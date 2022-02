ONLINE: Kometa skolila Spartu 2:1. Hradec uspěl v derby a je v čele

Ztracené vedení, zazářil Kaňák 1+2

Domácím vyšel vstup do utkání a již ve druhé minutě otevřel skóre pohodlnou dorážkou Kindlovy střely před brankou nekrytý Suchý. Další nápor hosté přečkali a vrátili se do hry díky dvěma vyloučením Mertla. Zakončení Fronka do zcela odkryté branky ještě stačil Pavlát skvěle vyrazit, ale ve 14. minutě už plzeňský gólman nemohl zareagovat na Zdráhalovu šikovnou teč Hrbasovy střílené přihrávky.

Za pouhých 46 sekund ale Litvínov srazila také nedisciplinovanost a Zemanovo vyloučení potrestal přesnou ranou z mezikruží Blomstrand. Další plzeňské příležitosti hráči Vervy přečkali a ve druhé třetině plné osobních soubojů výrazně přidali.

Ve 23. minutě se k nebezpečnému bekhendovému zakončení dostal Kudrna, ale gólman Indiánů Pavlát rozklekem zasáhl. Poté se během přesilovky hostů předvedl i jeho protějšek Neužil, jenž kryl samostatný únik Budíka. Početní výhoda následně nevyšla ani domácím, ale přesto v urputném zápase před koncem druhé třetiny znovu převzali iniciativu. Od pohromy ale tým uchránil pouze Neužil, poté co kryl svižnou střelu Langa a po přečíslení zlikvidoval i šanci Kodýtka.

Na začátku třetí dvacetiminutovky ale vystihl rozehrávku soupeře Zdráhal a po jeho přiťuknutí z otočky vyrovnal Estephan a 25 sekund na to nenápadným pokusem z pravého kruhu dokonal obrat na 3:2 Fronk. Šokovaní domácí ve snaze o odpověď začali častěji střílet, ale přes organizovanou defenzivu Severočechů se dlouho nemohli prosadit. Až při hře bez brankáře 63 sekund před koncem třetiny zařídil prodloužení ranou bez přípravy od modré čáry Schleiss. Navíc ještě krátce před sirénou po ideální přihrávce Bulíře Blomstrand zblízka ztroskotal na Neužilovi.

V nastavení o bonusovém bodu pro domácí rozhodl v 65. minutě Kaňák, který dokončil individuální akci Mertla.

SESTŘIH: Plzeň - Litvínov 4:3p. Verva v závěru neudržela vedení, blýskl se bek Kaňák 1+2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:46. F. Suchý, 14:06. Blomstrand, 58:57. Schleiss, 64:16. L. Kaňák Hosté: 13:23. P. Zdráhal, 42:00. Estephan, 42:25. Fronk Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Hamšík – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Malát, Mertl (A), M. Lang – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. Hosté: Neužil (Godla) – D. Kolář, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Sukeľ, Estephan, P. Zdráhal (A) – P. Straka (A), Gerhát, Jarůšek – Kudrna, Fronk, M. Chalupa – Zygmunt, V. Hübl (C), M. Havelka. Rozhodčí Pražák, Šindel – Gerát, Lederer Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Rychlý nástup Bruslařů, pak krvavá bitka

Hned ve druhé minutě poslal domácí do vedení povedenou střelou z mezikruží po chybě obrany Kantner. Mladoboleslavští byli při chuti a ve 13. minutě zvýšil pohotovou tečí Lintuniemiho střely Najman. Domácí brankář Jan Růžička se na druhé straně v první třetině spíše nudil, hráči Motoru na něj vyslali pouhé dvě střely.

Ve stejném duchu se pokračovalo i ve druhé třetině, nebezpeční ale byli už i hosté. Jenže další branku přidali opět domácí - při končící hře čtyři na čtyři zvýšil na 3:0 Lunter.

Komplikace v domácí cestě za vítězstvím přišla paradoxně ve vlastní dvojnásobné přesilovce. V ní ujel domácím Pech a Šťastný jej zastavil faulem. Nařízené trestné střílení využil druhým gólem v sezoně 14 sekund před koncem druhé třetiny Koláček. Samotné přesilové hře ještě předcházela krvavá bitka Jánošíka s Voženílkem a trest do konce utkání pro hostujícího Šticha.

