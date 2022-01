SESTŘIHY: Sparta vyřídila Moru, série Dynama končí. Slaví Kladno i Zlín

Krošelj zastavil Dynamo, série je u konce

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 47. kole extraligy na ledě Pardubic 4:0 a ukončili sedmizápasovou vítěznou sérii Dynama. Na první porážce Východočechů v roce 2022 se dvěma góly podílel útočník Pavel Kousal, druhé čisté konto v sezoně udržel brankář Gašper Krošelj. Mladá Boleslav porazila Pardubice poprvé v sezoně.

V první větší šanci se objevil ve 4. minutě pardubický Blümel, který převzal přihrávku a střílel do připraveného gólmana Krošelje. O chvíli později zakončil Musil, ale stav utkání se ještě neměnil. Poprvé skórovali v 9. minutě hosté. V rychlém brejku ujela mladoboleslavská dvojice a Kantner povedenou kličkou překonal Frodla. Zanedlouho mohl zvýšit Kelemen, který střílel těsně vedle. Na druhé straně našel Robertson Roberta Kousala, který střílel z první, ale pouze do lapačky slovinského brankáře.

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 0:4. V Enteria aréně se dnes neslavilo, Škodovka přejela svého soka

Ve druhé třetině nejprve zakončoval z kruhu osamocený Pláněk, jenže jen do boční sítě. Pardubičtí se snažili o vyrovnání, ale ani v první přesilovce utkání se neprosadili. V polovině utkání si přenechávali puk Robert Kousal s Camarou, a tak o chvíli později udeřili hosté. Od zadního mantinelu vrátil Flynn puk na Pavla Kousala, jenž zamířil přesně a zvýšil na 2:0 pro Mladou Boleslav.

Ve zbytku třetiny měl nejvíce práce brankář Středočechů Krošelj. Stříleli Roman, Robertson nebo Musil, ale všechny pokusy Slovinec zneškodnil. Když potom mohl Mikuš střílet do odkryté svatyně, pomohla mu branková konstrukce. Východočeši měli v prostředním dějství střeleckou převahu (18:6), jenže gólově se neprosadili.

A v úvodu třetí třetiny navíc Dynamo prohrávalo o tři góly. Od modré čáry střílel Moravec a následně pohotově dorážel zblízka Kotala. Pardubicím k úvodnímu gólu nepomohla ani početní výhoda, Blümel či Cienciala Krošelje taky nepřekonali. Neúspěšný byl s pohotovou střelou i Camara. Domácí už šest a půl minuty před koncem poslední třetiny odvolali brankáře a zkoušeli to v šesti. Svou šanci ovšem po zisku kotouče napodruhé využili hosté, když Pavel Kousal v 55. minutě vstřelil čtvrtý gól Mladé Boleslavi do prázdné branky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 08:36. Kantner, 30:27. P. Kousal, 40:47. Kotala, 54:21. P. Kousal Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Zdráhal, J. Mikuš (A), Košťálek, D. Robertson, Sergijenko, O. Vála, T. Jelínek – Cienciala, Poulíček (C), Blümel – Camara, A. Musil, R. Kousal (A) – O. Rohlík, Paulovič, Hecl – T. Urban, O. Roman, Anděl. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Pavel Pýcha, Fillman, Bernad – Kantner, Fořt, D. Šťastný – Pospíšil, Kotala, Kelemen – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Grim, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Kika, Micka – Špůr, Rampír Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 1000 diváků

Sparta si zastřílela, Konrád lovil šest puků

Hokejisté Sparty vyhráli v zápase 47. kole extraligy v Olomouci jednoznačně 6:1 a poprvé v sezoně tak Hanáky přehráli. Dvěma góly se pod výhru Pražanů podepsali Filip Chlapík a Michal Řepík, uzdravený Chlapík se posunul do čela kanadského bodování soutěže.

První velkou šanci utkání měli domácí hokejisté, jenže Burian i přes dostatek času branku Machovského z bezprostřední blízkosti přestřelil. Sparťané brzy odpověděli a Matuškinovu střelu zastavila až tyč Konrádovy branky.

Na další zajímavou příležitost se v opatrné a vyrovnané první třetině čekalo až do jejího závěru, kdy v přečíslení dvou proti jednomu střílel Olesz a dorážel Ondrušek, Machovský však předvedl dva dobré zákroky a proti oběma zasáhl. Stejně dobře si vedl také domácí Konrád při přesilové hře Sparty a teči Formana. Hosté přesto dokázali přesilovou hru využít, jedenáct sekund před koncem první třetiny otevřel skóre Erik Thorell.

