomáš Veselý – Ladislav Lučan, Milan Kis Stadion Návštěva 1000 diváků

Olomouc ukončila sérii čtyř porážek

Hokejisté Olomouce vyhráli ve 46. kole extraligy v Mladé Boleslavi 3:2 a ukončili tak sérii čtyř porážek. Středočeši naopak nezvládli třetí z posledních čtyř utkání. Hanákům ke druhé výhře na mladoboleslavském ledě pomohly i dva góly vstřelené v početní výhodě.

Mladá Boleslav se na domácím ledě ukázala fanouškům po 21 dnech a v první třetině to nebyl radostný návrat. Hosté totiž úvodní dějství vyhráli 2:0. Skóre otevřel z první střely na domácího brankáře Rašner, který využil chybné rozehrávky domácího kapitána Ševce a připsal si první trefu v sezoně. Zkušený bek Bruslařů byl i u druhého gólu hostů, když nedokázal ubránit v přesilovce dorážejícího Nahodila, který dostal puk do branky právě pod tělem domácího kapitána.

Středočeši dostali velkou šanci na korekci skóre v polovině zápasu, když šli hosté do tří. A Boleslav šancí nepohrdla, když na konci přesilovkové souhry uklidil puk za Konráda útočník Kotala. Další gól ale padl opět na druhé straně. Bylo to také v přesilové hře, když z dorážky vrátil Hanákům dvoubrankové vedení Navrátil.

Třetí třetina patřila domácím, kteří do ní vlétli se snahou o vyrovnání. Plán začali plnit už po dvou minutách, kdy na rozdíl jediného gólu snížil Kousal. Z dalšího tlaku ale vyrovnání nepřicházelo. Naopak na druhé straně mohl rozhodnout unikající Káňa, ale Krošelj jej vychytal. Domácí v závěru ještě zkusili v přesilovce hru bez brankáře, vytvořili si tlak, vyrovnat se jim ale nepodařilo.

Ohlasy trenérů:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Zápas ovlivnila první třetina, kdy jsme dostali dva zbytečné góly. U prvního jsme měli puk na hokejce, v oslabení jsme poté prohráli souboj na brankovišti. Přesně to Olomouc potřebovala. I když jsme se od druhé třetiny zlepšili, tak dva góly byly moc. Ve třetí třetině jsme dělali, co jsme mohli, měli jsme tlak, ale ani na vyrovnání to nestačilo. Dnes jsme to soupeři nabídli, dalo se to sehrát daleko lépe."

Jan Tomajko (Olomouc): „Jsme rádi, že jsme dneska vyhráli, protože z posledních tří zápasů jsme měli jeden bod a v Pardubicích jsme prohráli s nulou. Pro nás to byl hodně těžký zápas. Začali jsme dobře, vedli jsme 2:0 a to se hodně podepsalo na bojovnosti do zbytku zápasu. Ve třetí třetině nás Boleslav hodně zmáčkla, měla velký tlak a my jsme hráli hodně oslabení, takže jsme je dostali do hry. Ale kluci to ubojovali."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:27. Kotala, 42:02. P. Kousal Hosté: 02:33. Rašner, 12:58. Nahodil, 36:04. Navrátil Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, T. Hanousek, Fillman – Lunter, Fořt, D. Šťastný – Pospíšil, Kotala, Kelemen – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Kantner, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, A. Rutar – J. Káňa, David Krejčí (A), Bambula – Olesz, Lichanec, Navrátil – Kusko, J. Knotek (A), Michal Kunc – Burian, Nahodil. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Brejcha, Votrubec Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 909 diváků

Mountfield HK rozdrtil Liberec 6:2 a vrátil se na druhé místo

Hokejisté Hradce Králové porazili ve 46. kole extraligy Liberec 6:2 a vrátili se zpět na druhé místo tabulky. Mountfield uspěl po sérii tří porážek, Bílí Tygři naopak po třech výhrách poprvé prohráli.

