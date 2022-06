Trable se stavbou arény pro Pardubice: posun termínu, akce může padnout

Pardubický majitel umí být hodně ostrý, když jde o věci, které opravdu chce. Ale tady je až nezvykle klidný. „Žádná takhle velká investice nejde hladce. Je výzva vlastnit Dynamo, je výzva dělat hokej a hala je další,“ poznamenal.

Podle jeho ideálního plánu mělo na čtvrtečním zastupitelstvu město projednávat prodej pozemků u dostihového závodiště. Město by za utržené peníze postavilo příjezdovou komunikaci. Stavbu arény by hradil celou Petr Dědek, na hokej by mohlo přijít až 13 500 fanoušků, využití by se nabízelo i pro další sporty, koncerty, kongresy, součástí stavby by byla i druhá ledová plocha, hotel se 400 lůžky, kongresové sály nebo víceúčelová tělocvična.

Teď záměr ochladne. Na jak dlouho? Bůh ví. Třeba i navždycky. Záleží taky na výsledku komunálních voleb, které se konají na konci září, dalším jednání a vývoji cen. Město nyní situaci nechtělo tlačit na poslední chvíli, takže do voleb akce aréna usne. A než se vytvoří nová radnice, sestaví se nové koalice, všichni se seznámí s projektem, zabere to čas. Probudit se všechno může klidně až v prosinci.

„V klidu, to neuteče. Poběží nám hezká sezona, snad už nám dá pokoj covid. Teď se aspoň všichni vypovídají, řeknou nám, kam směřují. Pak se rozhodneme, co a jak dál,“ suše poznamenal Dědek. V Pardubicích se hala může klidně používat jako poměrně třaskavé předvolební téma.

Zatímco Petr Dědek je přesvědčen o velkém přínosu plánované stavby pro město, to samé platí i pro primátora Martina Charváta, tak od Dostihového spolu je slyšet poměrně silné „NE“. A nejde jen o žokeje Josefa Váňu.

„Obávám se o budoucnost dostihového sportu v Pardubicích. Ohrožuje ho záměr pana primátora Charváta na odprodej části pozemků v areálu závodiště pro výstavbu nové hokejové haly,“ uvedl ve svém otevřeném dopise minoritní akcionář spolu Richard Benýšek, někdejší majitel hokejové Slavie. Vadí mu, že s ním nikdo nemluvil, neptal se ho na prodej pozemků vedle závodiště. „Celý postup pana primátora je velmi netransparentní, proto jsem byl nucen podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ napsal. Dál tvrdí, že megalomanský projekt nenávratně zničí genia loci celého závodiště. „Nebude možný další rozvor dostihů, ani legendární Velké pardubické. Je to cesta k postupné likvidaci sportu, který je s městem spjat od roku 1842.“

Dědek na jeho trestní oznámení na neznámého pachatele reaguje bez větších emocí: „Je to hloupost. Proběhl seminář zastupitelů, konala se otevřená debata. Tímhle trestním oznámení se chtěl pan Benýšek buď zviditelnit, nebo tam jsou nějaké jiné zájmy, nevím. Cítím to tak, že aréna je ještě o nějaké další a širší diskuzi, je potřeba o tom mluvit. Ale všechno v klidu, netlačíme na pilu. Našim partnerem je město, všechno se musí prodiskutovat hlavně uvnitř městských struktur, pak se uvidí.“

Diskutovat se bude nejspíš dlouho a patrně i za dlouho. Ve výsledku se případná stavba arény protáhne o měsíce, možná roky. Nebo taky ztratí pro Dědka a jeho uvažovanou investici 3-4 miliardy smysl. „Ano, může se stát,“ připustil, že cena stavby může v čase podstatně vyrůst.

A co když až tak vysoko, že projekt nebude realizovatelný? „Taky je to možné. Doba je složitá, ale dobře vím, že tady na pilu tlačit nejde. Nechci klást nějaké termíny. Ze soukromé sféry jsem zvyklý je mít, někteří mají pocit, že na pilu tlačíme hodně. Tak tlačit nebudeme, počkáme, co přijde a pak na vše budeme reagovat,“ přidal.

Z jeho pohledu by nová aréna dostihům v Pardubicích neuškodila: „Naše investice by jim naopak mohla pomoci. Ale pokud jsou přesvědčeni, že ne? Tak se s tím musíme vypořádat. Všichni jsme si vědomi, že sportovní infrastruktura v Česku je velmi zastaralá, jde do ní velmi málo peněz. Stát, města a kraje čekají teď i těžké časy, nikdo nemůže očekávat, že sem budou mířit velké státní peníze. Každá soukromá investice je odvaha, někteří si to neuvědomují. Cítím v tom trochu závist. Chtěl jsem pro Dynamo udělat něco na dalších několik desítek let.“

V případě, že se projekt s arénou zadrhne, tak město Pardubice bude muset začít rekonstruovat stávající objekt, který stojí v centru města. Práce na zastřešení začaly na konci 50. let. V roce 2001 aréna prošla rekonstrukcí za 300 milionů korun, za 7 let se projekt dotáhl a kapacita vyskočila na 10 194 míst. „S městem jsme domluveni, že jeho závazky do haly, které plynou z akcionářské smlouvy, jsou pozastaveny do doby, než se uvidí, jak vše dopadne s novou investicí,“ vysvětlil Dědek. „Nemůže se stát nic horšího, než se zase závazky aktivují a město si připraví finanční zdroje na modernizaci podle smlouvy. Tyhle peníze mohlo město ušetřit, ale někteří lidé proti tomu bojují, někteří zastupitelé taky. Jsem rád, že stavbu arény podpořil pan primátor a je to pro mě i logické, protože kdo by odmítl investici přesahující tři miliardy do svého města? Přinesla by i pracovní místa, další akce mimo hokej, tím pádem víc peněz pro Pardubice,“ přidal svůj pohled.

Jeho záměr dost lidí podporuje, samozřejmě hlavně v hokejové komunitě. Má ale i hlasité odpůrce, kteří si po městě kvůli tomu pronajímají reklamní plochy. Magistrát tak v reakci na poměrně divokou atmosféru vyslal následující sdělení: „Žádnou smlouvu, memorandum nebo jiný dokument týkající se zmíněného investičního záměru zastupitelstvo města na svém čtvrtečním jednání projednávat nebude. Stejné je to s pozemky města. Jejich prodej se v současné době neřeší a zastupitelstvo toto ve čtvrtek projednávat nebude. Město Pardubice se ohrazuje proti výrokům, že město zničí dostihy a Velkou pardubickou.“

Kdy byly v Česku postaveny hokejové arény

Třinec: 2014

K. Vary: 2009

Liberec: 2005

Olomouc: 2004

Vítkovice: 1986

Kometa: 1982

Plzeň: 1969

Pardubice: 1960

Mountfield HK: 1957

Ml. Boleslav: 1956

Litvínov: 1955

Kladno: 1949

Olomouc: 1948

Č. Budějovice: 1946