Jen čekání na baráž? Kdepak, Kladno čekají přáteláky. Dva v zahraničí

Už se nemusejí obávat, že z herního tempa po ukrutně dlouhé pauze vypadnou. Ještě než 17. dubna odehrají Rytíři první zápas baráže o Tipsport extraligu s vítězem první ligy, nastoupí do čtyř přípravných utkání. „Kdybychom byli furt zavření na zimáku, po týdnu se tam pozabíjíme. Bylo by to hrozně náročné na hlavu,“ uvědomoval si útočník Nicolas Hlava po jistotě boje o setrvání mezi elitou.

První dva duely tak Kladno odehraje s Kolínem, který zakončil sezonu Chance ligy v předkole play off, kde prohrál s Prostějovem. Na prodloužení si ročníku jako sparing partner Středočechů ale bez problému kývnul. Úvodní zápas se tak odehraje 24. března na kolínském hřišti od 18.00. 31. března se po dlouhé době uskuteční zápas Rytířů také v Kladně, konkrétně na druhé hrací ploše ČEZ stadionu. Na odvetu s prvoligovým klubem budou moct přijít i diváci, kteří si vstupenku (50 Kč) koupí na místě.

Tím ale kladenská příprava na baráž nekončí. Na začátku dubna se parta kolem Tomáše Plekance vydá na soustředění v zahraničí, kde odehraje další dva přáteláky s dosud nespecifikovaným soupeřem.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE