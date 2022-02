Posila Sparty Tomášek o olympiádě i konci KHL: Nechtěl jsem peníze za nic

Puk na ledě do 14. ledna a pak šlus. KHL zavřela brány základní části, neviděla důvod po olympiádě dohrávat zbylé zápasy. Mnoha hokejistům hrozilo a hrozí, že by nejbližší ostrý duel odehráli až na světovém šampionátu, nebo v dalším ročníku. Mezi nimi byl i David Tomášek, jenž však „utekl“ do známého prostředí, do Sparty. „My dostali náznaky, že se nebude dohrávat základní část a že si máme najít angažmá jinde,“ řekl po premiéře.

Zpátky v známém prostředí, ve známém dresu. V loňském play off pomohl David Tomášek Spartě do semifinále, nyní chce víc. Přestože přes měsíc nehrál, hned v úvodním představení proti Vítkovicím v přesilovkách vymyslel dva góly. Sparta přesto padla 2:3 po samostatných nájezdech. „Pocitově to z mé strany ale bylo šílené,“ pousmál se po zápase.

Nemůžu se nezeptat. Poslední tři týdny jste strávil v Číně v roli náhradníka v národním týmu. Lze v krátkosti tuhle prazvláštní zkušenost popsat?

„Je to zkušenost, o které jsem netušil, že někdy přijde. Šlo o olympiádu, je jednou za čtyři roky. Byla šance, byť malá, že se tam rozjede covid a mohl bych zasáhnout do hry. Snažil jsem se proto být připraven. Jasně, mrzelo mě, že jsem nebyl v těch prvních 25 jménech, tam se vidí každý, ale šlo o výběr hráčů, který byl nesmírně zkušený, kde bylo plno hráčů z top lig. My se snažili dělat maximum, i si to užít a trochu potrénovat, aby případně zásah do zápasu nebyl úplně z voleje. Ale víte, když sem to dnes v zápase cítil, tak to bylo skoro jedno. Těším se, až tělu dám regeneraci, dobrý trénink a půjdu nahoru.“

Na ostrou bitvu jste se těšil asi dost, že? Poslední zápas jste hrál 10. ledna.

„Chuť jsem měl obrovskou. Jsem rád, že jsme něco vymysleli, že byly nějaké góly. Pocitově to ale bylo šílené. Nevím, na kolika procentech tohle z mé strany bylo. Jsem rád, že jsem z toho vymáčknul, co to šlo. Teď se těším, až se dostanu do zápasů. Být jen v tréninku je složité. Myslím si, že v první třetině byly dvě šance, kdy jsem nebyl tak připravený, nebyl jsem v rytmu a cit v holi nebyl takový. I v nájezdu jsem si to blbě stáhnul, myslím, že kdybych byl víc ready, tak ho dám.“

O tři body jste s Vítkovicemi přišly v poslední minutě a nakonec padli na nájezdy. Nezhořkla nakonec ta premiéra?

„Ano, je to málo. Nebylo to od nás špatné, bojovali jsme. I proti únavě. Máme těžký program, pár z nás přiletělo z Číny před pár dny. Ale myslím, že jsme do toho dali maximum. Věci, které se nepovedly, budou na videu a ukážeme si je. Neproměnili jsme některé šance, kdy se nám to blbě odrazilo. Ale já myslím, že budeme jen lepší.“

Nastoupil jste s lídry Vladimírem Sobotkou a Michalem Řepíkem, kteří byli i v Pekingu. Byla třeba tam alespoň na chvíli možnost se sehrát?

„Ne, vůbec. Byl jsem na ledě s klukama, co byli náhradníci. Měli jsme svou lajnu. Vláďa s Řepou spolu odehráli možná dva zápasy. My spolu po návratu ani netrénovali po návratu. Byli jsme hození do vody, což ale byla nejlepší věc, která se mohla stát. Něco jsme si krátce řekli a šli na to. Osobně jsem hodně rád, že mám zápas za sebou, protože to bylo dost náročné a někdy to přijít muselo. Čím dřív, tím líp.“

Vnímáte konec základní části spíše jako urputný boj o čtvrté místo, nebo jako snahu o týmové sehrání pro play off i kvůli příchodu nových posil?

„Vnímám to týmově, stoprocentně, ale zároveň na tu čtyřku. Musíme koukat nahoru a tlačit to tam. Ale zase se nesvazovat, být trochu uvolnění. Nemusíme za každou cenu bláznit. Osobně to beru tak, že k tomu chci pomoci, ale také chci, aby forma gradovala, až to bude nejdůležitější. Přeci jen, mám za sebou prakticky celou základní část v Rusku, včetně lítání z Chabarovsku, což energii vzalo. Navíc teď byla dlouhá pauza jen s tréninkem. Budu se snažit to gradovat.“

Mimochodem, KHL základní část zrušila. Strach z mnohaměsíční pauzy tak uspíšil váš návrat do známého dresu?

„Tohle byla hlavní myšlenka, proč jsem vše řešil. My dostávali náznaky z Amuru, že se nebude dohrávat základní část a že si máme zkusit najít angažmá jinde. Buď tedy byla možnost odejít, nebo tam jen trénovat a brát peníze víceméně za nic a to jsem nechtěl. V tu chvíli Sparta byla nejlepší možnost, jak tu sezonu ještě protáhnout a pomoci jí. To se ode mě žádá. Něco tu asi chybělo, proto mě chtěli.“

Byla Sparta priorita, když jste hledal novou štaci?

„Upřímně, chtěl jsem zůstat venku, ale ta situace nebyla snadná. Někde se muselo delší dobu čekat, jinde týmy nemířily do play off. Roli hrála i finanční stránka, kdy člověk nechce někde jen tak nechávat peníze. Vše jsem dohromady zvážil a to potom ukázalo na Spartu. S tím, že cíl je jasný. Uhrát, co nejlepší výsledek a pak odejít do zahraničí.“

