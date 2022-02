Terminátor Lev hrál 589. zápas v řadě: V kabině jsem dal zákaz to vytahovat

Blíží se k velké metě. Jenom jeden hokejista v historii extraligy dokázal odehrát víc zápasů v řadě než on. Jakub Lev při výhře proti Pardubicím nastoupil k zápasu číslo 589 bez přestávky. Petr Leška posbíral 593 a skončil v roce 2015 kariéru. Když po výhře 4:1 na tohle téma padla řeč, útočník Hradce se usmál. „Na rovinu? Klukům v kabině jsem zakázal, aby to vůbec vytahovali,“ hned vypálil.

Tím pádem mě pošlete do háje s otázkou na tuhle vaši dlouhou šňůru?

„Ale ne. (usměje se) Jen se mě na to ptá hodně lidí a v hokeji jste vždycky pět sekund od konce kariéry, nikdy nevíte, co přijde. Někdo vás blbě nastřelí pukem, nešťastně spadnete, vjedete do rýhy u mantinelu. Klepu na zuby, že série drží a vím, že se blíží k nějaké hranici. Ale víc bych to komentovat nechtěl.“

Dobře, rekord řešit nebudeme. Jen je tohle všechno důkaz, že máte kliku, plus se dobře dovedete starat o svoje tělo?

„Jasně, štěstí tam je. O tělo se snažím starat, jak to jenom jde, pracuju s kondičním trenérem, s fyzioterapeuty, vždycky se snažím dát dohromady, co to jenom jde. Pak si samozřejmě hlídám stravu. A roli hraje i genetika, rodiče taky sportovali, nikdy nebyli zranění.“

Dovedete pochopit, jak v NHL dovede Keith Yandle hrát přes 970 zápasů v řadě?

„Už teď si říkám, že mám hodně dlouhou sérii. Ale mít ještě o 400 zápasů víc? Jen smekám klobouk.“

V Pardubicích ho hodně lidí muselo smeknout i před vámi. Dominovali jste, vyhráli 4:1. Byl to jeden z nejlepších výkonů sezony?

„Vzali jsme si ponaučení z předchozích třech zápasů. Pardubice v nich byly herně lepší, i když jsme dvakrát vyhráli. Dali jsme si záležet, abychom dobře začali. Myslím, že celý zápas od nás vypadal tak, jak jsme chtěli. Přišla malá komplikace, když Pardubice daly na 1:4. Ale pohlídali jsme si to, celkově dobrý výkon. Hráli jsme aktivně, můžeme být spokojeni.“

V Hradci už hrajete třetí sezonu. Pochopil jste, jak je pro východní Čechy zápas důležitý?

„Atmosféru jsem nasál taky, v baráku, kde bydlíme, jsem slyšel, že musíme vyhrát.“

Pardubice - Mountfield HK: Další teč bránícího hráče! Ránu Lva vychýlil mimo Frodlův dosah Petgrave, 0:4

Že s porážkou se ani nemáte vracet?

„Přesně, vyráželi jsme s klukama na zápas, potkali zrovna sousedy a hned spustili, že jestli prohrajeme, nenechají nás vyspat. Takže dobrý, budou spokojený. My jsme samozřejmě taky.“

To budou mít radost, že jste vstřelil dva góly...

„Jeden.“ (usměje se)

Dva, byl vám připsán i ten na 2:0, ve skrumáži jste měl poslední dotek...

„Tak to vůbec nevím a jsem samozřejmě rád. Kluci kolem mě tam odvedli dobrou práci, asi to tam dorvali i s hráči soupeře.“

Jen jste před ním při vaší práci na brankovišti uvnitř nejspíš trochu strčil do brankáře Frodla. Kdyby si Pardubice vzaly výzvu, možná by neplatil. Uvědomujete si, jak byla situace hraniční?

„Možné to je. Chtěl jsem se tam dostat před obránce od mantinelu a tam je to vždycky o centimetrech na brankovišti. Jsem rád, že si výzvu tím pádem nevzali. V hledišti asi neměli videokouče, tak dobrý.“ (usměje se)

Mountfield HK Vše o klubu ZDE