SESTŘIH: Olomouc - Sparta Praha 1:6. Hanáci nenavázali na předešlé vítězství s Boleslaví

Na začátku druhé třetiny se hosté i s trochou štěstí dostali do dvou brankového vedení, když se Chlapíkova střela odrazila od Ondruškovy brusle přímo mezi Konrádovy betony. Vzápětí to navíc mohlo být už o tři branky, střela Pavelky v přesilové hře ale orazítkovala jen horní tyč domácí branky.

Domácí poté mohli skórovat v oslabení, jenže puk po Káňově nahození a teči Krejčího zamířil jen do masky brankáře Machovského. Stejným hráčům vyšla spolupráce o chvíli později, kdy po přihrávce Krejčího zamířil Káňa přesně pod horní tyč.

Olomoucká radost však netrvala dlouho, další přesilovou hru hostů totiž využil prudkou střelou z pravé strany kapitán Řepík. Čtvrtou branku pak hosté dokázali přidat ve vlastním oslabení, při kterém ujel do samostatného úniku Chlapík a překonal Konráda střelou pod horní tyč. Uspět v oslabení poté mohli také domácí, ale Knotek svůj samostatný únik na rozdíl od Chlapíka neproměnil.

Hosté navíc na začátku třetí třetiny navýšili svoje vedení, když špatné olomoucké střídání využil přesnou střelou z mezikruží Sobotka. Sparťané si poté svůj náskok zkušeně hlídali a dokázali ho díky přesné trefě Řepíka ještě navýšit. Olomouci se příliš nedařilo dostávat do šancí a Machovského už žádný další hráč domácích nepřekonal. Nejblíže k tomu měl povedenou tečí Krejčí, ale hostující brankář včas zasáhl betonem. V poslední minutě zápasu pak v samostatném úniku neuspěl Forman, proti jehož pokusu zasáhl Konrád lapačkou.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Olomouc): „Dnes je to naprosto zasloužená výhra Sparty. My jsme celý zápas kromě pár okamžiků v první třetině tahali za kratší konec pomyslného provazu. Byli jsme pomalí a prohrávali jsme osobní souboje. Když už jsme se mohli dostat do zakončení, tak tam ještě hledáme nesmyslně někoho dalšího a nezakončíme to. Z toho poté plyne pro nás krutý, ale asi zasloužený výsledek. Máme teď několik dlouhodobě zraněných hráčů a musíme se do konce přestupního období pokusit zapracovat na posílení týmu.“

Josef Jandač (Sparta): „V utkání se nám dařilo proměňovat přesilové hry a situace, ve kterých jsme chodili do přečíslení. To byl základní kámen k dnešnímu vítězství. Když jsme potřebovali dát gól, tak jsme ho dali. Navíc i Machovský podal výborný výkon. Ale byl to výborný zápas od celého týmu. V sestavě Olomouce byla znát absence několika hráčů. Ale hlavní bylo, že jsme dnes hráli dobře a zaslouženě zvítězili. Takže pochvala do mužstva a na dnešní výkon musíme stejně navázat v zápase proti Pardubicím.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:35. J. Káňa Hosté: 19:49. E. Thorell, 21:03. Chlapík, 25:53. M. Řepík, 30:54. Chlapík, 43:40. Sobotka, 51:26. M. Řepík Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, L. Mareš, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), Bambula – Olesz, Handl, Navrátil – Kusko, J. Knotek (A), Michal Kunc – Burian, Nahodil. Hosté: Machovský (Cichoň) – Pogorišnyj, Matuškin, T. Pavelka, A. Polášek (A), Moravčík, David Němeček, M. Jandus – M. Řepík (C), Sobotka (A), Šmerha – Chlapík, R. Horák, E. Thorell – M. Forman, D. Kaše, Prymula – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Pražák, Obadal – Kajínek, Axman Stadion Zimní stadion Olomouc

Lukeš vynuloval Vítkovice, Mountfield stíhá Třinec

Hokejisté Hradce Králové porazili v dohrávce 44. kola extraligy Vítkovice 3:0 a po sérii tří porážek zvládli druhé domácí utkání v řadě. Čtvrtým čistým kontem v sezoně se na jejich výhře podílel brankář Štěpán Lukeš. Mountfield tak využil zaváhání vedoucího Třince a přiblížil se Ocelářům na rozdíl tří bodů. Vítkovice jsou i nadále páté.

