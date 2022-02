ONLINE: Třinec - Pardubice 2:2. Kladno stíhá Litvínov, Zlín míří za sestupem

Třinec - Pardubice

Góly Domácí: 17:06. P. Vrána, 24:03. M. Zbořil Hosté: 11:07. Říčka, 20:38. Cienciala Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Adámek, M. Doudera, Jaroměřský, M. Zbořil, Teper, D. Krenželok, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Hrehorčák – O. Kovařčík, A. Nestrašil, Kofroň – Svačina, Marcinko, Bakoš – Dravecký (A), M. Kovařčík, Chmielewski. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, Sergijenko, Košťálek, O. Vála, Petgrave – Říčka, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Paulovič – Hecl, Švyrjov, Anděl – Herčík, O. Roman, Kaplan. Rozhodčí Jeřábek, O. Hejduk – Ganger, Rampír Stadion WERK ARENA, Třinec

Plekanec řídil výhru nad Kometou

SESTŘIH: Kladno - Kometa Brno 6:4. Rytíři oslavili Jágrovy padesátiny stylově

Góly Domácí: 03:59. Plekanec, 13:48. Zikmund, 34:49. A. Kubík, 46:01. Ticháček, 52:25. Plekanec, 59:45. Dotchin Hosté: 18:02. Tansey, 19:08. Gulaši, 29:28. Šalé, 41:18. A. Zbořil Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Dotchin (A), Arzamascev, K. Wood, Ticháček, Baránek, J. Suchánek (A), Donaghey – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, Filip, M. Beran – Jágr, Kuťák, Babka. Hosté: Jakub Sedláček (Čiliak) – Roth, Bartejs, Tansey, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši (A) – Kollár, P. Holík, Zaťovič (C) – Šalé, A. Zbořil, R. Pavlík – Šik, Střondala, Meluzín – Ostřížek, Rákos, Dočekal – Malý. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 1 000 diváků

Chlapík čtyřmi body zničil Litvínov

Hokejisté třináctého Litvínova podlehli v 52. kole doma Spartě 0:5, potřetí za sebou nebodovali a prohráli osmý z posledních devíti zápasů. Pražané se díky páté výhře z posledních šesti duelů posunuli z 8. na 7. místo. Gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl útočník Filip Chlapík, který se s 55 body posunul do čela produktivity před Michala Bulíře z Plzně a s 26 trefami se mu vyrovnal na první pozici mezi kanonýry. Slovenský gólman Július Hudáček udržel ve svém prvním vystoupení od začátku po příchodu z Dinama Riga z KHL čisté konto.

Litvínov nastoupil na první třetinu ve speciálních dresech v rámci 4. ročníku Vlasatého zápasu, ty půjdou následně do dražby jako jedna ze součástí příspěvku na pomoc čtrnáctileté Elišce Valentové z Děčína, která prochází onkologickou léčbou a kvůli ní přišla o vlasy.

SESTŘIH: Litvínov - Sparta Praha 0:5. Pražané dnes nedali Vervě žádnou šanci

Sparta se ubránila v prvním oslabení po Strnadově vyloučení a sama při něm v sedmé minutě zahrozila díky Chlapíkově střele. Potom nevyužili početní výhodu Pražané při Havelkově pobytu na trestné lavici, ale v čase 10:29 už se radovali z vedoucí branky. Thorellův pokus tečoval před Godlou Kaše a radoval se z branky po dvacetizápasovém půstu poprvé od 2. listopadu. Gólman Hudáček, který nastoupil za Spartu podruhé, ale poprvé duel zahajoval, odolával i při vyloučení Šmerhy.

Ve 24. minutě si při Fronkově vyloučení poradil Godla s Chlapíkovým zakončením. Po polovině utkání měli v rychlém sledu možnosti Horák z přečíslení a Forman, který ve 33. minutě už další možnost proměnil. Chlapík mu přenechal puk na levém kruhu a Forman se trefil k protější tyči. Následně se Litvínov ubránil při Hüblově trestu a ve 37. minutě mohl snížit Zdráhal, ale Hudáček si s jeho střelou z levého kruhu poradil.

