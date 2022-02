Stále bez olympioniků, ale šlape. Sparta verze 2022 se přibližuje čtyřce

Zdá se, že v první části sezony mnohdy zkratující stroj se podařilo opravit. V poslední době nemáte ze hry Sparty pocit, že by se góly sázející mašina měla zničehonic zaseknout. Pražané v roce 2022 drží formu, kterou potvrdili i ve čtvrteční dohrávce 43. kola proti Karlovým Varům. Jedenáctou Energii skolili 4:3 a po dalším tříbodovém zisku jsou stále ve hře o přímý postup do čtvrtfinále play off. „Hlavně atmosféra v mužstvu je dobrá,“ těší trenéra Josefa Jandače po čtvrté výhře za sebou.

Největšího sběratele bodů od začátku roku 2022 nenajde na špičce tabulky, ale na šestém místě, na které se ve čtvrtek dostala Sparta. 32 bodů za necelé dva měsíce vydolovala parta v rudém. Nejblíž k těmto bodovým hodům jsou pouze rozjeté České Budějovice (29) a Kladno (26). I když Pražanům stále schází reprezentanti Michal Řepík, Vladimír Sobotka a nově i David Tomášek, jsou téměř k nezastavení.

Se současnou výkonností mohou stále pomýšlet na proklouznutí do elitní čtyřky. „Lhal bych, kdybych řekl, že se nechceme dostat do čtyřky, což určitě chceme, ale myslím, že důležitější je, abychom pokračovali v takovýchto výkonech, aby tým neměl výpadky jako na začátku sezony. Aby to nebylo zase tak, že chvíli hrajeme dobře, a pak by přišly zápasy, kdy hrajeme totálně špatně,“ vracel se obránce Tomáš Pavelka k častým sparťanským zkratům během podzimu.

V duelu s Karlovými Vary nebyla k vidění další gólová jízda či parádní obrat jako proti Plzni z 1:3 na 5:3. Energii mnohokrát podržel střely lovící brankář Štěpán Lukeš. Díky bojovnému nasazení a velkému tlaku do branky se hostům v Praze hned třikrát povedlo překonat ne moc zaměstnaného gólmana Júliuse Hudáčka a duel zdramatizovat. Po vstřelení úvodní branky už v první minutě jste ale cítili, že si Pražané za další výhrou sebejistě půjdou, byť se na góly museli obrnit trpělivostí.

Zřejmě největším ofenzivním tahounem v utkání byl vedle střelců Doležala, Horáka, Thorella a Kašeho právě Pavelka. Nejproduktivnější sparťanský bek po individuální stránce zažívá nejpovedenější sezonu u Pražanů. Dvěma nahrávkami se dostal již na 25 kanadských bodů (5+20). „Osobně se začínám cítit líp a líp, ale to bude díky tomu, že mužstvo má teď celkově více energie, vyhráli se zápasy. Já se vezu s tím, že klukům se daří. Zvedli jsme to týmově,“ těší zkušeného zadáka.

Úlevu, že se sparťanskému mužstvu daří bodovat, cítí i Josef Jandač, po jehož boku již na střídačce stojí také ostřílený kolega Miloslav Hořava. „Samozřejmě, že když uděláte nějakou bodovou sérii, kterou jsme už potřebovali, tak se hokejistům vždycky hraje líp. Hlavně atmosféra v mužstvu je dobrá,“ prozradil trenér Pražanů s úsměvem. Jeho výběr v probíhajícím týdnu nemá zrovna čas na odpočinek. Už v pátek se Sparta přesouvá do Brna na pikantní duel s Kometou a v neděli se představí opět doma proti Vítkovicím.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 49 29 4 7 9 155:104 102 2. Mountfield 48 27 7 4 10 157:102 99 3. Pardubice 48 21 11 4 12 158:125 89 4. Plzeň 48 22 4 7 15 149:130 81 5. Č. Budějovice 47 22 5 3 17 142:127 79 6. Sparta 47 20 6 5 16 172:138 77 7. Vítkovice 48 20 6 4 18 121:124 76 8. Liberec 46 19 3 7 17 118:126 70 9. Brno 46 14 9 5 18 125:136 65 10. M. Boleslav 48 18 3 5 22 109:128 65 11. K. Vary 47 15 4 7 21 139:146 60 12. Olomouc 47 14 7 3 23 107:134 59 13. Litvínov 47 14 3 7 23 125:153 55 14. Kladno 49 12 5 8 24 128:164 54 15. Zlín 49 9 4 5 31 97:165 40 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:44. Z. Doležal, 36:22. R. Horák, 37:59. E. Thorell, 54:58. D. Kaše Hosté: 12:17. T. Rachůnek, 46:55. Černoch, 55:08. O. Beránek Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (C), T. Pavelka, M. Jandus, Moravčík, Mikliš – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan (A), Plutnar, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, T. Havlín, Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Frodl, Komárek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)