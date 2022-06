Kometě se rýsuje zajímavá obrana. Hrbas po letech vedle spolužáka Fleka

Jan Ščotka investoval do kariéry, když se přesunul do Finska • Pavel Mazáč (Sport)

Na papíře vypadá obrana Komety hodně zajímavě. Zatímco v minulém ročníku jí akutně scházel bodový bek na přesilovku, od podzimu už nebude muset nový kouč Martin Pešout posílat na led v početní výhodě pět útočníků. Kvarteto Kundrátek , Ščotka, Ďaloga či Hrbas by mělo být na útočné modré cítit. „Ze soupisky jde síla. Na první dobrou to vypadá dobře,“ poznamenal Jan Ščotka, jenž podepsal dvouletý kontrakt a v pondělí už s týmem trénoval.

Jak by mohla vypadat sestava Komety Čiliak

(Tomek, Schnattinger) Kundrátek, Ščotka

Ďaloga, Gulaši

Hrbas, Holland

(Kučeřík, Sedláček, Fajmon) Flek, Holík , Zaťovič

Koblížek, Strömberg, Kollár

Horký, Zbořil, Vincour

Šalé, Kratochvíl, Dufek

(Malý, Meluzín, Sedláček, Süss) Pozn.: Tučně jsou vytištěny posily.

O jeho příchodu se mluvilo poslední týdny. A když se mu podařilo vyvázat z kontraktu v JYP Jyväskylä, zvažovaná varianta se stala rychle realitou. Navzdory tomu, že ve Finsku nosil na dresu kapitánské céčko, přestal vsetínský odchovanec vnímat v klubu důvěru. „Vyměnilo se celé vedení i realizační tým a intuitivně jsem cítil, že by to nebylo úplně ono. Neměl bych takovou roli a prostor na ledě. Kometa mi přišla i z hlediska ambicí jako nejzajímavější varianta,“ vysvětlil zadák, jenž v extralize působil v Pardubicích a v Litvínově. Nový klub za něj musel Finům zaplatit.

V Brně se v pondělí Ščotka potkal s Markem Hrbasem, dalším čerstvým přírůstkem do brněnské hokejové rodiny. Viděli se nedávno, před čtrnácti dny na svatbě společného kamaráda, útočníka Patrika Zdráhala. O transferu do Komety tehdy nepadlo ani slovo. „Když jsme se potkali v pondělí v kabině, dívali jsme se na sebe jako sovy. Oba jsme byli překvapení,“ usmál se bek, jenž žije s přítelkyní v Ostravě. Tam se také bude v dalších týdnech připravovat. Po roce v zahraničí je rád doma. „Vyhodnotili jsme to s manželkou a celkově s rodinou. V Česku je nám dobře,“ přiznal.

Dveře do ciziny si však prý rozhodně nezavírá. V bruslařské Liize se prosadil, v mladém týmu si rychle vybudoval důležitou pozici. „Ve Finsku to byla super škola. A kdyby přišla někdy zajímavá nabídka, určitě bych o ní uvažoval,“ ujistil. U kouče Martina Pešouta by to měl mít dobré. Když odcházel z Litvínova na sever Evropy, přečetl si od něj v novinách na svou osobu pochvalná slova. „Člověka to samozřejmě potěší. I tohle určitě hrálo mini roli v mém rozhodování,“ nezapíral. Laso z Brna měl Ščotka delší dobu, dohoda se však upekla až po světovém šampionátu.

Stejně jako v případě devětadvacetiletého Hrbase. O něj stála Kometa už dříve. Klaplo to letos. „Čekal jsem na pana Zábranského, až se vrátí z mistrovství,“ vylíčil rodák z Klatov. „Zažil jsem tady několik bitev v play off jako soupeř a takové bouřlivé prostředí mám rád. Věřím, že budeme hrát vysoko. Tým vypadá na papíře suprově, v kabině se tvoří parta. Musíme tyto předpoklady dokázat i na ledě,“ zdůraznil Hrbas, jenž potkal v šatně i dávného spolužáka ze základní školy. „S Kubou Flekem jsem dokonce seděl v jedné lavici. Už nám rovnou dali v kabině místa vedle sebe,“ pobavilo ho. „Kdo by to byl čekal, že se po letech zase potkáme, a navíc v Brně.“

