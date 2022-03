Kacetl o ztrátě prvního místa: Škoda, že uteklo. Před play off má skvělá čísla

Sám máte čísla perfektní, v posledních čtyřech zápasech jste dostal vždy maximálně dva góly. Je prostor tyhle hodnoty hlídat, když se klubu úplně nedařilo?

„Vždycky je to lepší, když vyhrajeme. Na jednu stranu je dobrý, že dostáváme málo gólů a defenziva funguje. Jen je škoda, že nám nevyšlo první místo a už tam zůstane Hradec.“

Do Pardubic jste jeli po šesti porážkách z posledních devíti zápasů. Pro Třinec docela nezvyklá situace. Už bylo cítit nějaké pnutí, že je potřeba před play off zabrat?

„V posledních zápasech nám to moc nelepilo, to je pravda. Puky se od nás odrážely, nebyli jsme schopni se dostat k dorážkám. Makali jsme, abychom to zlomili, ukončili bezgólové období, zase začali vyhrávat. Sice to je jen za dva body, ale rádi jsme určitě.“

Věřil jste si, že na nájezdech ten druhý bod urvete?

„Vždycky je to loterie. Kluci mi pomohli, že dali dva góly, já dva chytil a dobře jsme nájezdy rozjeli, škoda, že se pak prosadil Řeka (Říčka), ale nakonec dobrý. Přemýšlel jsem, jestli jsem si v Pardubicích vlastně jako soupeř po mém odchodu zachytal před plnou halou. No a teď to bylo poprvé, zase tady byla skvělá atmosféra jako vždycky, když lidi mohli na zimák.“

Pardubice - Třinec: Kolář srazil Vránu. Následně si to rozdali pěstmi Hrádek s Davidem Musilem

V minulé sezoně to vypadalo, že na brankáře Třince jde pět střel za zápas a všechny musíte chytit. Nemáte teď víc práce?

„Možná to tak vypadá, ale taky tam byly zápasy, kdy na nás šlo střel málo. Pak to jsou vyloženě jen gólovky, které musíte mít, což je složitější. Kluci tady pořád dobře brání, nějaká okénka tam třeba občas jsou, ale to ještě na play off vypilujeme. Snad to bude super.“

Může se opakovat vaše loňská životní forma, kdy jste vychytal titul?

„No, play off vyšlo. (usměje se) Když se budeme bavit, že se mi třeba teď v posledních zápasech daří, tak stejně je to vizitka celého týmu, kluci pomáhají mně i Mazimu. Naše práce zase je, abychom jim to vraceli zpátky, abychom chytali tak, ať máme vždycky šanci vyhrát.“

Jiný cíl, než vyhrát poslední zápas sezony Třinec asi mít ani nemůže, že ne?

„Vždycky jdete krok po kroku, ale jasně, jsou tady nastaveny zase ty nejvyšší cíle. Byli bychom moc rádi, kdybychom si na pohár zase sáhli.“

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 2:3sn. Další prohra Dynama. Podlehlo i Ocelářům

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:26. Cienciala, 47:51. Košťálek Hosté: 15:00. Miloš Roman, 45:08. M. Doudera, 65:00. A. Nestrašil Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček (C), A. Musil – R. Kousal, Říčka, Koffer – Cienciala, O. Rohlík, Anděl – Hecl, T. Urban, Matýs. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Adámek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, Kundrátek, Zahradníček, Jaroměřský – Svačina, P. Vrána (C), A. Nestrašil – Martin Růžička (A), M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Kofroň, Dravecký (A), Bakoš. Rozhodčí Hradil, Ondráček – Brejcha, Lederer Stadion Enteria arena, Pardubice

