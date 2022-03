Prohra č. 8, ale Dynamo už se poznává. Král: I z předkola jde udělat medaile

Čekání na výhru se natahuje. Pardubice sice proti Třinci bodovaly, ale po nájezdech jim zápas odjel. Výhru 3:2 slavili Oceláři a Dynamo si na svoji černou šňůru pověsilo prohru číslo osm. Takže všechno špatně? Ne úplně. U Pardubic je aktuálně klíčový výkon, signál, že se umí nadechnout, soupeře mačkat a hrát hokej, který bolí. To se tentokrát konalo. „Klukům jsem říkal, že medaile se dají dělat i z předkola,“ snaží se držet klid trenér Richard Král. Jen v play off potřebujete vítězit.

Možná to zní divně, když se po porážce necítíte úplně zlomení. Ale Pardubice navzdory ztrátě s Třincem zavětřily naději. Ne, žádné křepčení. Chytlavá pecka „Pošta“ od Laca Angyala zněla z kabiny Ocelářů, tam se konala malá diskotéka radosti. V šatně Dynama to na muziku ještě není, přeci jen, šňůra trvá, prohra číslo osm.

Ale aspoň s bodem. Aspoň s výkonem, kdy soupeř má problém se nadechnout. „Teď pojedeme do Zlína vyhrát a uvidíme, jak dopadnou České Budějovice v Hradci. Pak půjdeme do play off ze čtvrtého místa, nebo budeme hrát předkolo. I klukům už jsem říkal, že medaile se dají dělat i z předkola,“ pronesl trenér Richard Král. „Sezona zdaleka není ztracená. Pokud budeme hrát jako s Třincem nebo naposledy v Olomouci, tak určitě máme šanci uspět,“ dodal.

Jeho tým se dostal do maléru, zasekl se, přestal dělat body a i když dlouho pohodlně seděl v první čtyřce, na poslední chvíli z ní vypadl. „Bojovali jsme, náš hokej se k nám vrátil. Teď jsme to byli fakt my,“ po porážce s Oceláři pronesl obránce Jan Košťálek s určitou nadějí.

Právě po jeho akcích Dynamo dvakrát v zápase srovnalo. Nejdřív, když od pravého mantinelu našel před bránou Davida Ciencialu, na 2:2 ve 48. minutě upravil sám dělovkou od modré. Nebojí se být výrazný, risknout situaci. Byť mu akce občas nevyjde a prostor na nahrávku se před ním zavře, takže přijde v útočném pásmu klidně o puk, příště vymýšlí zase. Dostal se už taky na 40 bodů (7+33), plní roli útočného beka tak, jak se od něj čekalo.

Pardubice - Třinec: Kolář srazil Vránu. Následně si to rozdali pěstmi Hrádek s Davidem Musilem

Kolář táhne, Camara se vrátí na play off

Klíčovou postavou Dynama je i Jan Kolář, založením spíš defenzivní bourák. Ukazoval, jak by chtěl na zádech táhnout celý klub. Hrnul se vpřed, měl dvě velké šance, které gólem ale neskončily. „Pomáhá nám moc, Količ je taková duše týmu,“ poznamenal Král. Jeho zkušený bek odehrál teď třetí zápas, kdy přes měsíc stál kvůli zlomené čelisti.

Pardubicím proti Třinci chyběl Anthony Camara, ale tentokrát nešlo o žádné emoční volno, jako když v sestavě scházel minule. Důvodem absence bylo zranění v zápase s Olomoucí. Zpět by měl být na play off.

Na předkolo? Na čtvrtfinále? To se uvidí. Blíž má teď Dynamo rozhodně k první variantě. I když se postaví na hlavu a Motor vyhraje v Hradci, půdou Pardubice do akce v pátek. Hodně záleží, jestli se dovedou ještě zlepšit, zda dovedou vyhrávat. Když schytaly v úterý debakl 1:7 v Českých Budějovicích, vsadili byste si, že sezona jim skončí velmi brzy.

„Pořád to nemůžeme převalit na naši stranu. Tlačíme, tlačíme, máme dobré šance a pak nám tam vždycky spadne něco od modré čáry, taková žblabuň. Táhne se to s námi, ale s Třincem jsme ukázali, že se to zvedá,“ přidal svůj pohled Košťálek. „Chtěli jsme zápas zlomit, vyhrát. Bohužel se nám to nepovedlo, ale tým jde nahoru, to cítíme. Proti Třinci jsme sehráli výborný zápas, myslím, že to půjde jen k lepšímu,“ dodal.

Nakonec v nájezdech kralovali Oceláři, ale třinecký asistent Marek Zadina jeho pohled potvrdil: „Nebýt Kacetla, tak by nám domácí ve druhé třetině odskočili na tři góly a bylo by těžké tady vyhrát. Byli jsme všude pozdě, u modré čáry jsme ztráceli kotouče, Pardubice z toho těžily. Náš gólman nás podržel.“

Jen tam Pardubicím neskáčou žádné „žblabuně“, jak glosoval Košťálek. Můžete Dynamo vidět ze dvou pohledů. Pořád prohrává, už ztratilo osm zápasů v řadě. Nebo? Náraz do dna se konal v Českých Budějovicích, tým se ale herně probouzí, začíná hrabat.

Variantu dva ctí kouč Král: „Při té sérii se nepovedl zápas s Kladnem a Budějovicemi. Jinak to byly vždy těsné prohry. Ale kluky to sráží, v Olomouci jsme dostali gól pět vteřin před koncem. To určitě nikomu nepřidá. Na výkonu proti Třinci se dá stavět.“

Pardubice v létě nakupovaly kvůli medaili. Teď nutně potřebují vyhrát v úterý ve Zlíně. Zkusí si zápas pod tlakem, že musí. Kdyby zase padly? Ťafka na psychiku, že větší už přijít nemůže.