Zklamaný Ďaloga: Špatné, od začátku do konce. Ale Zlín hrál fakt dobře

Tentokrát ani on nelítal po ledě jako obvykle. Obránce Marek Ďaloga se svezl s celou Kometou, která nechala ve Zlíně (2:5) další body. „V úterý to musí vypadat úplně jinak,“ přesvědčoval slovenský reprezentant, jehož záhy čeká olympiáda v Pekingu. Nejlepší bek týmu bude Brnu citelně chybět.

Prohráli jste si to sami?

„Z naší strany špatný zápas. Od začátku do konce. Pokazili jsme si to. Byly tam systémové i individuální chyby. Přitom už jsme byli kompletní. Musíme se na to podívat a začít pořádně makat. Každý z nás se musí o sto procent zlepšit. Je špatné, že jsme nechali Zlínu tolik bodů.“

Proč jste přestali střílet góly?

„Máme skvělé šance a nepadá nám to tam. Na každý gól se nadřeme, trefujeme tyčky. Věřili jsme až do konce, že to otočíme. Ale Zlín hrál fakt dobře. Jezdil, byl na nás připravený. Zato my jsme stáli. Do úterního zápasu musíme nastoupit úplně jinak a zvládnout ho za tři body. Potřebujeme je.“

Vás se příští duel ještě bude osobně týkat?

„Ještě u toho budu. Odjedu až po zápase. Momentálně je náš tým Kometa, s ní musíme sbírat body. Musíme začít sbírat body. Doufám, že už se to zlomí. V Pekingu se začíná hrát až desátého února, času je habaděj. Je to ještě dlouhá cesta. Musíme mít negativní testy a podobně. Vůbec nevím, co mě tam čeká. Ale když přijde pozvánka a jsem zdravý, nároďák nikdy neodmítnu.“

Poznamenala vás pauza kvůli covidu?

„Jasně, že to nějaké stopy zanechá. Týden se netrénovalo. Každý to zvládá jinak. Neměli jsme moc času to dotrénovat, ale snažili jsme se, abychom se do toho rychle dostali. Podmínky jsou stejné pro víc týmů. Vymlouvat se na to nemůžeme.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:42. Zabusovs, 38:20. Köhler, 42:31. Claireaux, 52:53. Michasjonok, 58:21. Kubiš Hosté: 21:16. Kučeřík, 40:56. Krištof Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Mamčics, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Makarenko, Hejcman, Michasjonok – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Okál, P. Sedláček (A), Köhler – Karafiát. Hosté: Čiliak (Jekel) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Bartejs, Tansey – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, A. Zbořil, Vincour – Ostřížek, Rákos, Šik. Rozhodčí Šír, Hradil – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 43 26 4 5 8 138:91 91 2. Mountfield 43 24 6 4 9 140:94 88 3. Pardubice 43 20 10 4 9 141:108 84 4. Plzeň 44 19 4 7 14 137:124 72 5. Vítkovice 42 17 6 4 15 106:111 67 6. Č. Budějovice 42 19 3 3 17 124:117 66 7. M. Boleslav 42 18 3 3 18 104:111 63 8. Sparta 41 15 6 5 15 148:123 62 9. Liberec 42 17 2 7 16 104:116 62 10. Brno 42 13 8 5 16 116:123 60 11. Olomouc 42 13 7 2 20 97:119 55 12. K. Vary 40 14 3 5 18 122:122 53 13. Litvínov 41 14 2 6 19 110:125 52 14. Kladno 43 9 4 8 22 109:151 43 15. Zlín 42 6 4 4 28 82:143 30 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Zlín - Kometa: Domácím rychle vrátil vedení důrazný Claireaux, 3:2

Zlín - Kometa: Hostům přinesla vyrovnání dorážka Krištofa, 2:2