Berle, děti i ruce nad hlavou. Vítkovice vyloupily Prahu a chtějí do TOP 4

Takřka šest tisíc lidí si našlo cestu v nedělním podvečeru do vysočanské O2 areny. Po několika měsících mohl na hokej větší počet fanoušků, než tisícovka a bylo to znát. Jak na atmosféře, tak na výkonu. Fyzický duel na Spartě okořeněný bitkou se nakonec rozhodl až v nájezdech, kdy perfektně chytající Daniel Dolejš zařídil Vítkovicím výhru 3:2. „Nájezdy jsou hrozně o hlavě. Chytil jsem první nájezd a dostal se do pohody,“ vyprávěl brankář po utkání.

Celkem třiadvacet hitů si navzájem rozdali oba soupeři. „My se takhle prezentujeme. Hraji podle toho, jaké mám hráče a ti si to vzali za své. Je to nepříjemné pro každého soupeře,“ přikývl vítkovický trenér Miloš Holaň. Tvrdé, nesmírně urputné utkání dokládalo důležitost zápasu, kterou nejlépe ukázal pěstní souboj Roba Flicka proti Michalu Moravčíkovi , jenž mstil zákeřný zásah na parťáka Tomáše Šmerhu. Jde o jedinou věc. Oba soupeři se snaží dohnat elitní čtyřku a vyhnout se tak zrádným předkolům.

„Rozhodně, musíme k tomu směřovat,“ souhlasil forvard David Tomášek , navrátilec do Sparty. „Čtyřka by byla super, ale musíme jít postupně. Tabulka je vyrovnaná. Jeden týden se díváte na čtyřku a druhý týden si hlídáte deváté místo,“ doplnil gólmanský hrdina Dolejš. Bylo to právě on, kdo nakonec zajistil, že si jeho spoluhráči nemusí hlídat, alespoň na chvilku, deváté místo, ale mohou koukat nad sebe.

Sparta - Vítkovice: Rázný Flick zboural Šmerhu, pomstít se ho snažil v šarvátce Moravčík

Přitom stačilo jen 66 vteřin a Vítkovice by se v autobuse kodrcaly s prázdnou. Dorážka Dominika Lakatoše však zajistila vyrovnání a nečekanou zápletku pak oslavil kotel hostujících fandů, kteří přijeli své miláčky podpořit v hojném počtu. Po gólu do vzduchu kromě zaťatých pěstí vylétlo i dítě a berle. Holt, úspěch bolest přenáší.

Výherce pak musely určit již zmíněné nájezdy. Sparta na ně postupně vyslala Šmerhu, Tomáška, Chlapíka, Strnada a Pavelku. „Přitom já se chystal na Michala Řepíka , dostával jsem na střídačce instrukce, jak by mohl zakončit,“ smál se Dolejš. „Řepa je sice jezdí, ale nedal nájezd ani nepamatuju,“ pokrčil rameny trenér Sparty Josef Jandač . Postupně všech pět jeho střelců Dolejš vychytal a zase o něco prohloubil sparťanskou nájezdovou mizérii.

„Nemáme dobrou úspěšnost, tak jsme chtěli vyzkoušet jiné hráče, ale že by zase byli úplně nováčci, to ne. Tomášek je jezdí, Šmerha taky, Chlapík taky. Ale bohužel to volili trochu moc technicky, jedna dobrá ranka by bývala lepší, než 40 kliček před brankářem vestoje,“ posteskl si Jandač. Pro Pražany to byla už šestá porážka po penaltách, výhru si připsali jedinou. Bídná úspěšnost tak zapříčinila, že jak Sparta, tak Vítkovice ztrácí na čtvrtou příčku 5 bodů.

Sparta - Vítkovice: Vítězný nájezd si připsal Marosz a Ostravané slaví výhru 2:3

SESTŘIH: Sparta - Vítkovice 2:3sn. V nájezdech kraloval Dolejš, hosté se bodově dotáhli na Pražany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:01. Sobotka, 43:04. Matuškin Hosté: 39:15. J. Hruška, 58:54. Lakatoš, . Marosz Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – Tomášek, Sobotka (A), M. Řepík (C) – M. Forman, Chlapík, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Lindberg – Dej, J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Flick, Fridrich – Bernovský, Chlán, Lednický. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Frodl, Bohuněk Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 5 932 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE