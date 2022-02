Lakatošova bitka? Nedá se, rveme se za tým, ocenil Stezka

Lakatoš se s Robertsonem střetl ve 25. minutě za stavu 1:0 pro Vítkovice. „Dal hit, poštěkali se a chytli se,“ popisoval ze svého pohledu Stezka. „Bylo to férové. Jeden na jednoho. Někdy to tým dokáže i nakopnout. Když všichni vidí, že se rve za tým, povzbudí to střídačku. Nebylo to nic zákeřného. Čisté, pro diváka krásné na pohled. Důležité je, že se rveme za tým.“

Oba kohouti dostali po pěti minutách. Robertson se po chvíli na trestné přesunul na ošetřovnu a zápas nedohrál. Další výrazná ztráta pro tým Richarda Krále. Už mu chybí klíčoví útočníci Matěj Blümel (olympiáda), Robert Říčka (zranění) a Anthony Camara (disciplinární trest). Plus obránci Jan Kolář a Michal Hrádek.

„Chybí nám tři klíčoví útočníci, to by pocítil každý,“ přitakal asistent David Havíř. „Nevymlouváme se, do šancí jsme se dostali. Ale zakončení nebylo takové, aby vedlo ke gólu.“ Dělovkou od modré se v 51. minutě trefil pouze obránce Jan Zdráhal. Ten se blýsknul i parádním hitem, po kterém přes mantinel přehodil urostlého Lukáše Krenželoka na vlastní střídačku.

„Ani nevím, jak se to stalo,“ pousmál se Zdráhal. „Nechtěl jsem to udělat, byl to můj hráč. Byl jsem u něj natěsno, dostal nahrávku a takhle se to vyvrbilo...“

Efektní, ale pro Pardubice po hříchu málo. Pohořeli na Aleši Stezkovi, pochytal jim 27 střel. „Hráli jsme výborně zezadu,“ pochvaloval si gólman. „To, co jsme chtěli, dodržovali jsme plán. Musím poděkovat klukům, jak mi pomohli. Před bránou to čistili. Ano, byly tam nějaké šance, ale od toho v bráně jsem, abych něco chytil. Spolupráce na jedničku. Jsem rád, že jsme se poučili z minulého zápasu (1:4 ve Zlíně). A zase jsme hráli naši hru, která nás zdobila dřív.“

Ocenil i novou ruskou posilu. Obránce Ruslan Pedan (27), který naposledy hrával KHL za Chabarovsk, naskočil za Vítkovice k prvnímu extraligovému zápasu. A vedl si slušně. „Výborný,“ souhlasí Stezka. „Než přišel, tak jsem ptal Ljochy (Solovjeva), jaký je to typ hráče. Říkal, že je podobný jemu, tak jsem byl zvědavý. (usmívá se) Bruslení má výborné, věří si. Je vidět, že hrál KHL (151 zápasů/ 6+16), je velice šikovný. A taky je do party, dobře se s ním povídá. Jsme rádi, že tady může být, snad pošlape i dál.“

V zápase si ruské beky Stezka „diriguje“ anglicky. „Ale je taky Ljocha, Buky (Bukarts), byl tady Guňa (Galvinš)... Všichni mluví rusky, takže od nich člověk něco pochytí. Můžu rusky třeba zanadávat.“

Po bitvě s Pardubicemi toho nebylo potřeba. „Jsem maximálně spokojený,“ přikývnul i trenér Miloš Holaň. „Po nepovedeném zápase ve Zlíně jsme nastoupili s pokorou a respektem, protože Pardubice jsou nesmírně silné. Hlavně do útoku. Od nás to byla poctivá a zodpovědná obrana, pomohli jsme si v přesilovkách (2 góly). A když to zlehčím, tak jsem rád, že starý dobrý Stezka nastoupil a pomohl. Děkuji hráčům, za bojovnost jsme si vítězství zasloužili.“

