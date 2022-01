ONLINE: Litvínov - Kladno 2:5, Zlín smetl Kometu! Sparta hraje v Olomouci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:16. M. Zachar Hosté: 47:05. Gulaš, 54:10. Pech Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Percy, Bučko, Bindulis, Šenkeřík, Štich – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Vondrka, Koláček, Z. Doležal – J. Ondráček, Chlubna, Valský – Holec, Pech (A), Gulaš (C). Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Lučan, Kis. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1 000 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:24. R. Pilař, 51:01. Nedomlel, 56:22. Oksanen Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Jank, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Nedomlel, McCormack – Smoleňák (C), Cingel, Oksanen – Ščerbak, Lev (A), Orsava – Miškář, Lalancette, Jergl – Štohanzl, Koukal, Kelly Klíma – Kevin Klíma. Hosté: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Lednický, Marosz, Lindberg – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Lacina, Hejduk – Lederer, Gerát. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 08:36. Kantner, 30:27. P. Kousal Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Zdráhal, J. Mikuš (A), Košťálek, D. Robertson, Sergijenko, O. Vála, T. Jelínek – Cienciala, Poulíček (C), Blümel – Camara, A. Musil, R. Kousal (A) – O. Rohlík, Paulovič, Hecl – T. Urban, O. Roman, Anděl. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Pavel Pýcha, Fillman, Bernad – Kantner, Fořt, D. Šťastný – Pospíšil, Kotala, Kelemen – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Grim, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Kika, Micka – Špůr, Rampír Stadion Enteria arena, Pardubice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:35. J. Káňa Hosté: 19:49. E. Thorell, 21:03. Chlapík, 25:53. M. Řepík, 30:54. Chlapík Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, L. Mareš, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), Bambula – Olesz, Handl, Navrátil – Kusko, J. Knotek (A), Michal Kunc – Burian, Nahodil. Hosté: Machovský (Cichoň) – Pogorišnyj, Matuškin, T. Pavelka, A. Polášek (A), Moravčík, David Němeček, M. Jandus – M. Řepík (C), Sobotka (A), Šmerha – Chlapík, R. Horák, E. Thorell – M. Forman, D. Kaše, Prymula – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Obadal – Kajínek, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

Plekanec s Hlavou dovedli Rytíře k výhře

Hokejisté předposledního Kladna zvítězili v předehrávaném utkání 50. extraligového kola na ledě Litvínova 5:2. Rytíři, do jejichž sestavy se vrátil po dvou týdnech hrající klubový majitel Jaromír Jágr, vedli po první třetině už 3:0 a snížili tak v tabulce manko na domácí Vervu na devět bodů. Středočeši bodovali posedmé za posledních osm utkání, výrazný podíl na tom měl útočníci Nicolas Hlava a Tomáš Plekanec. Hlava dal dva gól a na jeden nahrál, Plekancova bilance byla opačná.

Domácí ve snaze odčinit páteční kolaps se Zlínem začali aktivněji a zahřáli Bowa v kladenské brance. Navíc už ve třetí minutě hráli skoro cele dvě minuty čtyři na tři, jenže bez efektu, když neuspěl ani obávaný ostřelovač Irving. Do vedení tak šlo v sedmé minutě Kladno, když Wood parádní nahrávkou našel před brankoviště najíždějícího Zikmunda a ten nemohl z dané pozice minout.

Uběhlo přesně 100 sekund a hosté už měli na své straně dvoubrankový náskok. Kapitán Plekanec se dostal do sóla a přesnou ranou prostřelil strážce domácí branky Neužila. Když pak v 19. minutě stačilo Kladnu 12 sekund z Demelova trestu, nevypadlo to s domácími dobře. Po lahůdkové Plekancově přihrávce se prosadil ranou bez přípravy Kubík.

Zkraje druhého dějství nebyl daleko od dalšího gólu Beran. Ve 27. minutě se ale přece jen prosadili i Litvínovští: povedenou souhru s Estephanem zakončil Hrbas a snížil. Tým Vervy bojoval o další gól naděje, vynutil si Dotchinův faul, ale více už se Severočeši soupeři přiblížil nedokázali.