Středočeši si už ve třetí třetině spíše zkušeně hlídali náskok, hosté neměli dostatek sil k obratu. Dvě a půl minuty před koncem zápasu to ještě zkusili při hře bez brankáře, ale výsledkem byl pouze inkasovaný gól do prázdné klece z hole Šťastného.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - České Budějovice 4:1. Bruslaři zastavili sérii porážek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:14. Kantner, 12:49. O. Najman, 33:32. Lunter, 59:26. D. Šťastný Hosté: 39:47. Koláček Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Ševc (C), Pavel Pýcha, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Lunter, Kotala, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, J. Stránský (A) – O. Flynn, Bičevskis, Závora. Hosté: Strmeň (Maleček) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Štich – Holec, Koláček, J. Ondráček – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, Pech (A), Vondrka (C) – D. Voženílek, J. Novotný, Valský. Rozhodčí Sýkora, Veselý – Ganger, Klouček Stadion Návštěva 928 diváků

Horký dvěma góly sestřelil Spartu

Do domácí sestavy se po uzdravení vrátili útočníci Peter Mueller, Luboš Horký a Tomáš Vincour, naopak ve sparťanské ještě chyběli olympionici Michal Řepík a Vladimír Sobotka a David Tomášek.

Do první střelecké příležitosti se dostali hosté po střele Matuškina, kterou Čiliak zlikvidoval. Poté Kometa získala převahu, lépe bruslila a vytvořila si i možnosti k otevření skóre. Využil ji v 17. minutě Horký, jehož vyslal do brejku Zbořil, navrátilec do brněnské sestavy zužitkoval svoji rychlost a poslal puk přesně mezi Machovského betony.

Na konci první třetiny neproměnil velkou šanci Mueller, na začátku druhé mohl zvýšit brněnské vedení Zbořil, ale Machovský jeho střelu z pár metrů vyrazil.

I v této fázi zápasu se hrál oboustranně zajímavý hokej s větší útočnou snahou na brněnských hokejkách, kterou tupil soustředěný výkon sparťanského gólmana, jenž zlikvidoval ve 28. minutě i dorážku Holíka z bezprostřední blízkosti.

Na konci druhé třetiny Pražané přidali na důrazu před Čiliakovou brankou, více se cpali do zakončení, nicméně ani jeden ze závarů se neujal.

Sparta v úvodu třetí třetiny nevyužila přesilovku a po ni se rozpoutal boj o každý kousek ledu a s tím i šance. Na straně jedné Mueller, na straně druhé Pavelka, ale proti nim stáli vždy výborně připravení gólmani. V závěru utkání měl více práce Čiliak, ale až za stavu 2:0 pro svůj tým, když vedení navýšil v 55. minutě zblízka opět Horký.

Sparta pak svoji přesilovku podpořila odvoláním brankáře, toho využil Forman,který vstřelil svůj 100. gól v extralize. Pak si Pražané vytvořili další velký tlak, který už Brno ubránilo. Sparta tak prohrála s Kometou po pěti předchozích výhrách a poprvé v sezoně.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:50. L. Horký, 54:18. L. Horký Hosté: 58:28. M. Forman Sestavy Domácí: Čiliak (Jakub Sedláček) – Bartejs, Roth, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši (A), Tansey, Fajmon – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Šik, Malý, Šalé – Dočekal, Rákos, Vincour. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (C), T. Pavelka, Jurčina, Moravčík, Mikliš – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Kika – Pešek, Malý Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

Pardubice - Mountfield HK 1:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:24. Říčka Hosté: 01:17. Perret, 10:44. Lev, 22:29. Ščerbak, 36:47. Lev Sestavy Domácí: Frodl (V. Nečas) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, Sergijenko, Košťálek, O. Vála, Petgrave, Hrádek – Říčka, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Paulovič – Hecl, Anděl, Blümel – T. Urban, O. Roman, Švyrjov. Hosté: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Orsava. Rozhodčí Pešina, Šír – Lhotský, Svoboda Stadion Enteria arena, Pardubice

Olomouc - Liberec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:56. Navrátil, 35:13. P. Kolouch Hosté: 42:45. Ordoš Sestavy Domácí: Lukáš (Kmec) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Klepiš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Faško-Rudáš, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1000 diváků