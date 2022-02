Dvougólový hrdina Filippi: S diváky je to v podstatě jiný sport

Dnes dorazilo přes 3 tisíce diváků. To asi chutná, hrát před takovým množstvím lidí po dlouhých měsících, kdy byla kapacita omezená, že?

„Je to jiný sport, když není úplné ticho. Už předtím, když tady byla ta tisícovka, tak to bylo lepší, ale je jasné, že každý sportovec chce hrát před diváky. Pro ně se to celé hraje.“

Takže vy osobně absenci fanoušků vnímáte dost?

„Ano. Já osobně to vnímám hodně.“

Máte za sebou dlouhou šňůru zápasů venku. Těšil jste se na domácí led?

„Ano, je pravda, že jsme venku hráli hodně zápasů. Jsme moc rádi, že jsme nějaké body přivezli. Jak z Třince, tak z Pardubic. Odtamtud se moc nevozí, tak jsme za to rádi. Ale samozřejmě, hrozně jsme se těšili domů a na diváky. Je super, že se to povedlo.“

Vyhovuje vám ten nabitý program posledních dní?

„No…ale jo. (směje se) Ne, tak když se hraje dvakrát ve dvou dnech, tak je to složitější, to je jasné. Ale máme ráno dobrovolné rozbruslení, pak máme zápas. Každý se připraví, jak nejlépe umí. Jsme tu profíci a tak to prostě je. Nikdo s tím nic neudělá.“

Vaše druhá branka po sólové akci vypadala z tribuny až neskutečně snadno, že obránce vůbec nezachytil vaší rychlost.

„Já si myslím, že to dokonce nebyl obránce, proto mi to tak dobře vyšlo. Šlo podle mě o středního útočníka, kdo mě tam bránil a to můžu potvrdit, my střední útočníci máme s tím bráněním maličko problém. (usmívá se) Jestli můžu mluvit za sebe. Je to snazší, když jde útočník na útočníka. A vyšlo mi to úplně přesně, jak jsem plánoval, pokryl jsem si puk před brankářem, který promáchl a pak už jsem jen zasouval do prázdné branky.“

Šlo o váš druhý gól, tak když pak fanoušci skandovali, že chtějí búra, bliklo vám v hlavě, že by bylo dost stylové to zakončit hattrickem?

„Buďme rádi za to, že jsme vyhráli 4:1 a tím bych to ukončil.“

V pátek na vás čeká Plzeň, pokud vyhrajete, budete od čtvrtého místa jen tři body. Myslíte v kabině na tuhle příčku, je vaším cílem?

„Těžko o tom takhle mluvit. Každý máme v hlavách, že je to blízko, ale zároveň hrozně daleko. Takže, my si chceme připravit co nejlepší pozici pro play off, ať už to bude čtyřka, a to by bylo super, ale kdyby ne, tak budeme bojovat o co nejlepší pozici.“

SESTŘIH: Liberec - Karlovy Vary 4:1. Tygři oslavili třetí vítězství v řadě za sebou

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:46. J. Vlach, 12:33. Filippi, 30:13. A. Najman, 54:13. Filippi Hosté: 25:35. Průžek Sestavy Domácí: J. Pavelka (Kváča) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), A. Najman – J. Vlach, J. Šír, Klapka. Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Kulich – O. Beránek, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Svoboda, Lhotský Stadion Liberec, Home Credit Arena Návštěva 3019 diváků