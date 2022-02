Litvínovský kouč Sýkora o dalším kolapsu i hrozbě baráže: Už je tam blok

Litvínov se začíná vařit v husté kaši. Má dobré momenty, jenže je zazdí. Jako ve čtvrtek v Pardubicích. V 55. minutě vedl 5:3, nakonec prohrál 5:6 v prodloužení. „Hráči, kteří by měli mít vůdčí role, tak by je měli potvrzovat. To se u nás neděje,“ poznamenal asistent trenéra Václav Sýkora. Vladimír Růžička po kolapsu na tiskovou konferenci nepřišel, vyslal zkušeného barda. Litvínovu se nedaří odlepit od Kladna, které se zvedá. S takovou může zahučet i do hry o baráž.

Jen tak ho něco nerozhodí. Trénoval bohaté kluby v KHL, v Česku Spartu nebo Pardubice. V 69 letech je Václav Sýkora nejzkušenějším koučem v extralize, v Litvínově působí v roli asistenta. Nejdřív sekundoval Vladimíru Országhovi, teď Vladimíru Růžičkovi. Po další bolavé ztrátě svého týmu v sobě dokázal krotit emoce. „Hodnotí se mi to velice špatně, je to pro nás velké zklamání,“ poznamenal k porážce na ledě Dynama. Spíš byl smutný než vytočený. „Z Pardubic se body vozí velmi těžko, jeden má svoji cenu. Ale když vidíte průběh zápasu? Třikrát jsme vedli o dva góly,“ nechápal.

Je hodně hořké teď mluvit o porážce, když jste v Pardubicích vedli v 55. minutě 5:3?

„A za necelou minutu to bylo 5:5, v prodloužení vzal vítězství soupeř. Je to zklamání a o ničem jiném tady mluvit nejde.“

Litvínov obyčejně nezačíná zle. Tohle ale byla třeba 12. porážka, když jste vedli po první třetině. Nemá tým psychický problém unést náskok?

„Myslím, že evidentně tam už nějaký blok je. Ani nezáleží, jestli vedeme v první třetině, nebo ne. Když vedete v první třetině třeba 1:0, pořád je toho hodně před vámi a zdaleka není rozhodnuto. Spíš mi vadí, co se nám stává v závěru. Se Zlínem jsme vedli v poslední třetině 3:1 a prohráli jsme. V Pardubicích jsme vedli o dva góly třikrát, zase na konci a opět má výhru soupeř. To pak už vypadá, že se bojíme vyhrát.“

Vedli po 1. třetině a prohráli zápas Litvínov 12 Plzeň 6 K. Vary 5 Kladno 5 Sparta 5

Tým je v problémech, na vás se hrne zespodu Kladno. Neobáváte se, co s psychicky rozloženým souborem udělá, jestli se ještě Rytíři přiblíží a reálně se začne mluvit o hrozbě baráže?

„Není to jednoduchá situace a do hlav hráčů nevidíme. Tabulku sledují, samozřejmě, že dobře vědí, co se děje. Nechceme se koukat dolů, jak hrají týmy pod námi. My se potřebujeme dívat v první řadě na sebe, uhrávat si všechno sami. Co si uhrají Kladno, nebo Zlín, to neovlivníme, ale naši situaci ano. Nemůžeme se nechat rozhodit, co se děje jinde. Jen u nás teď je zásadní, abychom našli způsob, jak vyhrát zápas. Zatím se nám to vůbec nedaří.“

Právě. Měnil se hlavní trenér, věřím, že i na kabinu jste se snažili působit, jak to jen jde, vysvětlovat i řvát. Jen v Litvínově se nic nemění. Kde najít cestu?

„Pořád hledáte nějaké cesty, jakýkoliv způsob, který vám pomůže. Prožil jsem toho už taky hodně... Je jasný, že co funguje u jednoho týmu, u dalšího tak být nemusí. Cesta se vždycky musí hledat. Pořád doufám, že se nám to povede, tým se dá dohromady a teď výsledkovou krizi zlomíme. Ani bych totiž nemluvil o herní krizi. Když vynechám zápas s Kladnem, nehráli jsme špatná utkání, třeba i dvě třetiny proti Třinci byly dobré naposledy. Jenže výsledková krize trvá.“

Je pro vás velké zklamání, že tým, který by svým složením měl být minimálně v osmičce, se krčí na třinácté pozici a vlastně od začátku ročníku hraje silně pod svoje možnosti?