V úvodu třetí třetiny nepomohlo Litvínovu ke gólu ani Matuškinovo vyloučení. Ve 48. minutě mohl zvýšil náskok Sparty Kaše. Severočeši se neprosadili ani při Vitouchově trestu a v čase 52:14 zvýšil po Doležalově přihrávce zpoza branky Chlapík. V 55. minutě se ještě během sedmi sekund prosadili Strnad a Doležal.

Hlasy trenérů:

Vladimír Růžička (Litvínov): „Sparta nás přehrávala v šancích. My jsme nějaké šance měli, ale nebylo jich tolik. Myslím, že tam byla obrovská bojovnost a nasazení, ale jako tým jsme samozřejmě v útlumu. Bohužel to bylo vidět. Hráči hráli na doraz, bohužel je to o gólech. Sparta z pěti šesti šancí v prvních dvou třetinách dala dva góly. Ve třetí třetině nás Sparta vybrejkovala, přehrála nás v našem obranném pásmu. Je to víceméně pořád stejné. Uděláme chybu a dostaneme gól.“

Josef Jandač (Sparta): „Napadalo nám to tam na konci. S výkonem jsme dnes spokojení, protože jsme hráli to, co jsme chtěli. Nechci to zakřiknout, ale naše výkony jsou takové konzistentnější a lepší. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Vrátili se nám někteří hráči, uzdravili se nám obránci. Na hře je to znát.“

Góly Domácí: Hosté: 10:29. D. Kaše, 32:11. M. Forman, 52:14. Chlapík, 54:18. J. Strnad, 54:25. Z. Doležal Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – D. Kolář, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal (A) – P. Straka (A), Sukeľ, P. Svoboda – M. Chalupa, V. Hübl (C), Fronk – Zygmunt, Gerhát, M. Havelka. Hosté: J. Hudáček (Machovský) – David Němeček, T. Pavelka, A. Polášek (C), Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina, Matuškin – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Vladimír Pešina, Roman Mrkva – Tomáš Pešek, Ondřej Malý Stadion Návštěva 1000 diváků

Debakl ve Varech, Zlín míří za sestupem

Hokejisté Karlových Varů porazili v utkání 52. extraligového kola Zlín 5:1. Západočeši přehráli Berany i počtvrté v probíhající sezoně, nepřenechali jim ani jediný bod. Hosté vyšli naprázdno podruhé za sebou a z poslední příčky ztrácí na Kladno už 17 bodů.

V utkání o důležité body pro obě mužstva se do první příležitosti dostali hned v úvodu zápasu hostující Michasjonok a Veselý, ten však netrefil odkrytou část Habalovy branky. Skóre tak otevřeli ve třetí minutě hráči Energie: Černoch z pravého křídla pod padajícím obráncem prostřelil Hufa.

Vyrovnat mohl o chvíli později Ferenc, jehož střela se zastavila jen těsně před brankovou čárou. V polovině první třetiny se k nebezpečnému zakončení dvakrát dostal Zabusovs. Ačkoliv Berani během úvodního dějství domácí hráče přestříleli, zástupci lázeňského města byli efektivnější.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Zlín 5:1. Berani nezvládli ani druhé venkovní utkání v řadě za sebou

Ve 14. minutě podruhé za Hufova záda vrátil odražený puk Kulich a o minutu později při vyloučení Köhlera navýšil po kombinaci na jeden dotek průběžné skóre již na tříbrankový rozdíl Havlín. V 19. minutě tento na branky bohatý úsek hry zakončil gólovou tečí z předbrankového prostoru zlínský Kubiš.

Po části hry plné nepřesností na obou stranách se Jihomoravané v polovině zápasu dostali do soustavnějšího tlaku, který domácí hasili jen za cenu častého vyhazování puku přes celé kluziště. Skóre se v této části hry neměnilo zejména díky zákrokům jistého Habala. Příležitosti ke zkorigování výsledku měli agilní Kubiš a Gazda. Na druhé straně z ojedinělého kontru orazítkoval Kohout ve 37. minutě tyčku hostující branky.

