SESTŘIHY: Liberec vyhrál derby, Verva zabrala. Zlín vytvořil smutný rekord

Flekův dvougólový nástup Energii nestačil

Karlovarským se vydařil vstup do utkání a po 82 sekundách se ujali vedení. Rachůnek našel z levého kruhu z otočky před brankou volného Fleka, který překonal Neužila. Domácí, v jejichž sestavě chyběl útočník Jarůšek a naopak se do ní vrátil Chalupa, se marně snažili odpovědět a nepomohli jim k tomu ani dvě přesilovky při vyloučeních Rohana a Parkkonena. Na konci té druhé měl největší šanci Chalupa, ale ztroskotal na Lukešovi.

V čase 17:06 naopak podruhé udeřili hosté, když se po Rachůnkově akci zmocnil puku před Neužilem Flek a zvýšil svým druhým gólem v utkání na 2:0.

Na přelomu první a druhé části Severočeši nevyužili ani třetí početní výhodu při Osmíkově pobytu na trestné lavici, ale radovali se v 25. minutě. Estephan překonal Lukeše střelou z levého kruhu. O tři minuty později mohl vrátit Energii dvoubrankové vedení Mikúš, který trefil horní tyč. Neužil si poradil s Flekovou střelou z levého kruhu.

Ve 33. minutě bylo vyrovnáno, když Strakův pokus od modré čáry tečoval Fronk. Litvínov se pak ubránil v prvním oslabení při Zdráhalově trestu, při kterém trefil Mikúš tyč. Ještě před pauzou se po další Rachůnkově přihrávce nepodařilo Flekovi dovršit hattrick.

V úvodu třetí třetiny se hosté neprosadili ani při Hüblově vyloučení, ale ve 46. minutě šli opět do vedení. Hladonik našel zpoza branky mezi kruhy Vondráčka a kapitán Energie prostřelil Neužila. Domácí odpověděli v čase 53:31, kdy se z levé strany přes Mikysku natlačil před Lukeše Zygmunt a vynutil prodloužení, které neodvrátila ani další přesilovka hostů při Stříteského pobytu na trestné lavici.

V nastavení, které hráli hosté v pátém utkání za sebou. uvolnil Straka Hrbase, jenž střelou z pravého kruhu rozhodl.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „Měli jsme špatný vstup do zápasu a hned v prvním střídání jsme dostali gól. První třetina pro nás vůbec nedopadla dobře. Prohrávali jsme 0:2. Mám dojem, že to bylo asi 14:5 na střely pro nás, ale byli jsme neproduktivní a udělali jsme hrubé chyby. Těch v zápasech produkujeme dost a soupeř to vždycky využije. Druhá třetina z naší strany nikdy nebývá dobrá, ale dneska jsme ji měli poměrně hodně dobrou. Byli jsme hodně v pásmu soupeře a podařilo se nám srovnat. Soupeř má hru postavenou na rychlých protiútocích a dal tam horní tyčku a také v přesilovce trefil tyčku. V tom měl trošku smůlu. Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá gól, tak by měl asi vyhrát. Nám se povedlo důraznou hrou dotlačit gól na 3:3 a v prodloužení jsme byli šťastnější my.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „S dnešním zápasem rozhodně spokojení nejsme. I když první třetina nebyla úplně ideální, tak jsme dokázali odskočit o dva góly. Vedli jsme povětšinu utkání, ale ve druhé třetině jsme úplně vypadli z tempa a nechali Litvínov vrátit do zápasu. I když jsme dokázali ve třetí třetině znova odskočit, tak se nám - stejně jako v předešlých zápasech - nepodařilo vedení udržet. To je pro nás hodně špatně. Bod je z tohoto utkání pro nás málo. Chtěli jsme získat víc. To náš mrzí a musíme se do dalších zápasů z toho ponaučit.“

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 4:3p. Verva zabrala, bídnou sérii ukončil Hrbas

