Flek čekal na Švýcarsko, ale... Potvrdil Kometu! Neutíkám za penězi, řekl

Kometa do toho šlápne. Zvěsti o lovu velkých šelem letěly světem dávno předtím, než se brněnský boss Libor Zábranský postavil na střídačku národního mužstva. „Zájem byl delší dobu. Nebylo to nic, co by se vyloženě upeklo na mistrovství světa,“ svěřil se iSportu útočník Jakub Flek po pondělním příletu ze šampionátu v Tampere .

Do Brna zamířil dosud karlovarský trenér Martin Pešout, ve Flekově případě však při námluvách nesehrál zásadní roli on, nýbrž právě reprezentační asistent Zábranský.

Rychlonohý pracant patřil na loňském šampionátu k překvapením české sestavy, letos jen potvrdil, že si místo zaslouží. Po příletu z mistrovství světa z něj sálala euforie a pocit štěstí. „V zápasech jako o bronz s Američany musí člověk věřit až do konce, mít pozitivní hlavu. Vyplatilo se to,“ vracel se 29letý Flek.

Rodák z Mariánských Lázní už před rokem předvedl, jak dovede být v konkurenci se světem platný. Chtěl do ciziny. Nakonec zůstal v Energii, během poslední sezony mu však hodili návnadu ze Švýcarska. Jenže Karlovy Vary, v jednu chvíli málem namočené do baráže, ho nepustily. Ve finále se dohodl s Brnem, s nímž byl ve spojení delší dobu.

„Pořád jsem čekal na nějakou nabídku ze zahraničí, což pro mě byla priorita. Bohužel tomu nenapomohla situace ve světě, kdy se hráči začali vracet z KHL. Evropa je teď dost plná. Čekal jsem na Švýcarsko, nějaké nabídky byly. Ale jednání se nedotáhla. Většina klubů si podepsala top hráče, a byť ještě mají volná místa, pořád čekají, kdo se kde objeví. Vyčkávají a já už tolik vyčkávat nechtěl. Rozhodl jsem se takhle a podepsal Kometu,“ popisoval.

Bránu do světa si nezavřel, ve smlouvě má klauzuli pro případ, že by mohl odejít do zahraničí. Primárně však má Flek podepsáno v Kometě, a pokud se neobjeví nic, dejme tomu třeba z Bernu, zůstane v Brně.

„Řešili jsme to už během sezony. V Brně věděli, že mi ve Varech končí smlouva. Už někdy v prosinci jsem měl nabídku jít do švýcarského Klotenu, který v tu době hrál druhu nejvyšší soutěž. Domluva zněla tak, že bych tam odešel a pomohl jim play off. Pokud by se podařilo postoupit, měl bych smlouvu do nejvyšší soutěže NLA,“ líčil pro iSport.

Z toho však sešlo, protože se Karlovy Vary málem namočily do baráže, Kladno jim dýchalo na zátylek. „Neuvolnili mě, tím dohoda samozřejmě padla. Čekal jsem, jak to bude. Kloten skutečně postoupil. Vedli jsme s nimi vážná jednání, jestli mě podepíší i pak. Ale přestože volná místa mají, patří právě mezi týmy, které vyčkávají, kdo se objeví teď na trhu,“ řekl Flek.

Flek zůstane v českém rybníku. Míří však do klubu, který má v extralize opět nejvyšší ambice a už provedené nebo chystané nákupy tomu nasvědčují. Pro Jakuba Fleka tohle bylo při zvažování nabídek rozhodující.

„Z rozhovorů s Liborem Zábranským jsem cítil, že chce zase Kometu postavit někam na vrchol. Karlovy Vary o mě taky měly zájem a patří jim velký dík, že čekaly na moje rozhodnutí, netlačily. Nabídku jsem od nich dostal velmi slušnou. Aby si někdo nemyslel, že do Brna utíkám za penězi, nějaký lehký rozdíl mezi nabídkami je, ale nic kvůli čemu by člověk během pěti minut balil kufry,“ připomněl Flek.

Lákalo ho, že se do západočeských lázní vrací David Gríger. „Že bychom obnovili lajnu Gríger-Rachůnek-Flek,“ poznamenal. Do hry vstoupila rovněž pražská Sparta. „Ale tam se nakonec čekalo, jak se vyjádří David Tomášek. A jelikož se rozhodl zůstat na Spartě, mají jádro týmu tak nějak postavené a já už bych tam asi neměl tu pozici, nebo by museli někoho vyřadit. No, prostě to tam nevyšlo,“ dodal Jakub Flek.