V závěrečném dějství se hra Zlína sesypala, a to zejména kvůli vlastní hrubé nedisciplinovanosti. Ve 43. minutě po vyloučení Sedláčka protestoval Kubiš tak vehementně, že i on obdržel dvouminutový trest za nesportovní chování, díky čemuž dostala Energie možnost hrát přesilovku pět na tři, kterou za 27 sekund využil bombou od modré čáry Pulpán.

Po obdržené brance pro změnu neudržel nervy na uzdě Němec a za protesty byl vyloučen na dvě minuty a následně také do konce zápasu. I přesto, že další přesilovku pět na tři již Západočeši nevyužili, dočkali se páté branky v 55. minutě po prudké střele domácího kapitána Vondráčka ze středu kruhu.

Góly Domácí: 02:32. Černoch, 13:03. Kulich, 14:15. T. Havlín, 43:05. Pulpán, 54:46. Vondráček Hosté: 18:24. Kubiš Sestavy Domácí: Habal (Š. Lukeš) – Pulpán (A), T. Havlín, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, Weinhold, Tureček – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Koblasa – Kulich, Hladonik, Vondráček (C) – O. Beránek, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, Osmík. Hosté: Huf (Kašík) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Hamrlík, Ferenc – Honejsek, Claireaux, Mallet – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Köhler, Hejcman, Michasjonok – P. Sedláček (A), Makarenko, Karafiát. Rozhodčí Hradil, Šindel – Lederer, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků

Hradec potvrdil formu, porazil Olomouc

Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 52. kolo extraligy po obratu Olomouc 4:1. Východočeši vyhráli počtvrté v řadě, Hanáky zdolali dokonce už poosmé za sebou a v této sezoně jim nepřenechali ani jediný bod.

Tým Mountfieldu, který naposledy nestačil na Olomouc téměř před dvěma lety, podle očekávání začal v mnohem větším tempu. Vyložené šance z toho ale nevytěžil a po deseti minutách se do hry pomalu dostávali i Moravané. První hrozba přišla s dorážkou Navrátila do tyče.

Největší možnost domácích měl z protiútoku obránce Pavlík, jehož střelu vytěsnil gólman Lukáš. Při Konrádově olympijské anabázi si aktuální olomoucká jednička poradila i s průnikem Rusa Ščerbaka, před pauzou měl však plné ruce práce jeho protějšek Kiviaho. Zavařila mu hlavně Knotkova teč v přesilovce.

SESTŘIH: Mountfield HK - Olomouc 4:1. Hradec otočil utkání s Hanáky

Mora si výhodu přenesla do druhé třetiny, ale využila až tu další ve 22. minutě. Jank se zbytečně mstil Doktorovi a z trestné lavice ho předčasně vyhnal olomoucký kapitán Ondrušek, proti jehož ráně z dálky se finský brankář nestihl včas srovnat a puk mu proklouzl za čáru. Královéhradečtí inkasovali po 151 minutách hry. Až v tu chvíli se zdravě naštvali a mdlý výkon zvedli; ve zbytku prostřední části byli jasně lepším týmem a vytěžili z toho obrat.

Silný podpis na dvou brankách nesl obránce Blain, jenž v ponechané výhodě našel volného Kevina Klímu a potom jeho střelu bezprostředně po vhazování tečoval Ščerbak. Gólovky Oksanena, Smoleňáka či Perreta přitom volaly po ještě vyšším náskoku.

Ten by Mountfield potřeboval, po návratu na led si totiž v obraně zahrával. Probudil ho až Ščerbakův slalom, který uhasil faulující Dujsík, po tlaku v přesilovce přidali domácí uklidňující třetí gól. Orsava vystřihl nejhezčí nápad utkání, když Cingelovi nabídl puk před prázdnou branku mezi nohama dvou soupeřů. Hanáci už se na závěrečný tlak nezmohli. Jejich naděje ukončil po další krásné Orsavově pobídce 24. gólem v sezoně finský snajpr Oksanen.