Pověstný kousek štěstí chyběl v úvodu třetí části Zygmuntovi, který zazvonil na brankovou konstrukci. Ve 48. minutě vrátil Rytířům pohodlný tříbrankový náskok desátým zásahem sezony Hlava. Fronk pak sice ještě v závěru snížil, jenže hned vzápětí domácí zariskovali s hrou bez gólmana a jakékoliv jejich naděje na obrat utnul opět Hlava.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:38. Hrbas, 57:23. Fronk Hosté: 06:51. Zikmund, 08:31. Plekanec, 18:11. A. Kubík, 47:12. Hlava, 58:14. Hlava Sestavy Domácí: Neužil (Zajíček) – Irving, Hrbas, Strejček, D. Kolář, Stříteský, Demel, O. Baláž – P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek – Fronk, V. Hübl (C), P. Straka (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Kudrna – M. Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin (A), Kehar, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Baránek, Arzamascev – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, Filip, M. Indrák – Jágr, Kuťák, Babka. Rozhodčí Pešina, Šindel – Votrubec, Brejcha Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 1000 diváků

Zlín smetl Kometu, vyhrál podruhé v řadě

Hokejisté Zlína porazili ve 47. kole extraligy Brno 5:2 a po pěti zápasech naplno bodovali. Kometa si naopak připsala třetí prohru v řadě. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru domácích podepsal Pavel Kubiš. Zlín je i nadále poslední s odstupem 13 bodů na Kladno, které dnes také vyhrálo.

Zlínští fanoušci před utkáním uspořádali pochod městem a po první minuty duelu transparenty upozorňovali vedení, že se jim současný stav klubu nelíbí.

Mírný optimismus jim však museli dodat zlínští hokejisté. Hned ve 3. minutě se do úniku dostal Zabusovs, brankáře Čiliaka ale nepřekonal. V polovině první třetiny hráli Berani přesilovku, zaváhali však v defenzivě a skóre při přečíslení už téměř otevíral Zaťovič, Kašík se ale proti jeho střele vytáhl.

Prostřední dějství ale ze začátku ovládli Brňané. Hned po 76 vteřinách je do vedení poslal Kučeřík, jehož nahození proskákalo až do branky. Zlín se vrátil do tempa v polovině zápasu, nejdříve Mallet z tutové pozice nedal gól, krátce po něm pak Köhler pálil do tyčky.

Nejlepší pasáž Beranů ale Kometa ustát nedokázala. Nejprve ve 36. minutě po chybě Kollára našel Kubiš zpoza branky nahrávkou Zabusovse, jenž srovnal. Následně mohl skóre otočit Honejsek, který sám před Čiliakem neuspěl. Stejnou pozici měl Michasjonok, ale ještě zbytečně hledal Hejcmana. Do kabin šli ale přeci jen domácí s vedením, velký tlak totiž vyústil v úspěšnou dorážku Köhlera.

Jenže stejně jako vstup do druhé třetiny, tak se Brnu zadařilo i na startu třetí, kdy po 56 vteřinách hry z dorážky vyrovnal Krištof. Zlínští hráči se ale z inkasované branky rychle otřepali a ve 43. minutě jim vedení vrátil Claireaux. O deset minut později se navíc trefil další krajánek v sestavě domácích Michasjonok. Když poté Ostřížek neproměnil samostatný únik, dovedl Zlín utkání do vítězného konce. První domácí výhru od 10. prosince pečetil trefou do prázdné branky Kubiš.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:42. Zabusovs, 38:20. Köhler, 42:31. Claireaux, 52:53. Michasjonok, 58:21. Kubiš Hosté: 21:16. Kučeřík, 40:56. Krištof Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Mamčics, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Makarenko, Hejcman, Michasjonok – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Okál, P. Sedláček (A), Köhler – Karafiát. Hosté: Čiliak (Jekel) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Bartejs, Tansey – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, A. Zbořil, Vincour – Ostřížek, Rákos, Šik. Rozhodčí Šír, Hradil – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 1000 diváků

Pavlát vynuloval Třinec, srovnání přišlo pozdě

Třinečtí hokejisté podlehli ve 47. kole extraligy na svém ledě s Plzní 0:1 a poprvé v sezoně prohráli dva zápasy za sebou. Domácí vyrovnali při hře bez gólmana, ale branka padla po vypršení 60. minuty a po konzultaci sudích s videorozhodčím nebyla uznána.

O výhře čtvrtého týmu soutěže nad lídrem rozhodl v přesilové hře Gustaf Thorell. O čisté konto se podělili Dominik Pavlát a Miroslav Svoboda, který zastoupil v brance svého kolegu na dvě minuty během opravy masky.