Výkon vítkovického náhradníka Dolejše proti Kladnu přesvědčil trenéry natolik, že mu dali šanci i v dalším zápase. Proti Hradci se musel mít na pozoru, domácí nastoupili povzbuzení šestibrankovou kanonádou do sítě Liberce a byli lepším týmem. Nebezpečnou střelu i dorážku měl Ščerbak, zadák McCormack pak nenápadnou ranou od mantinelu trefil tyč. Dolejš reagoval, až když mu puk zezadu „připlul“ pod výstroj.

Nápaditý, ale zároveň trpělivý hokej zatím nenesl domácím ovoce. McCormack v další šanci vyzval k teči Lva, ale Dolejš byl na svém místě. Vítkovice předvedly nápor až v posledních sekundách třetiny, kdy na Lukeše dotírali Lakatoš s Bondrou.

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 3:0. Hradečtí vynulovali hostující střelce

Paradoxně až v prvním oslabení se Mountfield ujal vedení. Soupeř v tlaku špatně odhadl odraz kotouče a Pilař zakončil perfektně sehrané přečíslení s Koukalem. Aktivního McCormacka i důrazného Lva pak vychytal Dolejš.

Rideru povzbudila až velká šance Kaluse. Vítkovický útočník nejdřív trefil jednu tyč, pak břevno a puk se od třetí tyčky vrátil do hry. Brankovou čáru nepřekročil. Hosté dohráli druhou třetinu živěji, ale nejvíc se mohlo psát o tom nejméně nápadném momentu: Smoleňák v pádu vykopl brusli do vzduchu tak, že Maroszovi prolétla jen pár centimetrů před obličejem.

Krvavému šrámu se ve třetí části bohužel nevyhnul čárový rozhodčí Lederer, nicméně po krátkém ošetření se za potlesku diváků vrátil do hry. Nejaktivnější vítkovické střídání mezitím předvedl Krenželok, jehož první teč vyrazil Lukeš a v další šanci pak hostující forvard minul.

Východočechům dodala klid druhá branka v 51. minutě. Oksanen narýsoval bekhendovou přihrávku do brankoviště tak, že obránce Nedomlel měl v netradiční pozici snadnou práci. Finský útočník ještě potvrdil hradecké vítězství trefou do prázdné branky a připsal si jubilejní dvacátou trefu v sezoně.

Mountfield se vítězstvím o další kus přiblížil hlavnímu cíli pro základní část, přímému postupu do čtvrtfinále. Na páté Vítkovice už má k dobru luxusních 21 bodů.

Hlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Byl to těžký zápas s velmi silným soupeřem. To myslím nejen fyzicky, Vítkovice hrály velmi dobře. Hrál se hodně urputný a bojovný hokej, nebylo tam moc krásných akcí. Vítězství si ale ceníme a jsme za něj rádi. Cíl uhrát první čtyřku je pro nás pořád stejný, musíme s pokorou pracovat dál a soustředit se sami na sebe.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Myslím, že do poloviny zápasu jsme byli silnému Hradci zdatným soupeřem. Viděl jsem tam dva klíčové momenty. Zaprvé, že jsme v naší přesilovce bohužel dostali gól, a zadruhé, když Marek Kalus ve vyložené šanci trefil břevno odkryté brány. Celkově nemám klukům co vytknout, utkání odehráli na maximum. V závěru jsme zkusili risk bez brankáře, ale ani ten nám nevyšel. Hradec zaslouženě vyhrál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:24. R. Pilař, 51:01. Nedomlel, 56:22. Oksanen Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Kiviaho) – Jank, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Nedomlel, McCormack – Smoleňák (C), Cingel, Oksanen – Ščerbak, Lev (A), Orsava – Miškář, Lalancette, Jergl – Štohanzl, Koukal, Kelly Klíma – Kevin Klíma. Hosté: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Lednický, Marosz, Lindberg – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Lacina, Hejduk – Lederer, Gerát. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1000 (omezená kapacita) diváků

Obrat Motoru zařídili Gulaš s Pechem

Hokejisté Českých Budějovic otočili v dohrávce 44. kola extraligy zápas na ledě Liberce z 0:1 na 2:1 a poprvé od roku 2013 se pod Ještědem radovali z vítězství. Motor tak navázal na páteční výhru s vedoucím Třincem a v tabulce si upevnil šestou pozici. Naopak Liberec nedokázal odčinit vysokou prohru s Hradcem Králové a klesnul na deváté místo. Jihočeši utkání otočili ve třetí třetině, kdy nejprve Milan Gulaš vyrovnal a poté v 55. minutě vstřelil vítězný gól Lukáš Pech.