Góly Domácí: 24:12. Kevin Klíma, 31:11. Ščerbak, 49:42. Cingel, 57:46. Oksanen Hosté: 21:48. Ondrušek Sestavy Domácí: Kiviaho (F. Novotný) – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Koukal, Orsava. Hosté: Lukáš (Špunar) – Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, A. Rutar – Kusko, J. Knotek (A), J. Doktor – Olesz (A), P. Kolouch, Navrátil – Michal Kunc, Klimek, Bambula – Burian, Lichanec, Vítězslav Brož. Rozhodčí Lacina, Kika – Komárek, Zíka Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1 000 diváků

Boleslav podesáté v sezoně bez gólu

Hokejisté Vítkovic porazili v 52. kole extraligy Mladou Boleslav 3:0 zásluhou tří branek z poslední třetiny zápasu. Dvě přesilovky nejprve zužitkovali Jan Hruška a Rostislav Marosz, v power play pak výhru zpečetil Radovan Bondra, který u úvodních gólů figuroval jako asistent. Boleslav utrpěla už šestou porážku v řadě. Vítkovický brankář Daniel Dolejš poprvé v sezoně uhájil čisté konto. Ostravané po třech vzájemných porážkách soupeře poprvé v sezoně porazili.

Domácí opět vzhledem k početnější marodce nastoupili i s výpomocí hráčů z první ligy a dvougólový host Guman z pátečního utkání v Olomouci měl úvodní větší příležitost, ale v sedmé minutě bekhendem zblízka Růžičku překonat nedokázal.

Vítkovice, které hrály osmé utkání v osmnáctém dni, byly i přes náročný program v prvním dějství nebezpečnější. Gólu se přiblížily v 19. minutě během přesilovky pět na čtyři, ale Maroszovu ránu zastavila horní tyčka.

SESTŘIH: Vítkovice - Mladá Boleslav 3:0. Domácí zlomili dlouho bezgólový duel ve třetí třetině

Mladoboleslavští po sérii pěti porážek vsadili na opatrnější pojetí hry, výrazných šancí se proto diváci nedočkali ani ve druhé třetině. Po několika pološancích však během několika sekund v 36. minutě musel předvést skvělé reflexy domácí Dolejš, který postupně v boleslavské převaze pět na čtyři zlikvidoval pokusy a dorážky Najmana a Kousala.

Domácí však kritické chvilky přežili a v třetí části šli za vítězstvím zarputileji. Hned v jejím úvodu mohl ukončit čekání na gól Fridrich, ale tváří v tvář si s Růžičkou neporadil. Stalo se až v další přesilovce: ve 49. minutě doklepl Maroszovu vyraženou střelu do sítě Hruška.

Další faul hostů znamenal druhý gól v síti Středočechů, kteří svou nedisciplinovaností ztratili utkání v rozmezí necelých čtyř minut: vyloučení Ševce potrestal přesným příklepem Marosz.

Hosty už přesilovka na nohy nepostavila, a tak to už dvě a čtvrt minuty před koncem zkusili v power play. V ní jim dal poslední ránu do týla Bondra.

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Strašně důležité tři body. I vzhledem k tomu, že jsme neměli statistiku s Boleslaví moc dobrou - třikrát jsme prohráli se skóre 4:11. Dvě třetiny to byl velký boj na obou stranách. Bylo to o jednom gólu, pro který jsme si došli dobře sehranými přesilovkami. Výborně nám zachytal Dolejš. Teď máme konečně po tom obrovském zápasovém zápřahu posledních deseti dnů pár dnů volna.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Vývoj zápasu jednoznačně spěl k tomu, že kdo dá gól, tak asi vyhraje. Bohužel jsme šli do oslabení a Vítkovice si výhru zajistily v přesilovkách, když dvě proměnily a to zápas rozhodlo. Při hře pět na pět to byl, myslím, vyrovnaný duel. Soupeře jsme moc nepouštěli do nějakých vyložených šancí. Vítkovice si ale to uhrály v přesilovkách.“

Góly Domácí: 49:00. J. Hruška, 52:12. Marosz, 59:33. R. Bondra Hosté: Sestavy Domácí: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Guman – Fridrich, J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Flick, Illéš – Bernovský, Chlán, Lindberg. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Ševc (C), Pavel Pýcha, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kantner, Fořt, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Grim, Bičevskis, J. Stránský (A) – M. Simon, Závora, J. Půček. Rozhodčí Obadal, Stano – Gebauer, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků