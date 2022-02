Boj o čtvrtfinále! Liberec slavil i díky „radě“ mazáků. Rosandič: Čtyřka je cíl

Často se to používá jako fráze, nicméně v tomto případě lze podobné připodobnění použít bezezbytku. Na severu Čech se hrálo předčasné play off. S minimem branek a urputnou obranou. Duel Liberce s Plzní totiž byl přímým soubojem o urvání čtvrtého místa a tudíž přímého postupu do čtvrtfinále. „Ano, cílem je čtyřka, protože ta šance tady prostě je,“ přikývl obránce Mislav Rosandič, jenž odehrál první zápas po návratu z bronzové olympiády.

Ticho, teď hovoří zkušení, tak poslouchejte. Zhruba tak vypadala situace pět minut před koncem první třetiny, kdy na trestnou lavici putovali ve stejný moment hostující Martins Dzierkals a Tomáš Mertl. Následnou hráčskou poradu si vzal pod palec obranný lídr Ladislav Šmíd a nejlepší střelec Tomáš Filippi, kteří rozdali pár pokynů a ukázali schéma hry. Trvalo pouhých 14 sekund než vykřížení na modré čáře právě Šmída s Filippim otevřelo druhému jmenovanému prostor ke střele a ten se nemýlil. Tahle branka rozhodla zápas.

Utkání mělo dvě hlavní témata. Přímé klání o čtvrtou příčku, kdy Liberec před zápasem ztrácel na soupeře šest bodů. A souboj dvou slovenských bronzových hrdinů z Pekingu, libereckého Mislava Rosandiče a plzeňského Petera Čerešňáka. „No, bylo to neuvěřitelné. Ty oslavy, to jsou památky na celý život,“ vzpomínal Rosandič na nedávné oslavy východních sousedů. „Přesně tak, byla to paráda,“ doplnil Čerešňák, ale už o poznání smutnějším hlasem.

Liberec - Plzeň: Při dvojnásobné přesilovce udeřil Filippi, 1:0

Plzeň totiž vyšla naprázdno. Bodově i střelecky. Přispěla tomu i absence týmových kanonýrů, Michala Bulíře a Ludwiga Blomstranda. „My jsme to nechtěli řešit, aby to nevypadalo, že když nám vypadnou hráči, byť klíčoví, tak že se na to budeme soustředit. Ale ano, kluci gól nedali, takže to na ten zápas vliv asi mělo,“ pokrčil rameny plzeňský kouč Miloš Říha mladší.

Ztráty forvardů dorazily v nejhorší možný čas. Tabulka je tak zamotaná, že jakákoliv ztráta může být smrtelná. Tomu odpovídal i styl utkání. Nejde jen o to, že padla jediná branka. Soubojů a šarvátek bylo v zápase mnoho. Hlavně na Liberci bylo patrné, jak moc chce uspět. Hned několikrát se však přemíra snahy přehoupla do zbytečného vyloučení, třeba když si na sedmnáctiletého Adama Dvořáka, jenž nastoupil do prvního zápasu v extralize v kariéře, vyšlápl Šmíd a na konci zápasu i dvoumetrový Adam Klapka. Všechny šance však pochytal skvělý Petr Kváča.

„Pro nás je už tenhle poslední měsíc každý zápas důležitý. Je vidět, že tabulka je extrémně vyrovnaná, že když se jednou vyhraje, jsme šestí, a když se prohraje, tak jsme jedenáctí. My si to uvědomujeme. Ale myslím, že euforie pochází z toho, že jak pracujeme a společně se zlepšujeme, tak pak jsme šťastní, že se to takhle vrátí a otočí ve vítězství,“ pochvaloval si nakonec hlavní hrdina duelu, který vychytal už třetí čisté konto v sezoně. „No, je to super. Mám nulu, ale hlavní je, že jsou tři body. Ty jsou teď opravdu extrémně důležité,“ doplnil. Měl pravdu. Liberec je šestý a na vysněnou čtvrtou pozici ztrácí jen tři body. Další zápas čeká Tygry v neděli s pátou Spartou. Předčasné play off nekončí, naopak.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:39. Filippi Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), A. Najman – J. Vlach, J. Šír, Klapka. Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Kvasnička – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – J. Dufek, G. Thorell, F. Přikryl – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Adamec, Malát, Dvořák. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Hynek, Votrubec. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4 242 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 52 31 4 7 10 168:109 108 2. Mountfield 51 29 8 4 10 170:106 107 3. Pardubice 52 21 11 4 16 165:139 89 4. Plzeň 52 23 5 7 17 157:141 86 5. Sparta 51 22 6 6 17 183:146 84 6. Liberec 51 23 3 8 17 131:133 83 7. Č. Budějovice 51 23 5 3 20 147:140 82 8. Vítkovice 51 21 7 4 19 129:131 81 9. M. Boleslav 52 19 3 6 24 119:140 69 10. Brno 50 15 9 5 21 131:149 68 11. K. Vary 51 17 4 7 23 150:164 66 12. Litvínov 51 17 3 8 23 142:160 65 13. Olomouc 51 15 8 4 24 119:146 65 14. Kladno 51 13 5 8 25 132:169 57 15. Zlín 51 9 5 5 32 101:171 42 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

Liberec - Plzeň: Hostující Thorell zakončil únik dvou na jednoho v oslabení jen do betonů Kváči