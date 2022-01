Mladík Rymon sestřelil Kometu. Ráno s juniory, večer vítězný gól Čiliakovi

Ten chlapec to má v sobě. To uvidíte v dalších letech. Něco extra vytáhl už v pátek, při svém druhém extraligovém startu. Dominik Rymon (17) se rozjel k pátému nájezdu a bekhendem nenuceně pověsil puk mimo Čiliakův dosah. Juniorova paráda rozhodla o dvoubodovém triumfu Karlových Varů v Brně 2:1. „Trošku jsem improvizoval. Viděl jsem, že je gólman zalezlý, tak jsem vystřelil,“ líčil Rymon.

O čtrnáct let starší Čiliak si na juniora dával pozor, přesto vyšel z mini souboje jako poražený. „Věděl jsem, že když tam dávají mladého, asi bude šikovný a nebude střílet. Lapačku jsem tam měl, ale trefil to dobře. Nejspíš bude fakt šikovný. Nevím, jestli jsem byl moc zalezlý v bráně. Podívám se video,“ líčil. Pro hosty to byla sladká tečka za hektickým dnem.

Turné po Moravě odneslo pět hráčů Karlových Varů. Po přesunu z Vítkovic do Brna zdravotně odpadli obránci Plutnar s Weinholdem a útočníci Vondráček, Beránek, Kulich. „Čekali jsme do poslední chvíle,“ uvedl asistent Tomáš Mariška. Pár důležitých hráčů však nastoupit nemohlo. Mělo pozitivní testy či se necítilo optimálně. „V této době je to složité,“ posteskl si Pešoutův pobočník.

Do akce museli mladíci. V půl dvanácté vyrazilo ze západu Čech auto plné náhradníků. Další kusy vyrazily ze Sokolova, z Třebíče. „Logisticky to bylo náročnější. Ale kluci všeho nechali a jeli. Odvedli, co mohli,“ ocenil asistent Tomáš Mariška.

Kouč Martin Pešout dává s chutí šance perspektivním mladíkům. Tentokrát ale sáhl do klubových zásob z nutnosti. Do sestavy musel implantovat Jiskru (20 let), Turečka (20), Rymona (17), z Třebíče byl narychlo povolán Křehlík (21). „Podali jsme výkon na hranici našich možností,“ věděl Mariška. Z noviců byl nejvíc vidět ten nejmladší. „Dominik by dostal šanci už dřív, ale byl delší dobu zraněný. Určitě je talent. To, jak technicky provedl nájezd, je na velký klobouk dolů. Podal statečný výkon,“ pochválil ho Mariška.

Pro Rymona, typologicky náhradu za dalšího varského „prospekta“ Jiřího Kulicha, měl Pešout dokonce místo v přesilovce. „To mě překvapilo. Šel jsem automaticky na střed, kde hraju pokaždé,“ reagoval. Sám koukal, jakou důvěrou ho kouč zahrnul. I když pobyl na ledě nakonec jen šest a půl minuty, vstřelil v nájezdech rozdílový gól. A perfektním manévrem. „Mám je tak pade na pade,“ řekl. „Trošku jsem si říkal, že bych mohl jet,“ přiznal.

Nadaný teenager se přitom připojil k mužstvu až tři hodiny před utkáním. Ještě v pátek ráno trénoval s juniory, s nimiž ho v sobotu čeká duel s Mladou Boleslaví. V Brně naskočil do seniorské extraligy podruhé, premiéru si připsal v minulém ročníku proti Spartě. „Už si to ani nepamatuju,“ usmál se bezelstně.

Významně oslabení Západočeši však nebyli na Kometě za komparz. Měli i štěstí, v první třetině to za brankářem Filipem Novotným třikrát cinklo (Vincour, Mueller, Horký). A v 59. minutě je spasila coach´challenge. Petr Holík vyšvihl nádhernou akci. V útočném pásmu si položil dva beky a zavěsil do prázdné branky. Gólman Novotný ležel v tu chvíli na zádech po ataku Adama Zbořila. Rozhodčí se mrkli na záznam a gól neuznali pro nedovolené bránění v brankovišti.

„Filip je v tomto zkušený. Umí si počkat na hráče, postavit se mu do cesty. Udělal to mazácky. Asi to bylo správné rozhodnutí,“ souhlasil domácí kouč Jiří Kalous, jenž měl po delší době k dispozici téměř kompletní kádr včetně Kollára a Zbořila. Jenže jeho větší část čerstvě prodělala covid. „Kluci měli docela těžký průběh,“ informoval. „Bylo znát, že jsme nerozehraní. A ty tyčky? Je to nějaké zakleté. Ale musíme mít přesnější mušku,“ dodal.

Do sestavy se tentokrát nevešel brankář Jakub Sedláček. Navrátilci Čiliakovi kryl záda Matej Tomek, jenž se po víkendu společně s krajany Michalem Krištofem a Markem Ďalogou vydá směr Peking.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:23. A. Zbořil Hosté: 32:04. Pulpán, . Rymon Sestavy Domácí: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Tansey – Ostřížek, P. Holík, P. Mueller (C) – Kollár, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – A. Zbořil, Meluzín. Hosté: F. Novotný (Habal) – D. Mikyska, Martin Rohan, Parkkonen, T. Havlín, Pulpán (A), Tureček, Vodička – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Hladonik, Jiskra, Rymon – Redlich, Osmík, Křehlík. Rozhodčí Kika, Vrba – Axman, Kajínek Stadion DRFG arena Návštěva 1000 diváků