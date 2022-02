Kaše načal Litvínov, trefil se poprvé od listopadu: Snažím se hrát jiným stylem

Jak se vám ulevilo, když puk zapadl do brány?

„Jsem rád, že to tam spadlo. V koncovce se trošičku trápím. Nikdy jsem tedy nebyl extra střelec, ale nějaké góly taky potřebuju dávat. Snažím se hrát teď trošku jiným stylem, víc chodit do brány, abych se víc dostával k pukům, aby se ke mně odrážely. Najel jsem si před gólmana, Erik vystřelil a já to tečoval. Takže parádní.“

Byla to teprve vaše třetí trefa v sezoně a v extralize první po dvaceti utkáních. Podle gesta, jímž jste ji doprovodil, se vám asi hodně ulevilo, že jste se konečně chytil…

„To určitě ano. Hlavně jsem rád, že jsme se dostali do vedení, což bylo pro nás hrozně důležité. Zavřeli jsme střední pásmo, rychle jsme to přehráli dopředu, přesně tak, jak jsme chtěli. Padlo to tam a pak jsme hráli trpělivě. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Litvínov - Sparta: Kaše si najel do pásma a prostřelil Godlu, 0:1

Ovšem Litvínov se sesypal až během série dalších inkasovaných gólů ve třetí třetině. Do té doby ale utkání nebylo jednoznačné, souhlasíte?

„My jsme do toho taky šli s tím, že nechceme lítat, že musíme hrát trošku chytřeji, než předtím. Vyčkávali jsme na jejich chyby a to se vyplatilo. Je to důležité vítězství, hlavně se od toho potřebujeme odrazit zase dál. Čeká nás Plzeň doma. Musíme to zvládnout a jít postupně dál po drobných krůčcích.“

Nálada už je v kabině teď lepší?

„Jsme rádi, že jsme to urvali, i když to bylo hodně těžké utkání, zlomilo se až ve třetí třetině. Litvínov měl šance, my si je vytvořili taky. Hráli jsme trpělivě, přesně, co jsme chtěli. Pro Hudyho (brankář Július Hudáček) taky skvělé. Chytal zápas poprvé od začátku a vydařil se mu. Je tedy jedno, kdo bude v bráně. Hlavně mu my ostatní musíme pomoct. A to se povedlo.“

Litvínov naopak prochází výsledkovou krizí. Cítil jste ze soupeře, že se mu nedaří?

„Těžko říct. Vždycky je některý tým nahoře, jiný dole. Soustředíme se hlavně sami na sebe. Taky to úplně pořád nebylo úplně podle našich představ. Jsme rádi, že jsme získali tři body a už myslíme na další zápas.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:29. D. Kaše, 32:11. M. Forman, 52:14. Chlapík, 54:18. J. Strnad, 54:25. Z. Doležal Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – D. Kolář, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal (A) – P. Straka (A), Sukeľ, P. Svoboda – M. Chalupa, V. Hübl (C), Fronk – Zygmunt, Gerhát, M. Havelka. Hosté: J. Hudáček (Machovský) – David Němeček, T. Pavelka, A. Polášek (C), Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina, Matuškin – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Vladimír Pešina, Roman Mrkva – Tomáš Pešek, Ondřej Malý Stadion Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 48 29 4 6 9 153:101 101 2. Mountfield 48 27 7 4 10 157:102 99 3. Pardubice 48 21 11 4 12 158:125 89 4. Plzeň 47 22 4 7 14 146:125 81 5. Č. Budějovice 46 21 5 3 17 138:127 76 6. Vítkovice 48 20 6 4 18 121:124 76 7. Sparta 45 18 6 5 16 163:132 71 8. Liberec 46 19 3 7 17 118:126 70 9. M. Boleslav 48 18 3 5 22 109:128 65 10. Brno 45 14 8 5 18 122:134 63 11. K. Vary 45 15 4 7 19 136:138 60 12. Olomouc 47 14 7 3 23 107:134 59 13. Litvínov 47 14 3 7 23 125:153 55 14. Kladno 48 12 5 8 23 126:161 54 15. Zlín 48 8 4 5 31 94:163 37 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup