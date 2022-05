Mistrovský pohár zažil speciální péči, na led ho dovezl vůz ŠKODA

Euforie z vítězství, společná radost týmu i fanoušků, hromadné focení i slzy dojetí - to vše neodmyslitelně patří k oslavám sportovních triumfů. Zásadní roli v takových momentech hraje pohár pro vítěze. Nejinak tomu bylo v pražské O2 areně, kde hostující Třinec získal potřetí v řadě titul v hokejové Tipsport extralize. Z útrob nablýskaného vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV tak třinečtí oceláři po zásluze přebrali Masarykův pohár.

Dlouholeté marketingové spojení značky ŠKODA s ledním hokejem úspěšně pokračuje a pomáhá českému národnímu sportu ve všech směrech. K rekordnímu partnerství se světovým šampionátem, podpoře českého národního týmu a v neposlední řadě spojení s esportovou ENYAQ Hockey League, posouvá mladoboleslavská značka na další úroveň také sponzoring nejvyšší domácí hokejové soutěže.

V extraligové sezoně 2021/2022 se tak znovu odehrály aktivity projektu „Náš hokej“, který si dává za cíl vytěžit maximum z potenciálu a divácké atraktivity extraligové soutěže. Jednou z hvězd mistrovského večera stal i nový elektromobil ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV, který přímo na ledovou plochu přivezl slavný Masarykův pohár.

Pohár pojmenovaný po prvním československém prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi patří k nejpřísněji střeženým sportovním trofejím v Česku. Svůj domov má v Síni slávy Českého hokeje, a pokud toto místo opouští, řídí se vše velmi přísným manuálem.

Ten si svou přísností nezadá s pravidly, která řídí veškerý pohyb Stanley Cupu, poháru pro vítěze slavné NHL. Samotný pohár si v přesný čas vyzvedává bezpečnostní agentura a speciálně proškolení strážci ho nespouštějí z očí ani na okamžik. Je převážen ve speciálním boxu, a především ve speciálním voze. Nejde pouze o mistrovský vizuál automobilu, ale také o jeho bezpečnost, reprezentativnost a vyškoleného řidiče.

Elektromobil ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV tak nechyběl ani v O2 areně na rozhodujícím finále extraligy, kam přivezl vzácný náklad až na ledovou plochu. „Jsme hrdým partnerem českého hokeje na ligové i reprezentační úrovni a jsme proto velmi rádi, že jsme v pomyslném ani reálném slova smyslu nechyběli při těch nejemotivnějších momentech letošní sezony. Extraliga letos nabídla fantastickou podívanou s mnoha napínavými zápletkami, nečekanými hrdiny a nezapomenutelnými příběhy.

Těší mě, že jsme jednotlivými akcemi v projektu “Náš hokej„ skvělé sezoně pomohli a všem ocelářům samozřejmě gratulujeme k zaslouženému triumfu,“ říká Libor Šedivák, vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika, který směrem k dalšímu sportovnímu vrcholu roku 2022 doplňuje: „My každopádně pokračujeme v hokejových týdnech a zaměříme svoji pozornost na blížící se světový šampionát ve Finsku, kde díky dalším skvělým aktivitám a projektům, které, jak věříme, budou bavit, oslavíme jubilejních 30 let partnerství značky ŠKODA a světového šampionátu. Zároveň pevně věříme, že se pro český tým bude jednat o turnaj, který přinese stejné pozitivní emoce a vítěznou atmosféru jako extraligové finále.“

Osud samotného poháru po finále byl jasně narýsovaný, jsou totiž stanovena pevná pravidla v písemné formě. Agenti ho mohou opustit jen do určité vzdálenosti a pořád na něj dohlížejí. Po akci ho zabalí a dovezou zpět do Síně slávy Českého hokeje. S pohárem se tak mohli hráči Třince radovat jen na ledové ploše bezprostředně po utkání. V momentě, kdy hráči odešli do kabiny po úvodní spontánní oslavě na ledě, jim byl pohár odebrán a byla jim předána jeho věrná kopie.