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:41. Estephan, 32:39. Fronk, 53:31. Zygmunt, 62:04. Hrbas Hosté: 01:22. Flek, 17:06. Flek, 45:14. Vondráček Sestavy Domácí: Neužil (Zajíček) – Strejček, Irving, D. Kolář, D. Zeman, Hrbas, Demel, Stříteský – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal (A) – Kudrna, Sukeľ, M. Slavík – P. Straka (A), V. Hübl (C), Fronk – M. Chalupa, Gerhát, M. Havelka. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, Pulpán (A), T. Havlín, Parkkonen – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Hladonik, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Rymon, Osmík, Vondráček (C). Rozhodčí Petr Úlehla, Jakub Šindel – Ladislav Lučan, Michal Kis Stadion

Přestřelku v derby rozsekl až Birner

Liberečtí vstoupili do utkání aktivněji a hned po několika sekundách hry prověřil Růžičku Gríger. Poté se do ideální pozice mezi kruhy dostal Ordoš, Růžička ale vytáhnul povedený zákrok. Do vedení tak šli zničehonic hosté. Fillman nahazoval od modré čáry a kotouč si nešťastně až za Pavelkova záda srazil domácí Gríger. V polovině první třetiny se Bílí Tygři dočkali vyrovnání. Nešťastník Gríger obral za brankou o puk váhajícího Fillmana a nabídnul vyrovnání zcela volnému Ordošovi.

Hned vzápětí mohl domácí poslat do vedení Klapka, Růžička ale jeho únik zlikvidoval. Na opačné straně to zase šikovným objetím branky zkoušel Najman, Pavelka byl však u své tyče včas. V závěru prvního dějství hrála Mladá Boleslav přesilovku, do protiútoku se ale dostal liberecký rychlík Zachar. Ač faulován Ševcem, dokázal jednou rukou usměrnit kotouč až za Růžičku a 16 sekund před první přestávkou poslal domácí do vedení.

Úvod druhé třetiny patřil Středočechům a Pavelka měl plné ruce práce se střelami Najmana a Kousala. Ve 26. minutě ale hosté korunovali svůj tlak zaslouženou vyrovnávací brankou, když Pavelku nadvakrát překonal Kotala.

V polovině utkání měli Liberečtí k dispozici čtyřminutovou početní výhodu, obrovskou šanci měl ale v rychlém brejku hostující Pláněk. Pavelka ho však skvěle vychytal, a tak platilo otřepané pravidlo nedáš-dostaneš. Gríger na druhé straně našel mezi kruhy dobře postaveného Filippiho a ten střelou bez přípravy poslal Severočechy znovu do vedení - 3:2. To mohl v závěru druhé třetiny ještě navýšit Měchura, Růžička ale svůj tým podržel.

Ve 44. minutě tak bylo znovu vyrovnáno. Kantner přetlačil v souboji Ivana a krásnou „žabičkou“ vybídnul ke skórování do odkryté branky Luntera. Liberec mohl odpovědět v přesilové hře, Růžička si ale s šancemi Vlacha a Melancona poradil. Domácí pokračovali v náporu a chtěli utkání strhnout opět na svou stranu. Proti Ivanovi a Ordošovi se ale vyznamenal dobře chytající Růžička. Zápas tak dospěl do prodloužení.

V nastaveném čase oba týmy zpočátku spíše vyčkávaly, za zmínku stála pouze nebezpečná střela Šmída. Poté však fauloval hostující Stránský a Liberec nabídnutou možnost využil. Dorážkou Filippiho střely vystřelil Bílým Tygrům bod navíc Birner.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Bylo to velmi těžké a vyrovnané utkání. Měli jsme v zápase hodně mladou obranu, která byla kvůli výbornému forčekinku soupeře dost pod tlakem. Ceníme si toho, že jsme i tak dokázali najít cestu k vítězství a bereme dva body.“

Petr Haken (Mladá Boleslav): „V první třetině jsme soupeři oba góly nabídli sami. Ve druhé části tým ukázal, že se dokáže dotáhnout zpět do zápasu. Byli jsme rovnocenným soupeřem až do konce a zápas tak skončil spravedlivou remízou. V prodloužení jsme bohužel faulovali a domácí přesilovku využili.“

SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 4:3p. Přestřelka v derby, rozhodl Birner