Když měl hned po deseti sekundách hry první gólovou šanci liberecký Filippi, málokdo by si pomyslel, jak utkání skončí. Pasivnější Hradec Králové brzy přestál oslabení a po šesti minutách otevřel skóre, když Štohanzl v průniku po křídle vyzval Kellyho Klímu k teprve čtvrté brance v sezóně.

Ještě jednu tutovku Tygři nevyužili, před prázdnou brankou promáchl puk slovenský útočník Faško-Rudáš. Pak už Mountfield zpřesnil hru, zvýšil aktivitu a na ledě začal převládat. Svou druhou přesilovku využil ke druhému gólu, střelecký apetit totiž prokázal tvrdou ranou obránce McCormack. Asistoval mu Nikita Ščerbak, takže ruská posila bodovala i ve třetím zápase po příchodu do extraligy.

Ke třinácti střelám z první třetiny přidali Hradečtí po přestávce dalších osmnáct. Utkání zlomili třetí brankou, kterou jim soupeř naservíroval sám: Rychlovský neopatrně odpálil puk k Jakubu Lvovi, který měl snadnou práci. Hostům nepomáhala zbytečná nervozita, rozhodčí museli domlouvat Vlachovi a kapitána Šmída už za oplácení poslali na trestnou.

Od ještě horšího scénáře chránil Bílé Tygry jen brankář Kváča. V oslabení stopnul krásnou kombinaci zakončenou Pavlíkem, pak chytil blafák volnému Ščerbakovi. Na střelu do růžku v podání Jergla, jemuž zpoza brány nabil Lalancette, už ale hostující gólman nedosáhl.

Na místě musel být dokonce i ve vlastní přesilovce, to když na něj po startu třetí třetiny jeli Pilař s Miškářem. Pátou ránu zasadil Severočechům až aktivní Ščerbak, jemuž stačilo dopravit nezištnou přihrávku Orsavy do prázdné branky.

Hradečtí v tu chvíli vyhlíželi nejvyšší výhru v historii vzájemných zápasů. Nakonec ale "jen" vyrovnali čtyřbrankový rozdíl z února 2016. Gólmana Lukeše totiž devět minut před koncem připravil o čisté konto Filippi a v závěru mířil přesně i zadák Derner, nicméně mezi obě trefy vklínil šestou branku domácích kapitán Smoleňák

Ohlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Do zápasu jsme nevstoupili optimálně, Liberec měl dvě tři velké šance a nás podržel brankář. Až první gól nás malinko uklidnil a začali jsme hrát hru, kterou jsme si předsevzali. Vyhrávali jsme osobní souboje a dobře jsme bruslili. Důležitý byl gól na 2:0 z přesilovky, kdy jsme začali věřit, že zápas zvládneme. Chtěl bych pochválit všechny hráče, od prvního do posledního, že hráli týmově a jeden pro druhého. Myslím, že vítězství jsme si zasloužili."

Patrik Augusta (Liberec): „Hradec Králové byl lepší celých šedesát minut a zaslouženě vyhrál. Přišlo mi, že od začátku jsme neměli nohy, soupeř byl všude rychleji, vyhrával osobní souboje a každou naši chybu potrestal."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:15. Kelly Klíma, 18:09. McCormack, 26:26. Lev, 37:41. Jergl, 43:42. Ščerbak, 57:57. Smoleňák Hosté: 51:07. Filippi, 58:08. Derner Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Blain, Jank, F. Pavlík (A), R. Pilař, McCormack, Nedomlel – Oksanen, Cingel, Smoleňák (C) – Orsava, Lev (A), Ščerbak – Jergl, Lalancette, Miškář – Kelly Klíma, Koukal, Štohanzl. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Štibingr, L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Melancon, Derner – A. Najman, Filippi, Birner (A) – M. Zachar, Gríger, Ordoš – Klapka, P. Jelínek (C), J. Vlach – Faško-Rudáš, J. Šír, Rychlovský – Čederle. Rozhodčí Šír, Horák – Gebauer, Hlavatý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 816 diváků

Sedmnáctiletý Rymon rozhodl o výhře nad Kometou

Hokejisté Karlových Varů zvítězili ve 46. kole extraligy v Brně 2:1 po samostatných nájezdech. Rozhodující proměnil sedmnáctiletý junior Dominik Rymon, který se k týmu připojil až těsně před utkáním jako rychle povolaný záskok. Energie tak venku bodovala popáté ze šesti utkání, naopak Kometa prohrála třetí ze čtyř posledních duelů.

