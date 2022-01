Čiliak přiznal nervozitu. Ale chytalo se mi dobře, řekl po návratu do Komety

V obnovené premiéře v brněnském dresu se stala Marku Čiliakovi málo vídaná věc. Dvakrát nechtěně vyhodil branku z důlku a přerušil tím hru. „Ve druhém případě jsem rameno o tyčku ani neopřel. Kolík už byl asi slabší,“ podivoval se vachrlanosti konstrukce. V utkání deptal hlavně rychlíka Jakuba Fleka. Nedosáhl jen na Puplánovu přesnou ránu k tyči po dokonalé souhře, v nájezdech ho překonali Černoch s Rymonem.

Převažuje ve vás dobrý pocit z vlastního výkonu?

„Měl bych radost, kdybychom vyhráli. Bohužel jsme prohráli na nájezdy, takže rozhodně neskáču radostí. Hodně jsem chtěl vyhrát. Škoda neproměněných šancí, hned v první třetině jsme dali nějaké tyčky. Kdybychom odskočili, tak bychom to zvládli.“

Nicméně sám se sebou můžete být spokojený, ne?

„Na to, jak jsem byl před zápasem nervózní, jsem se do toho po pár střelách dostal. Chytalo se mi dobře. Kluci mi velmi pomohli.“

To je pravda, soupeř měl minimum větších šancí.

„Říkali jsme si, že je nebudeme pouštět do předbrankového prostoru. Střely, které jsem viděl, jsem se snažil nevyrážet. Spoluhráči přede mě nepouštěli hráče, za to jim děkuju. Protože jsem tu neměl rodinu, měl jsem čas sledovat na hotelu Vary. Podíval jsem se na jejich zápasy. Věděl jsem, že od nich můžu čekat útočný hokej. Liga se nezměnila. Spousta mužstev hraje to, co dřív. Vary navíc mají stejného trenéra. Mají rychlé hráče, všechno dávají dopředu a šlapou. Byl jsem na to nachystaný.“

Viděl jste i jejich předchozí divočinu ve Vítkovicích?

„Díval jsem se i na tento zápas. (úsměv) Vary prohrávaly už 0:5 a nakonec prohrály 6:7 po prodloužení. Věděli jsme, že budou hrát útočně, na brejky.“

Překvapil vás při nájezdu sedmnáctiletý Dominik Rymon?

„Věděl jsem, že když tam dávají mladého, asi bude šikovný a nebude střílet. Lapačku jsem tam měl, ale trefil to dobře. Nejspíš bude fakt šikovný. Nevím, jestli jsem byl moc zalezlý v bráně. Podívám se video.“

Kometa - Karlovy Vary: V nájezdech rozhodl bekhendovou kličkou hostující mladíček Rymon, 1:2

Nejvíce vás zlobil rychlý Jakub Flek, že?

„Asi ano. Jel na mě i v prodloužení. Ale nesoustředil jsem se na to, kdo to je. Jsem tam od toho, abych to chytil.“

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do brány?

„Hned v pondělí večer. Když jsme se s Kometou dohodli, pan Zábranský mi oznámil: V pátek chytáš.“

Vaším náhradníkem byl krajan Matej Tomek. V Popradu s vámi chytal Tomáš Tomek. Ptal jste se, jestli jsou příbuzní?

(úsměv) „Nic společného nemají. Nejsou rodina.“

Jak jste viděl neuznanou branku Petra Holika na 2:1 kvůli ataku Adama Zbořila na brankáře Filipa Novotného?

„Podíval jsem se pak na kostku. Myslím, že tam byl faul na Zbořila. Ale je to na rozhodčích, já se k tomu nevyjadřuju.“

Kometa - Karlovy Vary: Hosty zachránila challenge! Gólu Holíka předcházel nedovolený atak na Novotného

Už dorazila z Popradu do Brna manželka s dětmi?

„Na utkání se byla podívat máma s otcem. Žena s dětmi v pátek přijela, ale ani nevím, v kolik hodin a jak to zvládli. Už jsem byl na zápase, mimo telefon. Od úterý jsem je neviděl. Ještě jsem nebyl ani v bytě. Doufám, že je všechno v pořádku.“

Jak se hrálo před pouhou tisícovkou fandů?

„Je to velký rozdíl. Ale na Slovensku jsme hráli úplně bez diváků. Mám na to svůj názor. Diváci chybí na každém zimáku a u nás v Brně zvlášť. Doufám, že se ta opatření změní a bude zase plná hala. A všichni si to užijeme.“

V neděli vás čeká duel ve Zlíně, kde jste nedávno působil. Těšíte se?

„Určitě. Byl jsem v kontaktu s některými hráči. Vím, jak se cítí, jak to tam vypadá. Mají to těžké. Ale teď vyhráli v prodloužení v Litvínově. Je to nevyzpytatelný soupeř. Jedeme tam vyhrát, ale nebude to nic jednoduchého.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:23. A. Zbořil Hosté: 32:04. Pulpán, . Rymon Sestavy Domácí: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Tansey – Ostřížek, P. Holík, P. Mueller (C) – Kollár, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – A. Zbořil, Meluzín. Hosté: F. Novotný (Habal) – D. Mikyska, Martin Rohan, Parkkonen, T. Havlín, Pulpán (A), Tureček, Vodička – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Hladonik, Jiskra, Rymon – Redlich, Osmík, Křehlík. Rozhodčí Kika, Vrba – Axman, Kajínek Stadion DRFG arena Návštěva 1000 diváků