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:51. Ordoš, 19:44. M. Zachar, 32:28. Filippi, 63:30. Birner Hosté: 04:03. Fillman, 25:31. Kotala, 43:02. Lunter Sestavy Domácí: J. Pavelka (D. Král) – L. Šmíd (A), J. Šedivý, Aubrecht, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Žůrek – Birner (A), Filippi, Měchura – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško-Rudáš. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Lintuniemi – Adam Raška I, Fořt, D. Šťastný – Lunter, Kotala, Kantner – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Závora, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Home Credit Arena, Liberec

Hladké skolení Dynama řídil Solovjev

Oba týmy nastoupily bez řady opor, domácím chyběli zranění a nemocní Bukarts, Gewiese a Dej, hostům olympionik Blümel, potrestaný Camara a zraněný Říčka, tedy vesměs elitní střelci.

Od úvodních minut se hrál otevřený a rychlý hokej se snahou ohrozit branku soupeře. Do první šance se dostal vítkovický Krenželok po přihrávce Lakatoše, ale Klouček skryl puk v lapačce, na druhé polovině hřiště kontroval Kousal se stejným výsledkem.

Do vedení se dostali domácí, když Hruška z bezprostřední blízkosti využil zmatků v pardubické obraně a svým devátým sezonním gólem otevřel zápasový účet.

Pardubičtí vstoupili do druhé třetiny aktivně, dobře bruslili a forčekovali, nicméně žádnou větší příležitost k vyrovnání si přes pozornou obranu Vítkovic nevypracovali.

Naopak Vítkovice v této fází zápasu zdobila produktivita v přesilových hrách. Nejprve se dorážkou Bondrovy střely prosadil Marosz, v další početní výhodě propálil vše ruský obránce Solovjov a připsal si svůj třetí kanadský bod v zápase.

Východočeši museli k aktivnímu pojetí přidat i efektivitu, tlačili se před Stezku, který ale odolával. Ve 43. minutě vychytal Košťálka, další nápor zlikvidoval za přispění pevné obrany. Šanci vykřesal gól Zdráhala, po němž se hráči Pardubic do pasivních domácích ještě více opřeli.

Nevyužili ale přesilovku a ani hru v power play, naopak 14 sekund před koncem pečetil výhru domácích do prázdné branky Hruška. Vítkovice se tak bodově dotáhly na páté České Budějovice, které dnes nehrály, Pardubice zůstaly v tabulce třetí.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Po porážce ve Zlíně jsme dnes vstoupili do duelu s pokorou, protože Pardubice jsou nesmírně silné mužstvo. Hráli jsme poctivou a zodpovědnou obranu. Šli jsme do vedení, což bylo pro naši psychiku důležité. Ve druhé třetině jsme si pomohli góly z přesilovek, které se nám poslední zápasy nedařily. Tam asi nastal ten zlom v utkání, nicméně bylo to vyrovnané až do konce. Jsem rád, když to odlehčím, že starý dobrý Stezka nastoupil a v zápase nám pomohl. Hráčům děkuji, ale naše práce pokračuje dál.“

David Havíř (Pardubice): „Bylo to vyrovnané utkání. Náš problém byl v koncovce. Nedařilo se nám zakončení, Vítkovice si ve druhé třetině pomohly v přesilových hrách. Před poslední třetinou jsme prohrávali o tři branky, kluci do toho dali všechno, ale to snížení přišlo pozdě. Znovu ale musím zdůraznit, že dneska byl problém v naší koncovce.“

SESTŘIH: Vítkovice - Pardubice 4:1. Bek Solovjev řídil výhru třemi body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:53. J. Hruška, 26:37. Marosz, 31:18. A. Solovjov, 59:47. J. Hruška Hosté: 50:18. J. Zdráhal Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), R. Pedan, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Bitten, Flick, M. Kalus – Bernovský, Marosz, R. Bondra – Lednický, Chlán, Fridrich. Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, Sergijenko, Petgrave – Hecl, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Paulovič – Koffer, Anděl, O. Rohlík – Švyrjov, O. Roman, Herčík. Rozhodčí Šír, Hejduk – Špůr, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Berani překonali negativní rekord extraligy

Berani museli o víkendu řešit komplikace na nejcitlivějším postu. Viróza jim vyřadila ze hry oba gólmany Kašíka i Hufa, do branky si tak poprvé v sezoně stoupl mladík Michal Kořének, který chytá za druholigový Hodonín. Čisté konto udržel jen dvě a půl minuty, než ho ranou téměř od mantinelu překvapil Orsava.