„Já tyhle předsezonní prognózy a pasování týmů do kolonek, kam by měly patřit, nemám rád. Neuznávám to. Jestli se bere podle jmen, kde by se tým měl pohybovat, tak jména rozhodující nejsou. Rozhodující jsou výkony na ledě.“

Nejvíc bodů pod Országhem (21 zápasů) Nejvíc bodů pod Růžičkou (22 zápasů) Estephan - 19 (6+13) Estephan - 17 (8+9) Zdráhal - 18 (9+9) Zdráhal - 14 (6+8) Jarůšek - 13 (9+4) Balinskis - 11 (6+5) Irving - 11 (5+6)

Ale souhlasíte, že tým by měl mít větší sílu, než se prát o 12. místo?

„Měl by mít. Jenže hráči, kteří by měli mít vůdčí role v týmu, tak by je měli víc potvrzovat. To se u nás neděje.“

Třeba Richard Jarůšek, který od nástupu Vladimíra Růžičky vstřelil jeden gól?

„Ano, je to tak. Teď je otázka, jak všechno Richard bere. Je zvyklý být produktivnější, ale druhá věc je, že když se mu tolik nedaří přispívat body, musí to odvádět někde jinde.“

Přijde mi, že tohle je na ledě vidět od Estephana, Kanaďana, nákupu, který přišel doplnit tým v rozjeté sezoně. Nejen, že boduje, on se rve za Litvínov. Nezaráží, že u něj takovou věc vidíte a jinde ne?

„Kanaďané tohle mají v krvi, neradi prohrávají. Hrozně si cením toho, co předvádí. Když k nám přišel, tak jsme z jeho výkonů nejdřív byli trochu na rozpacích. Ale mluvili jsme s ním o tom, postupně se zlepšuje. On pracuje velmi dobře, v zápasech je to vidět. Souhlasím, že by měl dostat větší podporu od dalších hráčů, kteří by mužstvo měli táhnout.“

pod Vladimírem Országhem (do 9. listopadu) LITVÍNOV od nástupu Vladimíra Růžičky (od 9. listopadu) 21 zápasy 22 10. místo pozice v tabulce 13. místo 9 výhry 7 28 body 25 2,76 vstřelené góly/zápas 2,68 3,14 inkasované góly/zápas 3,23 2,9 očekávané góly/60 minut 2,8 3 očekávané ink. góly/60 minut 3 31,1 střely na branku/60 minut 30,18 29,5 střely soupeře/60 minut 28,9 39,42 % čas v útočném pásmu při hře 5 na 5 40,99 % 39,43 % čas v obranném pásmu při hře 5 na 5 38,88 % Angažování Vladimíra Růžičky se po více než 20 zápasech neukázalo jako kousek, který by tým senzačně probral. Litvínov se pod ním nezlepšil, nemá víc bodů než za vlády Vladimíra Országha, dramaticky se nemění ani ukazatele vstřelených a obdržených gólů, jen se trochu posunul dolů ve střelecké potenci. Co se týká výsledků, je Litvínov o něco horší. Kýžený efekt, že nový trenér všechno otočí, se nedostavil. Statistiky tak spíš ukazují, že problém není ani tak v šéfovi na lavičce, jako spíš ve složení týmu. Neukázal, že umí být lepší než podprůměrný, ať ho vede kdokoliv.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:55. Hecl, 24:39. Košťálek, 38:09. Paulovič, 54:50. Paulovič, 55:26. A. Musil, 61:37. R. Kousal Hosté: 10:18. Estephan, 18:48. P. Straka, 21:14. Fronk, 30:27. Irving, 54:39. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Klouček (31. Frodl) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Kaštánek – Hecl, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Švyrjov – Paulovič, Anděl, O. Rohlík – Koffer, O. Roman, Herčík. Hosté: Zajíček (Neužil) – D. Kolář, Irving, Demel, Strejček, Hrbas, O. Baláž, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal – Kudrna, Sukeľ, Jarůšek – P. Straka, V. Hübl, Fronk – M. Havelka, Gerhát, P. Svoboda. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Axman Stadion Enteria arena, Pardubice

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 44 27 4 5 8 144:93 94 2. Mountfield 44 24 6 4 10 143:98 88 3. Pardubice 45 20 11 4 10 151:118 86 4. Plzeň 45 20 4 7 14 139:125 75 5. Č. Budějovice 43 19 4 3 17 127:119 68 6. Vítkovice 42 17 6 4 15 106:111 67 7. Sparta 42 16 6 5 15 153:127 65 8. Brno 43 14 8 5 16 118:124 63 9. M. Boleslav 43 18 3 3 19 105:113 63 10. Liberec 42 17 2 7 16 104:116 62 11. Olomouc 43 13 7 2 21 98:121 55 12. K. Vary 40 14 3 5 18 122:122 53 13. Litvínov 43 14 2 7 20 117:137 53 14. Kladno 44 10 4 8 22 113:154 46 15. Zlín 43 6 4 5 28 84:146 31 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

