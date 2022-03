ONLINE: Sparta míří do čtyřky, Brno hraje 3:3 s Plzní. Motor - Dynamo 7:1!

Úterní hokejový program rozjíždí poslední týden základní části Tipsport extraligy, ve které se stále hraje o hodně. Sparta venku porazila již jistě sestupující Zlín po bitvě 3:2 a proniká do elitní čtyřky tabulky. O jistotu přímého postupu do čtvrtfinále právě přišly Pardubice, které schytaly výprask 1:7 od Českých Budějovic a připsaly si šestou prohru za sebou. Litvínov zabral proti vedoucímu Hradci Králové, který porazil 3:2 po nájezdech. Mladá Boleslav přehrála Karlovy Vary 3:2 a připsala si cenné body v boji o předkolo. Kladno touží uživit malou naději na vyhnutí se baráži proti Vítkovicím. Jistotu přímého postupu do čtvrtfinále hájí Plzeň na hřišti brněnské Komety. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání na iSport.cz.