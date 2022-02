Smířený kouč Zlína: Ani zázrak by nám už nepomohl. Věří v nový začátek

Už je to definitivní, Zlín po 42 letech sestupuje z Tipsport extraligy. Jistotu pádu dodala Beranům porážka 1:4 v nedělním 57. kole na ledě Mladé Boleslavi. Čtyři zápasy před koncem základní části už tradiční klub nemůže dohnat manko na předposlední Kladno, v příští sezoně se představí o patro níž, v Chance lize. „Teď to musíme důstojně dohrát, hráči pořád hrají za svoje jméno a za klub, za Berany,“ líčil po utkání zklamaný asistent trenéra Luboš Rob.

Jak jste viděl zápas v Mladé Boleslavi?

„Jeli jsme do Boleslavi s tím, že naše ztráta na záchranu je maximální a že už to je těžká situace. Boleslav navíc hraje o play off, a pro ně šlo jakoby o povinné body. My jsme nezačali zle, ale nechali jsme se dvakrát zbytečně vyloučit, Boleslav tam dostala správný rytmus hry a od určité chvíle byla lepším týmem. Hlavně gól na 2:1 byl zbytečný a od té doby byl soupeř jasně lepší. Nás ještě ve hře držel Kaša (brankář Libor Kašík ), ale my už jsme zápas, nechci říct, že jen dohrávali, ale v hlavách hráčů už byly jasně dané ty momenty sestupu. Boleslav nás přehrávala, výsledek 1:4 je pro nás nakonec ještě lichotivý. Bereme ho.“

Jeli jste do Mladé Boleslavi už smíření se sestupem?

„Nebudu tady říkat, že jsme věřili v nějaký zázrak, protože v té situaci už by nám asi ani zázrak nepomohl. Je to těžké pro motivaci hráčů – samozřejmě to není tak, že by nechtěli hrát, každý chce hrát, chceme to důstojně dohrát. Ale věděli jsme, že Kladno určitě nějaký bod uhraje a není v našich silách proti takovým soupeřům jako je Sparta, Pardubice nebo Plzeň uhrát pět zápasů v řadě. Spíš to bylo těžké na psychiku. Teď to musíme důstojně dohrát, hráči pořád hrají za svoje jméno a za klub, za Berany. Věřím, že pro Zlín začíná nový začátek, že se začnou dít pozitivní věci do budoucna.“

Co se ve vás odehrávalo na konci zápasu?

„Celou sezonu to bylo tak, že byl před námi víkend a nějaká naděje. Teď už se spíš jenom čekalo, až to bude definitivní. A teď je to realita. Psychicky je to těžké, ale sport i takové momenty přináší. My musíme dál pracovat, nic jiného už se dělat nedá.“

Co jste si řekli v kabině po zápase?

„Po zápase už jsme si neřekli nic. O druhé přestávce jsme si řekli, že zápas už je těžké otočit, ale že hrajeme za klub a za jméno, který má každý na triku. Pro každého to teď je zklamání a definitiva, něco si k tomu určitě řekneme v pondělí.“

Kdy se sezona zlomila?

„Není to jenom otázka této sezony. Už vloni bylo nějaké varování, že je potřeba tým zkonsolidovat a jinak poskládat. Už tam byly varovné signály, takže to je problém dlouhodobějšího horizontu. Ty důvody by se měly v klubu rozebrat a vyhodnotit. Ale realita je daná. Opakuji, že věřím, že pro Zlín je to nový začátek.“

Tušíte, jak by měl ten nový začátek vypadat?

„Samozřejmě o tom diskutujeme. Myslím si, že bude i jiný trenérský tým, takže ta otázka není úplně na mě. Ale ze zkušeností z mojí hráčské kariéry si myslím, že by to měl Zlín poskládat tak, aby se hned hrálo o návrat do extraligy.“

Zlínští fanoušci a hokejisté v Mladé Boleslavi loučí s extraligou, ze které padají po 42 letech

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 4:1. Hosté definitivně sestupují do Chance ligy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:37. Kotala, 18:36. Lintuniemi, 26:28. O. Flynn, 39:58. Pláněk Hosté: 14:24. Köhler Sestavy Domácí: Krošelj (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Fillman – Lunter, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Hamrlík, Ferenc, Riedl, M. Novotný – Honejsek, Claireaux, Zabusovs – Kubiš (C), Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát, R. Veselý, Fryšara – Čechmánek. Rozhodčí Mrkva, Kika – Kajínek, Ondráček Stadion Návštěva 977 diváků