Hosty oživila až první přesilovka, kdy musel hradecký novic Novotný likvidovat šanci Zabusovse. Než jeho protějšek Kořének těsně vytáhl dvě dobré střely Lalancetta, zachránila ho tyč proti Oksanenovi. Z poměrně klidné hry nečekaně vystoupila bitka bez rukavic v podání Kellyho Klímy a zlínského kapitána Kubiše, jenž opět zaskakoval v obraně. Hned vzápětí se ale pod horní tyčku krásně trefil pro změnu domácí kapitán Smoleňák, což jeho tým do druhé třetiny hodně uklidnilo.

Soupeř nekladl odpor, deset minut nezaznamenal ani jediný střelecký pokus. Na druhé straně nejvíc zahrozili opět Smoleňák a Orsava. Hradec ale pod dojmem jasného obrazu hry začal situace přehrávat, chyběla mu přímočarost. Nejlépe to dokumentovala další šance Orsavy, který v přečíslení odmítl prázdnou branku. V dalším střídání ji navíc neuvěřitelně minul Oksanen, takže Berani ještě cítili šanci. Zoufale jim ale chyběla střelba, s jedinou přesnou ranou mezi tyčka za celou třetinu nemohli konkurovat.

Když už si po 42 minutách hry vypracovali snad první velkou šanci v zápase, Honejskovi nesedl puk dobře na hokejku. I Kořének asi čekal po šichtě kladenského Bowa v předchozích domácím utkání Mountfieldu větší práci, hodně mu však pomáhala nepřesnost na hradeckých hokejkách.

Když se ale musel vytáhnout, jak tomu bylo proti krásnému slalomu smolaře Orsavy, ukázal, že je suverénně nejlepším hráčem Beranů. Až v posledních pěti minutách ho z brejků překonali McCormack a Perret, kteří potvrdili očekávanou výhru Mountfieldu. Berani za třetí část neohrozili Novotného dokonce ani jednou. Se sedmi střelami tak výrazně přepsali dosavadní negativní rekord moderní historie Tipsport extraligy, který byl o tři střely vyšší.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Jsme rádi za konečný výsledek, který vypadá jednoznačně, ale zápas byl dlouho otevřený. Na začátku jsme si pomohli rychlým gólem, ale potom jsme situace zbytečně přehrávali. Vytvořili jsme si dostatek šancí na to, abychom nějaké góly dali, jenže to se nám nepodařilo. Ani v přesilovkách. Určitě máme na čem pracovat, ale jsou to povinné body a my jsme za ně rádi.“

Luboš Rob (Zlín): „Rádi bychom hráli o body, ale Hradec je v tuhle chvíli nad naše síly a musíme se soustředit na jiné zápasy, kde bychom měli body sbírat. První třetina byla z našeho pohledu asi nejlepší, i když jsme ji prohráli 0:2. Druhá sice skončila bez branek, ale my jsme si nevytvořili žádnou šanci, ani pomalu střelu. Chtěli jsme se potom přiblížit nějakým gólem z ojedinělé střely, ale to se nám nepovedlo a Hradec potvrdil jasné vítězství.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Zlín 4:0. Novotný čelil při první nule jen sedmi střelám

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:27. Orsava, 13:59. Smoleňák, 55:21. McCormack, 58:15. Perret Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Kiviaho) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), R. Pilař, McCormack, Jank, Šalda – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Orsava, Koukal, Cingel. Hosté: Kořének (Šarman) – Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec (A), Ferenc, Kubiš (C), Hamrlík – Mallet, Claireaux, Honejsek – Zabusovs, Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát, R. Veselý, Fryšara. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Kajínek, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1000 diváků