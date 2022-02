Novotný už řádí v Hradci, se Zlínem spíš ale mrznul: Chci něco dokázat

Ve Varech na vás létalo pravidelně přes 30 střel, někdy i přes 40. Není takový zápas šok?

„Byl jsem zvyklý na jiné porce, to je pravda. Tohle jsem asi ještě nezažil, klukům je potřeba opravdu poděkovat, protože dozadu byli stoprocentní. Nepustili tam nic.“

Je těžké zůstat soustředěný, když na vás za 40 minut prošel jen jeden puk?

„Snažil jsem se, ať žiju hrou, po klucích jsem občas pak křičel, ať jezdí dozadu. Měli tendenci se tlačit dost dopředu, útočit. Hráli ale opravdu skvěle.“

Máte za sebou teprve druhý zápas. Ale už jste poznal rozdíl, že chytáte za možná nejlepší defenzivou ligy?

„Je to jiné, stoprocentně. Pět let jsem chytal třicet a víc střel. Musíme se připravit hlavně na silnější soupeře, kteří na nás vyjdou pak v play off. Tam to bude jiné než se Zlínem. Ambice jsou tady vysoké, což mě motivuje. Za to jsem hrozně rád, chci něco dokázat, chci vyhrát. Celkově je to hodně velký rozdíl, jsou tady čtyři lajny, které mohou rozhodnout zápas, sedm beků, kteří umí vystřelit, dát gól a mám před sebou i velké a tvrdé kluky. Ve Varech jsme to hráli na pár kluků.“

V extraligovém play off jste nevyhrál sérii od jara 2015. Jste hodně zvědavý na atmosféru, v jaké do něj Hradec půjde? Před sedmi lety jste ho vyřadil.

„Když jsem přišel do Varů, tak jsme postoupili celým play off 1. ligy a postoupili nahoru. Ale jo, to se asi úplně tak nebere. Naposledy jsem vyhrál se Spartou sérii tady proti Hradci, šli jsme dál a v semifinále nás zastavil Třinec. Hrozně se těším, co přijde. Dám tomu maximum, abychom udělali úspěch.“

Ze dna do bojů o titul. Je to i větší motivace do práce?

„Je, ale taky je to pro mě i těžký, když jsem přišel z týmu, od kterého se zase tak moc nečekalo. Najednou jsem v klubu, kde jsou ambice, mají tady skvělou sezonu a máte i respekt, ať to klukům nezkazíte. Vnímám tu velkou odpovědnost. Chci Hradci pomoci, každý chce vyhrávat, zvednout pohár. Ale to je ještě daleko. Musíme teď makat a postupně dělat další krůčky.“

V Hradci si dost zachytali Kiviaho i váš předchůdce Lukeš. Tušíte, jakou budete mít roli, jestli budete jasnou jedničkou, nebo se s finským parťákem protočíte?

„Vůbec nevím, trenéři jen řeknou, kdo bude chytat další zápas. Kivi je výborný brankář, v sezoně tady odvedl velkou práci. Myslím, že si zápasy do konce základní části nejspíš nějak ještě rozdělíme a připravíme se na play off. Když chcete jít nahoru, je to dlouhá cesta a nikdy nevíte, co se může stát. Kdo bude mít lepší formu, bude ty důležité zápasy chytat. S tím nemám vůbec problém.“