Liberečtí vstoupili do utkání aktivněji a dobré šance měli Najman s Grígerem, Hrachovina v brance Motoru byl ale připraven. Poté hráli domácí přesilovku, s dělovkou Vlacha i dorážkou Najmana si ale poradil českobudějovický gólman. V polovině první třetiny se až za zády hostující obrany ocitnul Birner, Hrachovina ale samostatný únik skvěle zneškodnil. Vzápětí byl blízko úvodnímu gólu Ordoš, Hrachovinovi tentokrát pomohla pravá tyč. Až poté se ke slovu dostali také Jihočeši a Kváčovu připravenost prověřil Valský. Také Motor si v první třetině zahrál v početní výhodě a velkou možnost měl Štencel. Kváča se ale proti jeho střele stihnul včas přesunout.

SESTŘIH: Liberec - České Budějovice 1:2. Motor otočil nepříznivý vývoj ve třetí třetině

V úvodu druhého dějství hrály po faulu Šíra České Budějovice přesilovou hru a Pech svou střelou orazítkoval horní tyč Kváčovy branky. Po minutě hry ve čtyřech navíc putoval k Šírovi na trestnou lavici Jelínek a Motor měl k dispozici dlouhou výhodu pět na tři. Pechovi ale podruhé v krátkém sledu překazila gólovou radost horní tyč. V polovině utkání tak udeřili domácí. Kváčovo vyhození dobruslil rychlík Zachar a bekhendovým blafákem otevřel skóre utkání. Druhý gól Severočechů měl poté na hokejce Birner, nedokázal ale trefit poloodkrytou branku. Na druhé straně zase Kváčovi nadělala starosti ostrá rána Gulaše. Motor poté převzal iniciativu a obrovskou šanci měl Vondrka, před prázdnou brankou ale trestuhodně minul.

Krátce po začátku třetí části mohl poslat Bílé Tygry do dvoubrankového vedení Faško-Rudáš, z ideální pozice ale střílel těsně vedle. Ve 48. minutě se tak hosté dočkali vyrovnání. Po pěkné kombinaci s Ondráčkem využil početní výhodu střelou k tyči Gulaš. Domácí si mohli vzít vedení zpět ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, Motor se ale bez větších problémů ubránil. Hra se poté odehrávala především ve středním pásmu, ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu.V 55. minutě ale České Budějovice z nenápadné akce otočily vývoj utkání. Kváča vyrazil Gulašovu střelu od modré čáry pouze před sebe a nikým nehlídaný Pech poslal dorážkou hosty do vedení. Vyrovnat se domácím nepodařilo ani při závěrečné power play.

Hlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „K vidění bylo velmi vyrovnané utkání, které rozhodly přesilové hry. My jsme si v nich vůbec nepomohli a nevytvořili si skoro žádné šance. Soupeř jednu početní výhodu proměnil, což rozhodlo. Je to pro mě zklamání, zápas jsme měli dobře rozehraný a měli jsme vyhrát.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Byl to vyrovnaný zápas. Liberec měl lepší vstup do zápasu, my jsme asi ještě hledali nohy. Do hry jsme se dostali až ve druhé části, kde jsme měli spoustu šancí. Bohužel jsem je ale nevyužili a do vedení šli domácí. Ve třetí třetině jsme dobře sehráli přesilovku a v závěru jsme našli také cestu k vítězství.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:16. M. Zachar Hosté: 47:05. Gulaš, 54:10. Pech Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Percy, Bučko, Bindulis, Šenkeřík, Štich – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Vondrka, Koláček, Z. Doležal – J. Ondráček, Chlubna, Valský – Holec, Pech (A), Gulaš (C). Rozhodčí Mrkva, Ondráček – Lučan, Kis. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1 000 diváků

Plekanec s Hlavou dovedli Rytíře k výhře

Hokejisté předposledního Kladna zvítězili v předehrávaném utkání 50. extraligového kola na ledě Litvínova 5:2. Rytíři, do jejichž sestavy se vrátil po dvou týdnech hrající klubový majitel Jaromír Jágr, vedli po první třetině už 3:0 a snížili tak v tabulce manko na domácí Vervu na devět bodů. Středočeši bodovali posedmé za posledních osm utkání, výrazný podíl na tom měl útočníci Nicolas Hlava a Tomáš Plekanec. Hlava dal dva gól a na jeden nahrál, Plekancova bilance byla opačná.

