Neudržet postavení v elitní čtyřce? Byli bychom naštvaní, říká Schleiss

Ve druhé třetině prásknul Jan Schleiss do puku, který mu přisunul Petr Kodýtek. A ani nevěděl, že dal gól. Střela prošla přes clonu, za brankářem Matejem Tomkem ťukla do tyčky a odrazila se pár centimetrů za brankovou čáru. „Vůbec jsem to neviděl. Prolítlo to přes tři hráče. Byl jsem rád, že to tam nějak propadlo,“ přiznal s úlevou plzeňský odchovanec.

Je pro vás důležité jít přímo do čtvrtfinále?

„Určitě jo. Byla by blbost nechtít být co nejvýš. Neradi bychom zbytečně spadli do předkola, když jsme skoro celou sezonu ve čtyřce.“

Stačí vám bodík?

„Když jsme dostali na začátku třetí třetiny gól na 2:3, bereme ho. Bylo to vyrovnané utkání. Občas nás domácí vařili, měli tlak. Pak jsme měli spoustu šancí my. Škoda, že jsme nezískali druhý bod v přesilovce, kterou jsme na konci sehráli dobře. Jen jsme nedali gól. Nájezdy už jsou loterie a Brno v nich dalo tři branky.“

Kometa - Plzeň: Schleiss svou ranou navýšil vedení Škody, 0:2

Vy jste sólo neproměnil, dostal jste se do ostrého úhlu. Co se stalo?

„On (brankář Tomek) mě dobře vyúhloval, pak už tam nebylo místo. Jedině kdyby to šlo se štěstím nahoru. Stál tam jako krabice a dobře si mě najel. Už to nešlo stáhnout. Led byl upravený, najednou čistý, takže jsme ho chtěli rozpohybovat a chodili do blafáků. Možná to byla blbost, protože je velký, hodně toho vystojí. Měli jsme jít asi do střely.“

V oslabení jste jel sám na Tomka, ale blafák jste poslal mimo. Co jste udělal špatně?

„Akorát jsem netrefil bránu. Už jsem ho shodou okolností do toho bekhendu měl.“ (povzdech)

Konečně mohla být naplněna celá kapacita stadionu. Jak se vám hrálo před pěti a půl tisícovkami lidí?

„Je to super, úžasný. Zápasy mají náboj. Doufám, že už to takto bude napořád. Kometa musí, je v tabulce daleko níž než my. Myslím, že má furt hodně kvalitní mančaft. Nevím, jestli měli na sobě nějakou deku nebo co. Je to pořád silné mužstvo. Jakmile sem přijdou lidi, je tady hned ze začátku tlak.“

Nastoupili jste s několika mladými hráči v sestavě. Pochválíte je?

„Všichni mladší kluci odvedli super výkon. Myslím, že na ně můžeme být pyšní. Jenom ať takhle pokračují.“

