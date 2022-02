Hübl se smál: 1000 bodů? Víc než tři sezony, když jsem ve čtvrté lajně

Těžkosti poslední dobou trápí hokejový Litvínov. Ze zápasů, které měl dobře rozehrané do náskoku a pak nepochopitelně ztracené, by Krušnohorci vydláždili cestu na Klínovec. Nicméně poslední tři zápasy ukazují na obrat k lepšímu. Bojovná Verva v úterním 55. extraligovém kole zlikvidovala Kometu na jejím ledě 5:1, podruhé za sebou sebrala všechny body, potřetí v řadě bodovala. To se jí pod Růžičkou povedlo vůbec poprvé. „Chceme do play off,“ hlásil Viktor Hübl, jenž asistencí na Havelkův gól zapsal 900. kanadský bod (402+498) v extralize. Litvínov ztrácí na dvanácté Vary jediný bod.

Litvínov začíná finišovat. Pohání vás strach z třináctého, případně čtrnáctého místa? První příčka znamená konec sezony, druhá baráž.

„Ano, asi i strach ze spodu hraje roli. Ale motivuje nás i možnost zahrát si play off, jsme tam na dostřel. Takže asi obojí hraje roli. Díváme se i dolů, ale pořád chceme do play off. Řekli jsme si, že už není kam uhnout, play off nám už vlastně začalo. Chceme a potřebujeme se tam dotáhnout.“

Co vás nakoplo za poslední týden? Už v pátek v Plzni jste hráli velmi dobře, brali bod, pak následovala výhra nad Boleslaví a nyní demolice Brna…

„Trošku jsme změnili systém. Dostávali jsme spoustu zbytečných gólů, měli jsme bordel ve vlastní třetině, takže jsme do tréninku zařadili trochu jiné věci. Myslím, že se to promítlo i do zápasů. Naštěstí jsme v nich bodovali.“

Kometu jste k ničemu nepustili, ale stejně, nepřišla vám nepochopitelně slabá?

„Je pravda, že velký tlak si nevytvořila. Hlavně jsme jim nedali přesilovku, kterou mají silnou a většinou se díky ní dostávají do zápasů. To bylo velké plus. Dobře jsme bránili, hráli aktivně dopředu. Takže i když nějaké náznaky šancí měli, dokázali jsme jim gólově odskočit.“

Spoustu předchozích utkání jste měli dobře rozehraných, stejně jste kapitulovali. Bylo to už hodně na hlavu?

„Bylo. Přesně tak. Až poslední dva zápasy se nám podařily zahrát dobře takticky. Předtím jsme se furt za něčím hnali, chtěli rozhodnout co nejdřív. Teď jsme si víc počkali, bylo v tom trochu víc taktiky. Takhle musíme pokračovat. Je fajn, že góly dali i kluci mimo první lajnu, díky tomu jsme pak silnější.“

Vy jste ovšem uvízl ve čtvrté formaci, na což nejste zvyklý. Nemrzí vás to?

„Každý chce hrát co nejvíc, ale teď je to takhle dané. Já se musím podřídit jako jakýkoli jiný hráč. Není možné hrát za zásluhy dvacet minut za zápas. Musím se s tím smířit, nechat tam všechno.“

V sezoně neustále odpovídáte na otázky ohledně překonání milníků. Tak i teď, co s vámi dělá devítistovka v kapse?

„Pokaždé říkám, že to jsou pěkná čísla, ale teď mě fakt zajímá jen naše sezona, její konec. Nejsme v dobrém postavení, soustředíme se na to dostat se výš. Možná až skončí sezona, asi to docením. Teď mě zajímají jen výsledky týmu.“

Dostat se na tisíc bodů, to je tak na tři další sezony, co říkáte?

„To víc, když jsem teď ve čtvrté lajně… (směje se) To už mi budou přibývat pomaleji.“