Domácí ve snaze odčinit páteční kolaps se Zlínem začali aktivněji a zahřáli Bowa v kladenské brance. Navíc už ve třetí minutě hráli skoro cele dvě minuty čtyři na tři, jenže bez efektu, když neuspěl ani obávaný ostřelovač Irving. Do vedení tak šlo v sedmé minutě Kladno, když Wood parádní nahrávkou našel před brankoviště najíždějícího Zikmunda a ten nemohl z dané pozice minout.

Uběhlo přesně 100 sekund a hosté už měli na své straně dvoubrankový náskok. Kapitán Plekanec se dostal do sóla a přesnou ranou prostřelil strážce domácí branky Neužila. Když pak v 19. minutě stačilo Kladnu 12 sekund z Demelova trestu, nevypadlo to s domácími dobře. Po lahůdkové Plekancově přihrávce se prosadil ranou bez přípravy Kubík.

SESTŘIH: Litvínov - Kladno 2:5. Rytíři uspěli na ledě tápající Vervy

Zkraje druhého dějství nebyl daleko od dalšího gólu Beran. Ve 27. minutě se ale přece jen prosadili i Litvínovští: povedenou souhru s Estephanem zakončil Hrbas a snížil. Tým Vervy bojoval o další gól naděje, vynutil si Dotchinův faul, ale více už se Severočeši soupeři přiblížil nedokázali.

Pověstný kousek štěstí chyběl v úvodu třetí části Zygmuntovi, který zazvonil na brankovou konstrukci. Ve 48. minutě vrátil Rytířům pohodlný tříbrankový náskok desátým zásahem sezony Hlava. Fronk pak sice ještě v závěru snížil, jenže hned vzápětí domácí zariskovali s hrou bez gólmana a jakékoliv jejich naděje na obrat utnul opět Hlava.

Hlasy trenérů:

Václav Sýkora (Litvínov): „Z naší strany to byl už druhý zápas v řadě, kdy se výkon nedá nazvat jinak než tristní. V úvodu jsme měli pár minut - nevím, zda je to výstižné slovo - tlak. Byli jsme hodně na puku a většinou v pásmu soupeře, ale nic jsme z toho nevytěžili. Naopak když se Kladno poprvé dostalo k nám do třetiny, z prvního pobytu u nás vytěžilo gól. Ta první třetina se samozřejmě ukázala jako rozhodující pro celý zápas. Kladno se dostalo do vedení 3:0 a pro nás už to bylo hodně těžké.“

Jiří Burger (Kladno): „Pro vývoj utkání byl hodně důležitý začátek, kdy jsme ubránili přesilovku čtyři na tři a pak jsme v první třetině proměnili šance, které jsme si vytvořili. Šli jsme do vedení 3:0. Ve druhé třetině Litvínov snížil na 1:3, měl tam tlak i nějaké šance, ale nás podržel Bow v brance. Ve třetí třetině jsme si výsledek hlídali a jakmile jsme dali góly na 4:1, bylo utkání rozhodnuté.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:38. Hrbas, 57:23. Fronk Hosté: 06:51. Zikmund, 08:31. Plekanec, 18:11. A. Kubík, 47:12. Hlava, 58:14. Hlava Sestavy Domácí: Neužil (Zajíček) – Irving, Hrbas, Strejček, D. Kolář, Stříteský, Demel, O. Baláž – P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek – Fronk, V. Hübl (C), P. Straka (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Kudrna – M. Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin (A), Kehar, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Baránek, Arzamascev – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, Filip, M. Indrák – Jágr, Kuťák, Babka. Rozhodčí Pešina, Šindel – Votrubec, Brejcha Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 1000 diváků

Zlín smetl Kometu, vyhrál podruhé v řadě

Hokejisté Zlína porazili ve 47. kole extraligy Brno 5:2 a po pěti zápasech naplno bodovali. Kometa si naopak připsala třetí prohru v řadě. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru domácích podepsal Pavel Kubiš. Zlín je i nadále poslední s odstupem 13 bodů na Kladno, které dnes také vyhrálo.

