Spokojený Zaťovič: O sto procent lepší výkon než ve Zlíně. Chválil Čiliaka

Covid nechytl, zraněný nebyl, ale i tak trpěl dva týdny bez zápasu. Martin Zaťovič (37) vypadl z tempa kvůli týmové karanténě a svému dvouzápasovému trestu za faul na hradeckého Radima Šaldu. Do akce se vrátil v neděli ve Zlíně (2:5). Až dnes proti Mladé Boleslavi mohl být ale spokojený. Brno vyhrálo 2:1 a on skóroval v přesilovce tečí Rothovy střely. „Byl to o sto procent lepší výkon než ve Zlíně,“ shrnul kapitán Komety.

Vnímal jste tedy výrazné zlepšení oproti neděli?

„Ve Zlíně to byl od nás špatný hokej. Dva dny jsme si k tomu něco říkali. Potřebovali jsme zlomit šňůru špatných zápasů. Jsem rád, že se nám to povedlo. Splnili jsme to, co jsme chtěli. Máme důležité tři body.“

Ale lehkost opět chyběla, ne?

„Boleslav je výborný soupeř. Hráli jsme výborně z obrany. Sice jsme dali jen dva góly, ale zaslouženě jsme vyhráli. Měli jsme to dobře pokryté, i v oslabení. Z naší strany super zápas. Pro naši psychiku je strašně důležité, že jsme to dokázali ubránit a o gól vyhrát.“

Dal vám Marek Čiliak svým návratem hezký dárek k narozeninám, jak tvrdil?

„To si vymyslel, že to byl pro mě pěknej dárek. (úsměv) Ale teď chytal fantasticky. Co se vrátil do brány, předvádí výborné výkony. Jenom dobře. Čím víc kvalitních hráčů tady bude, tím líp. Musíme se nachystat na sto procent na konec sezony.“

Nečekali jste nějakou změnu v kádru na konci přestupního okna? Majitel Libor Zábranský je těmito tahy „last minute“ známý….

„O ničem se moc dopředu nemluvilo. Ale samozřejmě jsem ráno čekal, kdo bude nový v kabině. (směje se) Tady člověk opravdu do půlnoci neví, co se stane. Nakonec nikdo nepřišel. Až se vrátí zranění hráči a Slováci z olympiády, poskládáme to a budeme do konce sezony silní.“

Jak to půjde bez brankáře Tomka, druhého centra Krištofa a prvního beka Ďalogy?

„Jsou to olympionici, asi něco umí. Když zmizí z mančaftu tři reprezentanti, je to cítit. Ale liga běží dál, musíme si poradit. Když se řeklo, že hráči NHL nepojedou, bylo jasné, že nás to čeká. Víc týmů bude postrádat klíčové hráče.“

Jak jste zvládl herní pauzu?

„Ten trest přišel bohužel nevhod. Toho hráče (Radima Šaldu) jsem sice trefil, ale bylo to ze hry. Je to vteřina. Člověk udělá blbý pohyb a je to faul. Hned jsem se mu omlouval. Po zápase jsem s ním mluvil a říkal, že ho bolí za krkem. Ale asi nic vážného. Trest jsem přijal, nic jiného se ani nedalo dělat. Pak jsme byli v karanténě, týden jsme ani netrénovali. Dostáváme se do toho zpátky.“

