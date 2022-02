Bulíř dal hattrick a vládne střelcům: Radit klukům v nároďáku? To ne

Na střely byl zápas bohatý, v tomhle ohledu to skončilo 45:31 pro Plzeň. Takhle otevřená hra zrovna v zápasech se Zlínem nebývá úplně obvyklá. „Člověk vždycky rád hraje hokej, který je více ofenzivní, než když narazíte na tým, který chce jen bránit. Zlínu asi nic jiného nezbývá. Hraje o hokejový život, jak se říká, potřebuje každý bod. Takže chtějí aktivitu trošku zvýšit, dřív bývali zataženější. Ale pro nás i diváky jedině dobře,“ pokračoval Bulíř.

Indiáni šli do vedení v přesilovce zásluhou Tomáše Mertla , při další početní převaze na něj navázal Bulíř. Střela mu úplně nesedla, puk přeletěl obloučkem Libora Kašíka . Když ho přijeli poplácat spoluhráči, Ludwig Blomstrand se smál. „Říkal mi, že to byl golfový úder. Že jsem se k tomu prý i tak postavil. Na golf chodím, byl to takový chip,“ smál se Bulíř. „Ale ne, vůbec mi to nesedlo, kotouč jsem ani neviděl. Vím, že letěl nějak nad gólmanem a pak jsem ho zahlédl až v síti. Bylo to takové zvláštní,“ popisoval.

Hattrick nasypal během nějakých osmi minut, za celý zápas vypálil na bránu jedenáctkrát. „Tolik střel je docela dost,“ byl překvapený po utkání, když uslyšel tohle číslo. „Chtěl změnit mentalitu, co se týče zakončení a drajvu do brány. Pár let zpátky jsem byl spíš typ hráče, co hodně vymýšlel a zakončení jsem v hlavě úplně neměl. Teď do toho jdu s tím, že chci střílet a zakončovat. Ať v zápase nebo na tréninku, z každé situace se snažím dát gól a brát to tak, že můžu rozhodnout. Jak nejsou střely, nejsou góly. Tímhle ale přicházejí a jsem rád, že jsem se takhle nastavil a mé branky pomáhají týmu,“ dodal.

Plzeň - Zlín: Bulířova nepovedená střela přeletěla Kašíka a skončila v síti, 2:0

O titul krále střelců i produktivity nejvíc závodí se sparťanem Chlapíkem. Bodově jsou na tom stejně, Bulíř vede díky tomu, že vstřelil o gól víc. „Za námi se ještě tlačí Pecháček (Lukáš Pech), je to dost vyrovnané, do konce zbývá ještě devět zápasů, což je pořádná porce. Jeden hráč může udělat třeba patnáct bodů, druhý osm. Člověk nikdy neví. Budu rád, když zůstanu účastníkem té přetahované, když budeme vyhrávat jako tým a já tomu pomůžu.“

Indiáni mají zase formu, po týdnu Indiáni znovu udrželi čistý štít. Mladý brankář Dominik Pavlát sklíží jen samou chválu. „Po slabším lednu jsme si k tomu museli něco říct. Ukázat pár věcí, které ve hře nechceme, načít nějakou sérii z opačné strany. Úplně se nám nevedlo, ale jsem rád, že se z toho tým nesesypal. Máme zase bodovou sérii, to je vždycky dobře pro psychiku týmu. A Domíno chytá v bráně naprosto v klidu, pomáhá nám hodně. Dostal jen jeden gól za čtyři zápasy, což jsem předtím nikdy neviděl, nebo toho nebyl součástí. Snad v těch výkonech bude pokračovat co nejdéle. Dává hokeji všechno, ani v tréninku nic nevypustí. Je vidět, že v něm roste obrovský talent a že chce v hokeji něco dokázat,“ řekl Bulíř.

Čeští reprezentanti se na olympiádě naopak trápí. Co by hokejistům do Pekingu poradil nejlepší střelec extraligy? „Nevím, jestli to je otázka na mě,“ zdráhal se. „Asi to je taky o zakončení. Vidíme, že se dává málo gólů, s Dány jeden, se Švýcary taky. Při jedné trefě za zápas moc nestává, aby se vyhrálo za tři body. Ale abych radil klukům v nároďáku, to ne,“ uzavřel plzeňský ostřelovač.

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 4:0. Indiáni rozhodli ve druhé třetině, hattrickem se blýskl Bulíř

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:26. Mertl, 28:58. Bulíř, 31:45. Bulíř, 37:02. Bulíř Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, J. Holý, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Kvasnička – J. Dufek, Mertl (A), M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Hosté: Kašík (32. Huf) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Žižka, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Köhler, Hejcman, Michasjonok – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát. Rozhodčí Lacina, Obadal – Brejcha, Votrubec Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