Zlínští fanoušci před utkáním uspořádali pochod městem a po první minuty duelu transparenty upozorňovali vedení, že se jim současný stav klubu nelíbí.

Mírný optimismus jim však museli dodat zlínští hokejisté. Hned ve 3. minutě se do úniku dostal Zabusovs, brankáře Čiliaka ale nepřekonal. V polovině první třetiny hráli Berani přesilovku, zaváhali však v defenzivě a skóre při přečíslení už téměř otevíral Zaťovič, Kašík se ale proti jeho střele vytáhl.

SESTŘIH: Zlín - Kometa Brno 5:2. Berani se rvou o naději. Vyhráli podruhé v řadě

Prostřední dějství ale ze začátku ovládli Brňané. Hned po 76 vteřinách je do vedení poslal Kučeřík, jehož nahození proskákalo až do branky. Zlín se vrátil do tempa v polovině zápasu, nejdříve Mallet z tutové pozice nedal gól, krátce po něm pak Köhler pálil do tyčky.

Nejlepší pasáž Beranů ale Kometa ustát nedokázala. Nejprve ve 36. minutě po chybě Kollára našel Kubiš zpoza branky nahrávkou Zabusovse, jenž srovnal. Následně mohl skóre otočit Honejsek, který sám před Čiliakem neuspěl. Stejnou pozici měl Michasjonok, ale ještě zbytečně hledal Hejcmana. Do kabin šli ale přeci jen domácí s vedením, velký tlak totiž vyústil v úspěšnou dorážku Köhlera.

Jenže stejně jako vstup do druhé třetiny, tak se Brnu zadařilo i na startu třetí, kdy po 56 vteřinách hry z dorážky vyrovnal Krištof. Zlínští hráči se ale z inkasované branky rychle otřepali a ve 43. minutě jim vedení vrátil Claireaux. O deset minut později se navíc trefil další krajánek v sestavě domácích Michasjonok. Když poté Ostřížek neproměnil samostatný únik, dovedl Zlín utkání do vítězného konce. První domácí výhru od 10. prosince pečetil trefou do prázdné branky Kubiš.

Hlasy trenérů:

Luboš Jenáček (Zlín): „Řekli jsme si, že dokud bude byť teoretická šance, budeme se rvát o všechny body a situaci, ve které jsme, se pokusíme strhnout na svoji stranu. Dneska se kluci prezentovali takovým výkonem, jaký bychom měli ukazovat každý zápas. Ze začátku to nebylo v náš prospěch, ale podržel nás Libor Kašík. Pak jsme vstřelili dvě branky z důrazu kolem brány. Ty nám nalily velkou sílu. Pak už jsme utkání zvládli dobře jak do útoku, tak do obrany.“

Jiří Horáček (Brno): „Bohužel pro nás to bylo špatné utkání. I když to nebylo špatně rozehrané, tak jsme prohráli, nedá se nic dělat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:42. Zabusovs, 38:20. Köhler, 42:31. Claireaux, 52:53. Michasjonok, 58:21. Kubiš Hosté: 21:16. Kučeřík, 40:56. Krištof Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Mamčics, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Makarenko, Hejcman, Michasjonok – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Okál, P. Sedláček (A), Köhler – Karafiát. Hosté: Čiliak (Jekel) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Bartejs, Tansey – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, A. Zbořil, Vincour – Ostřížek, Rákos, Šik. Rozhodčí Šír, Hradil – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 1000 diváků

Pavlát vynuloval Třinec, srovnání přišlo pozdě

Třinečtí hokejisté podlehli ve 47. kole extraligy na svém ledě s Plzní 0:1 a poprvé v sezoně prohráli dva zápasy za sebou. Domácí vyrovnali při hře bez gólmana, ale branka padla po vypršení 60. minuty a po konzultaci sudích s videorozhodčím nebyla uznána.

O výhře čtvrtého týmu soutěže nad lídrem rozhodl v přesilové hře Gustaf Thorell. O čisté konto se podělili Dominik Pavlát a Miroslav Svoboda, který zastoupil v brance svého kolegu na dvě minuty během opravy masky.

Před úvodním buly převzal Martin Růžička plaketu a dres s číslem 568, který symbolizuje jeho posun do čela historické produktivity Ocelářů. Slavnostnímu ceremoniálu přihlíželi i jeho rodiče, manželka a sestra a v úvodní třetině mu během komerčních přestávek na dálku pogratulovali Jakub Voráček, Pavel Francouz a Šimon Hrubec.

První šanci měl hostující Dufek, Kacetla ale nepřekonal. Na druhé straně si podobně vedl Daňo. Největší příležitost v úvodní třetině ale spálil Bulíř, který zblízka ani nadvakrát nedopravil puk do branky.

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 0:1. Kundrátek se trefil až po siréně. Oceláři tak doma padli

Třinec začal druhou třetinu náporem, ale z přečíslení dva na jednoho mohli udeřit hosté. Kapitán Kindl uvolnil Přikryla, jenž ale netrefil kotouč čistě při střele do odkryté branky. Plzeň ale přeci jen o chvíli později otevřela skóre, když využila svou první přesilovou hru v zápase. Povedenou souhru zakončoval do prázdné branky Thorell.

Hostující gólman Pavlát měl ve 34. minutě problémy s přilbou a nuceně přenechal na pár střídání své místo Svobodovi. Ten málem z první střely inkasoval. Zahradníčkovo nahození od modré čáry tečoval Chmielewski a puk směřoval do branky, jenže hosty zachránil Holý. Svoboda se ještě poté zaskvěl při gólové šanci Vrány.

Třinec si nepomohl ani svou tradiční zbraní - přesilovou hrou, v níž mohl naopak na začátku třetí třetiny zvýšit Mertl, ale z dobré pozice těsně minul. Mertl se v dalším střídání pustil do bitky s Daňem, jejich souboj ale spíše připomínal zápasnickou přetahovanou.

Domácí dobývali branku soupeře, v největší šanci vychytal Douderu efektně lapačkou Pavlát. S přibývajícím časem vznikala v jejich defenzivě okénka, Kacetl ale vychytal Kodýtka i nepříjemnou teč spoluhráče Růžičky. Třinec hrál závěrečné dvě minuty bez brankáře a posledních 35 sekund proti čtyřem. Přesilovou hru téměř využil Kundrátek, ale rozhodčí po krátké poradě u videa vyrovnávací trefu neuznali.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „První třetina nebyla podle našich představ. Pomalu jsme se rozjížděli a trvalo nám, že jsme se do toho dostali. Od druhé třetiny jsme už začali vyhrávat osobní souboje, měli jsme více ze hry a vytvořili jsme si šance, bohužel jsme je neproměnili. Plzeň hraje dobře v obraně, jsou tam agresivní. Věděli jsme, že to bude těžké a že si budeme muset góly zasloužit, ale chodili jsme málo do předbrankového prostoru. Ve třetí třetině jsme se tlačili dopředu, oni hráli jednoduše, vyhazovali to. Hrozili brejky, ale v globálu jsme byli v útočné fázi bezzubí. Opticky to vypadalo, že máme tlak, ale nebyli jsme v koncovce dost hladoví, abychom dali alespoň jeden gól.“

Miloš Říha (Plzeň): „Na zápas jsme se hodně připravovali, protože nám nevyšly nějaké části utkání v předchozích třech a kvůli tomu jsme poztráceli docela dost bodů. Na naší hře to bylo vidět, hlavně v první třetině, kdy jsme vyhrávali souboje i proti tak silnému soupeři. Měli jsme více ze hry i šancí. Ve druhé třetině to z naší strany vyprchalo, dostali jsme se zbytečně pod tlak. Měli jsme na druhou stranu docela dost brejků a určitě nám pomohl gól, zvlášť když byl rozhodující. Od toho momentu se soupeř snažil do nás tlačit, ale nezměrnou bojovností jsme tomu šli naproti. Výborný výkon podali brankáři a myslím si, že jsme si výhru zasloužili za bojovnost a za to, jak jsme dodržovali věci, které jsme si řekli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 29:44. G. Thorell Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Chmielewski, Miloš Roman, O. Kovařčík – A. Nestrašil, Marcinko, Kofroň – Hrehorčák, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Pavlát (34.–36. Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, J. Holý, Budík, J. Kindl (C), Kremláček – J. Dufek, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Svoboda, Malý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 982 diváků