Horák skolil „svůj“ Motor, gól oslavil: Takový je hokejový život

Před více jak devíti tisíci diváky jste ve skvělé atmosféře poprvé porazili České Budějovice. Jak jste si zápas užil?

„Musím říct, že atmosféra byla naprosto úžasná. Minulý zápas, když už mohli přijít lidi, jsem hrát nemohl, takže jsem si to tentokrát moc užíval. Vlastně od té doby, co jsem přišel zpátky do Česka, tak divácké kulisy nebyly úplně optimální. Buď to bylo zavřený úplně, nebo mohlo jen tisíc diváků, takže teď to bylo fakt parádní. Za to patří velký dík lidem, kteří přišli. Doufám, že to bude takhle pokračovat.“

Na ledě jste dominovali především v první třetině, kdy jste i zápas rozhodli, Motor jste takřka k ničemu nepustili. Předpokládám, že úvodní nástup byl klíčový, viďte?

„Hlavně z hlediska toho, že jsme se dostali do vedení 2:0. První gól z přesilovky nebyl bůhvíjak zázračný, že jo. Tam mi to hlavně Michal Moravčík výborně poslal na tyčku, kde jsem to doklepával do prázdný branky, potom dal na 2:0 Michal Řepík , takže to nám určitě pomohlo, ale na druhou stranu jsme tam měli nějaké chyby do defenzivy. Za to, že jsme vyhráli, patří velký dík Machymu (Matěj Machovský ).

Proti mateřským Českým Budějovicím se vám poprvé v sezoně podařilo skórovat. K vítěznému gólu jste i přidal i oslavné zvednutí rukou. Neváhal jste předtím s gólovou oslavou?

„Já jsem rád, že jsem mohl pomoct jakkoliv. Když jsem dal gól, tak jsem měl radost. Samozřejmě vím, že pocházím z Budějovic, vzájemné zápasy budou pro mě vždycky specifický, ale momentálně hraju za Spartu, takže tak to prostě je, takový je hokejový život. Z každého gólu se raduji.“

Sparta - České Budějovice: Brankář Strmeň neměl šanci proti tečované střele Řepíka, 2:0

Předchozí tři sezonní zápasy proti Budějovicím jste prohráli, ve čtvrtém ale přišel zlom. Díky čemu především jste duel dokázali zvládnout?

„Myslím si, že jsme začali hrát daleko lépe defenzivně. Řekl bych, že to nás od začátku sezony trošku trápilo. Sice jsme dávali hrozně moc gólů, ale taky jsme jich hodně obdrželi. Myslím si, že to je největší změna. Hráli jsme výborný týmový zápas. Výsledek 2:0 je parádní a určitě lepší než výsledek třeba 6:5. Ještě jednou obrovský dík Machymu.“

Dodaly vám snad speciální maskáčové dresy k akci Sparta vzdává hold vojenského ducha?

(usmívá se) „Samozřejmě jsme hráli pro všechny ty složky, takže to jistě pro nás byla další extra motivace.“

Z kabiny jsme slyšeli, že máte také extra motivaci v podobě mikin za polovinu, je to pravda?

(směje se) „Mikiny, ano! To je teď nová informace. Máme mikiny za půlku, takže pro nás rozhodně dobrá zpráva.“

Od začátku roku 2022 se herně zvedáte a pravidelně bodujete. Řekl byste, že už se blížíte k výkonům, které jste si představovali?

„Samozřejmě pilujeme každý den. Na papíře vypadáme výborně, ale musíme to přenést na led. Už se blíží play off, my bychom se jistě ještě rádi dostali do čtyřky, i když to bude těžký. Na každém tréninku pilujeme defenzivu, proti Motoru se to vyplatilo.“

SESTŘIH: Sparta - Č. Budějovice 2:0. Rozhodly slepené góly, Machovský má druhou nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:06. R. Horák, 10:51. M. Řepík Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), M. Jandus, Jurčina, Moravčík, Mikliš – Tomášek, Sobotka (A), M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – M. Forman, Vitouch, Z. Doležal – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Strmeň (Maleček) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Štich – Holec, Pech (A), Vondrka (C) – J. Ondráček, Koláček, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, J. Novotný, D. Voženílek. Rozhodčí Šindel, Hradil – Kajínek, Lučan Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 9 110 diváků

