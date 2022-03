Hlava o baráži a dlouhé pauze: Zavření na zimáku bychom se pozabíjeli

Už je to jasné, Kladno zahučelo do baráže. Od úterního večera bude Rytíře děsit čtyřicet dnů bez zápasu. Teprve od 17. dubna se začne rozhodovat o tom, jestli nováček s majitelem Jaromírem Jágrem udrží extraligu. Čermákův soubor bude čekat na vyzyvatele z Chance ligy déle, než by mu bylo milé. Útočník Nicolas Hlava (27) se toho docela děsí a plánuje dovolenou. „Asi bude potřeba někam vypadnout. Wellness, hory,“ nadhazuje.

Už máte jistotu baráže. Jak se poperete se čtyřiceti dny volna?

„Už jsme to trošičku nakousli v šatně. Po úterním zápase v O2 Areně, kde budeme hrát víceméně pro lidi, se domluvíme, co a jak bude dál. Nechceme proti Spartě udělat nějakou ostudu, aby to vypadalo jako pouťák nebo přátelák. Odehráli jsme tam letos výborné zápasy. Přijde hodně lidí, budeme chtít vyhrát a třeba si maličko zvýšit sebevědomí. Pauza před baráží je fakt šílená. Bude hrozně těžké udržovat se v kondici a zápasovém tempu. Je to fakt hodně dlouhé.“

Máte v plánu dovolenou?

„Asi bude potřeba někam vypadnout. Wellness, hory…Kdybychom byli furt zavření na zimáku, po týdnu se tam pozabíjíme. Bylo by to hrozně náročné na hlavu. Bude důležité si odpočinout, přijít na jiné myšlenky. A po volno už se soustředit na baráž. Jeden tým jsme pod sebe dostali, což bylo důležité. Jestli to bude úspěch nebo ne, to si řekneme po baráži. Chceme zachránit extraligu, aby si ji lidé mohli příští sezonu užít na Kladně. Měli jsme to hrozně náročné tím, že jsme dojížděli do Chomutova a dá se říct, že jsme hráli pořád venku. Už pro ty fanoušky, kteří nás tam jezdili povzbuzovat, to chceme udržet.“

Cítili jste ještě před zápasem na Kometě šanci na třinácté místo?

„Jeli jsme sem vyhrát. Dokud byla malá naděje, chtěli jsme makat. Nepředvedli jsme zas tak špatný výkon. Brno nás ale potrestalo ze šancí, které jsme mu nabídli. My jsme ty svoje nedali. Zachytal jim gólman (Matej Tomek). Udělali jsme z něj brankáře do NHL.“

Nedošel vám na konci základní části trošku dech? V jednu chvíli jste měli Litvínov či Karlovy Vary na dostřel.

„To bych neřekl. Není tak jednoduché vyhrát každý zápas. Po Novém roce jsme ukázali pravou tvář týmu. Po těch změnách si to sedlo a od té doby se vůbec nemáme za co stydět. Je škoda promarněného začátku. Kdybychom vyhráli tři, čtyři zápasy, mohli jsme se dnes bavit úplně o něčem jiném.“

Chance ligu znáte, v sérii budete favoritem. Souhlasíte?

„Mezi těmi soutěžemi je opravdu velký rozdíl. Ale oni zase budou v zápasovém tempu. My budeme odpočatí, oni můžou mít zraněné hráče. Budou tam věci, které půjdou proti sobě. Play off Chance ligy bude zajímavé, uvidíme, kdo na nás vypadne.“

Máte tip?

„Vsetín má celkem dobře poskládaný tým i na play off. Vyskočit může kdokoliv, Litoměřice, Třebíč. Těžké tipovat. Ve Vsetíně chodí hodně lidí, je to tam všelijaké.“

Kometa - Kladno: Mueller předložil puk Holíkovi před prázdnou branku, 2:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:16. Kollár, 30:40. P. Holík, 42:13. Vincour Hosté: Sestavy Domácí: Tomek (Schnattinger) – Ďaloga, L. Doudera, Kučeřík, R. Holland, Tansey, Fajmon, Jan Sedláček – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Vincour, A. Zbořil, L. Horký – Jenyš, Kollár, T. Šoustal – Sedláček, Rákos, Šik. Hosté: Bow (Janus) – Arzamascev, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, M. Indrák, Jágr – Donaghey, Kuťák, Babka. Rozhodčí Kika, Šír – Gerát, Hynek Stadion DRFG arena Návštěva 6932 diváků

