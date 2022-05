Naštvaný Váňa: Chtějí zničit krásu Pardubic, proti nové hale udělám vše

Jak se vám líbí záměr postavit novou arénu v těsné blízkosti dostihové dráhy na místě současného parkoviště?

„Já myslím, že se to nelíbí nejen mně, ale že se to nebude líbit asi nikomu od koní. Jsem zásadně proti, jako předseda překážkové asociace udělám maximum, aby se tuhle myšlenku nepodařilo uskutečnit.“

Co vám vadí?

„Ať si postaví hokejovou arénu někde třeba v Popkovicích místo ploché dráhy. Proč zkazit jeden z nejkrásnějších koutů světového turfu, zničit ho nějakou hokejovou halou, šestipatrovým parkovacím domem? Nemyslím si, že to do budoucna může s turfem spolupracovat, ba naopak, bude to rušit. Budou tam různé akce, my budeme na třetí koleji. Nechápu, co je to napadlo.“

Jaká je teď atmosféra v dostihovém prostředí?

„Já jsem obvolal celý svět, kromě pardubického ředitele a správce dráhy nikdo nevěděl, že se něco takového děje. Proč nepozvali zaintervenované koňaře, překážkovou asociaci nebo Jockey club? Je mi to takové divné, že to pečou za zády koňařů. Zázemí využívá jezdecká federace, mají tam parkur, drezurní obdélníky. Jak by do budoucna na závodišti pokračovala military, si nedovedu přestavit.“

Co říkáte na argumenty města, že jde o šanci, jak postavit projekt, jenž bude novým symbolem Pardubic?

„Ale proč ničit tradici a krásu, chloubu Pardubic? Já jezdím po světě nevím kolik let a nikde jsem nikoho neslyšel bavit se o hokeji v Pardubicích, ale o Velké pardubické ano. Já jsem přesvědčený, že ten, kdo to vymyslel, musel mít souhlasné stanovisko všech zainteresovaných – Jockey clubu, závodiště, jezdecké asociace… Mělo by se o tom jednat, ne, že něco vymyslí a bere se to za hotovou věc.“

Pan Dědek v projektu nabízí dostihům novou tribunu, příjezdovou komunikaci nebo Síň slávy, neprospělo by to dostihům?

„Já jsem přesvědčen, že jestli se nám někdy podaří změnit loterijní zákon, a udělám pro to všechno, mohlo by být v dostihovém sportu tolik peněz, že by dostihových dnů mohlo být daleko víc. Zatím nemáme finanční možnosti, aby se to trochu víc rozjelo. Až se to jednou podaří, majitelé budou mít větší šanci na návratnost z koní. Věřím, že díky tomuhle může jít dostihový sport mílovými kroky dopředu.“

Jak budete postupovat dál?

„Jako překážková asociace máme v plánu se sejít s vedením pardubického závodiště. Musíme vymyslet strategii, jak dát naši nevoli citelněji znát. Když vedle nás vyroste takový gigant, stejně nás nakonec smete. Bude mít ve všem přednost a my utřeme nos. Už teď máme problémy, nedá se spořádat dostihový den, kdy chceme, protože jsou tam souběžně jiné akce.“