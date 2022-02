Limit 1 000 padne, ale... Ztráty klubů narůstají, extraliga potřebuje nasát lidi

Pusťte diváky do hledišť, volají zoufale kluby. Ztráty ze zápasů před prořídlými ochozy narůstají. Situace je kritická, až likvidační. Po omikronové vlně snad ledy konečně pukly. „Od středy se ruší omezení v hospodách. Nevidíme důvod, proč by se měly omezovat sportovní akce,“ míní šéf hokejové Tipsport extraligy Josef Řezníček. Čeká se, jak se opatření uvolní a v jakém množství budou smět fanoušci na stadiony. Vláda by o tom měla rozhodnout už během úterý.

Pohled na našvihané tribuny při fotbale v jiných evropských zemích nebo v amerických arénách na zápasech NHL vyvolávaly otázky, proč totéž nejde taky v Česku. Majitel pardubického klubu Petr Dědek se před časem hodně ostře ozval.

Od 25. listopadu smělo do hledišť maximálně 1000 lidí. Navíc museli být po vakcíně nebo prodělaném covidu. Zemí se mezitím prohnal omikron. „Situace začíná být pro všechny sportovní kluby kritická. Věříme, že se vláda začne co nejdříve zabývat rozvolněním opatření, na které všichni už od listopadu čekáme,“ řekla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

„Závěr základní části extraligy a play off je pro rozpočty klubu zcela zásadní. Mrzí nás, že zatímco se v jiných odvětvích podmínky rozvolňují, český sport zůstává pro fanoušky stále nedostupný. Děti navíc pomalu ale jistě přestávají mít zájem o sport, dlouhotrvající restrikce mohou mít vedle finanční nestability sportovních klubů i další nevratné dopady,“ popsala současný stav.

Ale už svitla naděje. Hosté se v restauracích od čtvrtka nemusejí prokazovat potvrzením o očkování. Platit by to mělo taky na stadionech. Podle ověřených informací Sportu lze od 18. února počítat se zaplněním kapacity z poloviny, od března bez omezení. Vláda však návrhy před schválením nekomentuje. „Zatím tedy nevíme, co přijde. Kapacity se buď nějak zregulují, nebo se uvolní úplně,“ řekl Sportu Josef Řezníček, ředitel Tipsport extraligy.

Dřív tlačit na změny podle něj nešlo. Spíš byly obavy, aby zase nepřituhlo. „Měli jsme informace, že pokud přijde omikron, a že přišel, těžko můžeme bubnovat na dveře ministerstva zdravotnictví nebo na vládě. Byli jsme vyzváni k trpělivosti, že k něčemu dojde koncem ledna,“ uvedl extraligový šéf.

Informace byla sdělena klubům. Počty nakažených dosáhly vrcholu na přelomu ledna a února. „A tím se to posunulo asi o týden. Velmi výrazně do toho vstoupil Nejvyšší správní soud zrušením povinnosti prokazovat se certifikáty v restauracích. Jeho rozhodnutí věci postrčilo. My jsme zareagovali, že pokud se lidé nemusejí ničím prokazovat v hospodách, proč by nemohli na hokej,“ dodal.

Plošně povolená tisícovka diváků nařízená ještě předchozí Babišovou vládou byla pro kluby devastující už v tom, že hodila všechny na jeden pekáč. Spartu stejně jako Choceň z krajské ligy. Bez ohledu na kapacity stadionu, rozdílné náklady na provoz hal a zajištění zápasů, ceny vstupenek.

Haly však svítí stejně pro plné ochozy, jako když je téměř prázdno. Při průměru 150 korun za lístek a tisícovce diváků vychází propad na 600 tisíc korun za zápas. S každým dalším utkáním se násobí.

O nejvíc přicházely kluby s multifunkčními halami, zápasy jen pro tisícovku diváků však byly ztrátové pro všechny. Vrátit diváky do hledišť přitom nebude jednoduché. Odpadnou obstrukce s testováním a certifikáty. Lidé si však odvykli někam chodit, zpohodlněli, život podražil.

„Vidíme to všude. Hospody taky nepraskají ve švech, do toho ceny energií, zdražení potravin, inflace. Ale rozvolnění potřebujeme, aby s tím kluby mohly začít pracovat a lidi se k zábavě vrátili. Polovina kapacity by byla východisko, ale spíš bych se klonil k tomu, že pokud se jinde restrikce uvolňují, mělo by se to udělat i v hokeji,“ poznamenal Řezníček.

„Nevíme, co přijde, ale potřebujeme nasát lidi, vrátit věci do normálu. Orgány veřejného zdraví nad tím musejí mít kontrolu. Ale čím víc se zmírní omezení a čím dřív přijdou, tím líp se dají nahradit ztráty. Evropa to taky tak řeší, nejdeme proti proudu,“ uzavřel šéf extraligy.

S ČÍM SE DÁ POČÍTAT

9. února

Na stadion mohou i lidé bez očkovacích certifikátů.

18. února

Stadiony se můžou zaplnit na 50 procent kapacity k sezení, na stání nejvýš 500 diváků.

1. března

Návštěva bez omezení