Naděje Rytířů žije i „díky“ Varům. Hlava: Dokud není konec, hrabeme

Jedno už má Kladno určitě jisté. V pátek odehrálo poslední zápas základní části v chomutovském azylu. Jak totiž již dříve informoval deník Sport, Jaromír Jágr se narychlo domluvil s vedením Sparty na odehrání závěrečného kola v O2 Areně. Vedle bližší vzdálenosti pro fanoušky a mnohem větší divácké kapacity navíc půjde o utkání pro dobrou věc. Celý výtěžek z duelu dvou tradičních rivalů bude věnován rodinám a obzvláště dětem prchajícím před válkou na Ukrajině.

„Když jsme se pro tuto akci rozhodli, chtěli jsme, aby to bylo v aréně s velkou kapacitou, aby ta pomoc byla co nejrozsáhlejší. Moc si přeji, aby se zápas konal v bohaté divácké kulise se skvělou atmosférou, a aby šlo o kvalitní hokej, který bude všechny diváky bavit. Podstata je, abychom si to společně užili, vybrali co největší částku a pomohli potřebným,“ uvedl Jágr při oficiálním potvrzení dobročinného utkání v Praze.

Víc než atraktivní zápas na závěr základní části však Rytíře bezpochyby zajímají hlavně tři veledůležité body, které vydřeli proti Mladé Boleslavi. Vítězství nad Bruslaři a stažení karlovarského náskoku na čtyři body stále dávají Kladnu šanci se dostat na třinácté místo a zakončit sezonu sice velmi brzy, ale bez barážového stresu. „Dokud není konec, my hrabeme. Může se stát opravdu cokoliv a za tím si jdeme,“ řekl útočník Nicolas Hlava, který řídil páteční triumf vítězným gólem a asistencí.

SESTŘIH: Kladno - Mladá Boleslav 2:0. Bruslaři nenalezli recept na výborného brankáře Bowa

Skolení Bruslařů, které se výraznou střeleckou převahou klubu z města automobilů (15:41!) náramně podobalo poslednímu vzájemnému střetnutí (1:0p pro Kladno), přitom nehodnotil jako úplně povedené. Boleslav nás pořád zavírala v pásmu a měli jsme tam chvilkama hrozný bordel. Zase to bylo jenom o tom, že nás Bowsee hrozně podržel, a pak jsme ze dvou vyložených šancí dali dva góly, což oni nedokázali,“ chválil Hlava především výkon brankáře Landona Bowa, jenž vychytal čtvrtou nulu v sezoně.

Člen party kolem kapitána Tomáše Plekance si nicméně uvědomuje, že i přes případnou výhru v nedělní bitvě v Brně i ve finiši se Spartou nemají vyhnutí se baráži v rukách. Hlava tabulku sleduje, uvědomuje si, že jediné vítězství Karlových Varů pošle Kladno do baráže. V pátek tak dokonce na dálku trochu fandil sparťanům. Rodák z Chomutova ale stále věří, že nejdůležitější budou za všech okolností odvedené výkony Rytířů v posledních dvou zápasech, které hodlá s týmem vyhrát.

„Myslím si, že pořád nic nebalíme. Na konci se uvidí, jestli se stane zázrak nebo ne a nevyjde to. Doufám, že ano, ale kdyby náhodou ne, je to pro nás pořád taková příprava v návaznosti s tím, že kdybychom vyhráli poslední dva zápasy, tak se nám půjde lépe do baráže. Je tam sice hrozně dlouhá pauza, ale furt jde člověk s čistou hlavou a mnohem líp než kdyby se třeba něco pokazilo,“ myslí si Hlava. Dobročinný zápas v O2 Areně vítá jako pomoc někomu, kdo to skutečně potřebuje.

