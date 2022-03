Plzeň je někde jinde, jednoznačný favorit, zní z Boleslavi. Eberle se těší

Už jim šlo jen o soupeře pro předkolo. A nakonec se Mladá Boleslav v posledním utkání základní části proti Třinci dostala do situace, kdy si ho mohla sama vybrat. Pokud by zvládla prodloužení, šla by na Liberec. Prohra znamenala sérii proti Plzni. Dopadla varianta B, když třinecký obrat z 0:2 na 3:2 trefil v 65. minutě Patrik Hrehorčák. „Vyloženě jsem si to nepřál, ale těším se na to,“ usmál se útočník Jan Eberle, který ještě v minulé sezoně hájil barvy Škody.

Boleslav jde do play off ze zcela jiné pozice, než loni. Tehdy skončila třetí, tentokrát až jedenáctá. Předkolo začne v pátek na plzeňském ledě. „Po prohře na Kladně jsme si řekli, že se všechno maže, že nám může pomoct to, co se nám povedlo minulý rok. Máme zápasy trošku nahraný,“ zmínil útočník David Šťastný poslední tažení Bruslařů až do sedmého semifinále proti Třinci.

Tentokrát Boleslavští rozhodně nepatří mezi favority play off. Proti Plzni mohou jen překvapit, což si myslí i trenér Radim Rulík. „Celou sezonu hrála ve čtyřce, měla daleko lepší výsledky než my. Myslím, že je to jednoznačný favorit série. Jsou úplně někde jinde,“ prohlásil na adresu soupeře pro předkolo.

Že by v závěru zápasu proti Třinci tým nějak spekuloval? Vůbec. „Ani nevím, jak to tam bylo. Po Kladně jsem v sobě měl, že už nemůžeme jít ani nahoru, ani dolů,“ řekl s úsměvem Šťastný.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 2:3p. Bruslaři neudrželi dvougólový náskok, rozhodl Hrehorčák

Ještě z toho mohlo být pikantní derby proti Liberci. To by ale Bruslaři museli s Třincem brát minimálně dva body. Takhle je z toho Plzeň, se kterou Boleslav sehrála v play off jedinou sérii. V předkole 2015, v historicky první sérii Bruslařů, vyhrála 3:1 na zápasy.

„Strávil jsem tam tři roky, takže to bude určitě speciální. Těším se na to. Před posledním kolem tam bylo hodně možností, nakonec to vyšlo na Plzeň. Teď se na to těším, ale vyloženě jsem si to nějak nepřál,“ zmínil Eberle.

