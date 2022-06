Tvrdě se porvali, teď budou spolu v Plzni. Piskáček Houdkovi nic nevyčítá

Památná bitka. Moment, který probudil velké vášně. Září 2019, úvodní kolo sezony. Mladý bek Michal Houdek při debutu za Plzeň v Praze strávil na ledě sotva pár vteřin, než se po tvrdém útoku na sparťana Marka Kvapila dostal do bitky s Janem Piskáčkem. Skončila otřesem mozku obránce Pražanů, který poté zůstal dlouho mimo hru.

Po necelých třech letech se oba sešli v plzeňském týmu. Na začátku dalšího ročníku vyjedou Houdek s Piskáčkem na led ve stejném dresu. „Nebylo to zákeřné, vyplynulo to ze situace. Nikdy jsem mu to neměl za zlé. Když jsme se pak potkali, podali jsme si ruku. Chvíli trvalo, než jsem se vrátil na led, měl jsem otřes mozku. Ale nic mu nevyčítám,“ popisoval 32letý Piskáček na klubovém webu.

„Honza ten souboj odnesl. Přesto byl jediný, kdo se mě zastal a řekl, že to byla férová bitka. Nepustil se do lynče jako ostatní,“ ocenil 21letý Houdek.

Spojuje je řízný styl. Piskáček na něm postavil kariéru, Houdek se chce usídlit v elitní soutěži. Jeden je stálicí, druhý znovu začíná. Pokračovat budou už spolu.

Plzeň - Pardubice: Plzeňský Houdek si u mantinelu počíhal na Tybora