V brance Komety se po svém návratu poprvé představil Čiliak a v úvodu musel čelit náporu ofenzivních Západočechů, jimž ovšem chyběl nejproduktivnější hráč týmu Vondráček. Ve dvou šancích jej zastoupil Kohout, ale na brněnského gólmana nevyzrál.

Brno si získalo převahu v druhé části úvodní dvacetiminutovky, odstartoval ji nastřelenou tyčí Mueller a branková konstrukce pak hrála s karlovarskými hokejisty i po střelách Vincoura a Horkého.

Ofenzíva Komety pokračovala i po první přestávce, do šancí se dostali v krátkém časovém rozmezí Ostřížek, Tansey a opět Mueller, nicméně Novotný puk za svá záda nepustil. Čiliak jej v souboji gólmanů na dálku napodobil, i když i jemu po ráně Pulpána pomohla tyčka.

Domácím k vedení pomohlo nedůsledné střídání Varů a přečíslení, když po pravém křídle ujel obránce Ďaloga. Slovenský olympionik naservíroval puk Zbořilovi, který se nemýlil. Hosté se dočkali vyrovnání po kombinaci prvního útoku, na jejímž konci byla přesná střela Pulpána.

Vyrovnaná bitva o psychickou výhodu druhého gólu se přenesla do třetí třetiny. V ní měla více ze hry Kometa, ale do vyložených šancí se už žádný tým nedostal, neboť obrany hrály prim v základní snaze neudělat chybu.

Brno ji udělalo při střídání, pykalo za šest hráčů na ledě, nicméně soupeř početní převahu nevyužil. V 59. minutě dala sice Kometa gól z hole Holíka, ale Vary uspěly s trenérskou výzvou kvůli faulu na gólmana.

Duel šel do prodloužení, v něm vychytal Fleka Čiliak, Brno trefilo v přesilovce tyč, v nájezdech uspěl na brněnské straně jen Horký, naopak po Černochově trefě rozhodl v extralize debutující junior Rymon.

Ohlasy trenérů:

Jiří Kalous (Brno): „Pro nás to bylo utkání po covidové pauze, kdy většina týmu si prošla docela těžkým průběhem. Bylo znát, že jsme nerozehraní oproti soupeři a je škoda, že jsme neproměnili šance, které si tým vytvořil. Zvonily tam tyčky, ale na to se nemůžeme vymlouvat, musíme být k koncovce důraznější a dávat víc gólů. To je problém, který nás nyní trápí. Musím ale poděkovat týmu, jak zápas odehrál a jak se s tím rval. Akorát nás mrzí ztráta bodů."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Dnes to bylo náročné utkání pro obě strany, je to složité v této době sestavit tým a dobře se na utkání připravit. Nám chybělo pět hráčů a náhradníky jsme povolávali na poslední chvíli včetně juniora Rymona, který nakonec rozhodl. Zápas to byl neskutečně vyrovnaný, domácí prokazovali velkou ofenzivní sílu a kdyby nás nepodržel Novotný a neměli bychom štěstí, tak jsme o body mohli přijít. Hráči ale na ledě nechali všechno, podali jsme výkon na hranici našich možností a byli jsme za to odměněni dvěma body, které rádi bereme."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:23. A. Zbořil Hosté: 32:04. Pulpán, . Rymon Sestavy Domácí: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Tansey – Ostřížek, P. Holík, P. Mueller (C) – Kollár, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – A. Zbořil, Meluzín. Hosté: F. Novotný (Habal) – D. Mikyska, Martin Rohan, Parkkonen, T. Havlín, Pulpán (A), Tureček, Vodička – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Hladonik, Jiskra, Rymon – Redlich, Osmík, Křehlík. Rozhodčí Kika, Vrba – Axman, Kajínek Stadion DRFG arena Návštěva 1000 diváků