Před úvodním buly převzal Martin Růžička plaketu a dres s číslem 568, který symbolizuje jeho posun do čela historické produktivity Ocelářů. Slavnostnímu ceremoniálu přihlíželi i jeho rodiče, manželka a sestra a v úvodní třetině mu během komerčních přestávek na dálku pogratulovali Jakub Voráček, Pavel Francouz a Šimon Hrubec.

První šanci měl hostující Dufek, Kacetla ale nepřekonal. Na druhé straně si podobně vedl Daňo. Největší příležitost v úvodní třetině ale spálil Bulíř, který zblízka ani nadvakrát nedopravil puk do branky.

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 0:1. Kundrátek se trefil až po siréně. Oceláři tak doma padli

Třinec začal druhou třetinu náporem, ale z přečíslení dva na jednoho mohli udeřit hosté. Kapitán Kindl uvolnil Přikryla, jenž ale netrefil kotouč čistě při střele do odkryté branky. Plzeň ale přeci jen o chvíli později otevřela skóre, když využila svou první přesilovou hru v zápase. Povedenou souhru zakončoval do prázdné branky Thorell.

Hostující gólman Pavlát měl ve 34. minutě problémy s přilbou a nuceně přenechal na pár střídání své místo Svobodovi. Ten málem z první střely inkasoval. Zahradníčkovo nahození od modré čáry tečoval Chmielewski a puk směřoval do branky, jenže hosty zachránil Holý. Svoboda se ještě poté zaskvěl při gólové šanci Vrány.

Třinec si nepomohl ani svou tradiční zbraní - přesilovou hrou, v níž mohl naopak na začátku třetí třetiny zvýšit Mertl, ale z dobré pozice těsně minul. Mertl se v dalším střídání pustil do bitky s Daňem, jejich souboj ale spíše připomínal zápasnickou přetahovanou.

Domácí dobývali branku soupeře, v největší šanci vychytal Douderu efektně lapačkou Pavlát. S přibývajícím časem vznikala v jejich defenzivě okénka, Kacetl ale vychytal Kodýtka i nepříjemnou teč spoluhráče Růžičky. Třinec hrál závěrečné dvě minuty bez brankáře a posledních 35 sekund proti čtyřem. Přesilovou hru téměř využil Kundrátek, ale rozhodčí po krátké poradě u videa vyrovnávací trefu neuznali.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „První třetina nebyla podle našich představ. Pomalu jsme se rozjížděli a trvalo nám, že jsme se do toho dostali. Od druhé třetiny jsme už začali vyhrávat osobní souboje, měli jsme více ze hry a vytvořili jsme si šance, bohužel jsme je neproměnili. Plzeň hraje dobře v obraně, jsou tam agresivní. Věděli jsme, že to bude těžké a že si budeme muset góly zasloužit, ale chodili jsme málo do předbrankového prostoru. Ve třetí třetině jsme se tlačili dopředu, oni hráli jednoduše, vyhazovali to. Hrozili brejky, ale v globálu jsme byli v útočné fázi bezzubí. Opticky to vypadalo, že máme tlak, ale nebyli jsme v koncovce dost hladoví, abychom dali alespoň jeden gól.“

Miloš Říha (Plzeň): „Na zápas jsme se hodně připravovali, protože nám nevyšly nějaké části utkání v předchozích třech a kvůli tomu jsme poztráceli docela dost bodů. Na naší hře to bylo vidět, hlavně v první třetině, kdy jsme vyhrávali souboje i proti tak silnému soupeři. Měli jsme více ze hry i šancí. Ve druhé třetině to z naší strany vyprchalo, dostali jsme se zbytečně pod tlak. Měli jsme na druhou stranu docela dost brejků a určitě nám pomohl gól, zvlášť když byl rozhodující. Od toho momentu se soupeř snažil do nás tlačit, ale nezměrnou bojovností jsme tomu šli naproti. Výborný výkon podali brankáři a myslím si, že jsme si výhru zasloužili za bojovnost a za to, jak jsme dodržovali věci, které jsme si řekli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 29:44. G. Thorell Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Chmielewski, Miloš Roman, O. Kovařčík – A. Nestrašil, Marcinko, Kofroň – Hrehorčák, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Pavlát (34.–36. Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, J. Holý, Budík, J. Kindl (C), Kremláček – J. Dufek, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Svoboda, Malý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 982 diváků