Plzeň tužila partu na vodě. Noví cizinci dobře zapadli, pádloval i „Räikkönen“

Plzeňští Indiáni minulý týden sjeli na kanoích Berounku z Dolan do Hlinců a z vody jsou už zase na ledě. Třídenní výlet splnil účel. Počasí celkem přálo, utužili partu, přežili ve zdraví. „Byla to ta nejlepší věc, co se dala udělat. V týmu jsem nový, ale přijde mi, jako bych všechny znal deset let,“ liboval si kanadský útočník Sam Bitten, jeden z čerstvě příchozích.

Na plavbu po řece vyrazili všichni včetně trenérů a klubového šéfa Martina Straky. Spali pod stanem, po večerech si společně zazpívali, dali pivko, které k vodě taky patří. Večeře měli připravené v místech, kde spali, a nemuseli nic kuchtit sami. „Poseděli jsme, užívali si to. Byla to výborná věc, už proto, že v týmu je pár nových hráčů. Bylo to vybočení z obvyklého drilu. Mohli jsme se poznat i jinak, strávili spolu nějaký čas v přírodě,“ líčil švédský útočník Ludwig Blomstrand.

Na lodi jel společně právě s Bittenem, s nímž se zná už ze společného působení v Södertälje. „Už předtím jsem pádloval, pro mě to nebylo nic nového. Ale měl jsem pocit, že můj partner Bitty jede v lodi poprvé. Ze začátku dělal kapitána a seděl za mnou. Každou chvíli jsme se točili dokola kolem osy a nemohli zabrat, takže jsme pak měli co dělat, abychom stačili zbytku týmu. Bitty, kolikrát se nám to stalo? Tak pětkrát za den, co?“ zahalekal na Kanaďana, když popisoval své zážitky. Ale ve vodě se nevykoupali ani jednou. „Jen jsme si pak prohodili místa a jelo se nám líp,“ usmíval se Švéd.

Bitten přiznal, že žádný velký vodák ani táborník není. „Pro outdoorové sporty jsem se nenarodil, jsem městský kluk z Ottawy. Ale tohle byla nejlepší věc, co se dala udělat. Jsem nový hráč v novém týmu. Díky tomuhle jsme se rychle poznali, zapadl jsem do kolektivu. Mám pocit, jako bych všechny znal deset let,“ pochvaloval si Kanaďan.

K vodákům i hokejistům patří přezdívky. Blomstrandovi, který v Plzni načíná druhou sezonu, v týmu říkají Blom nebo pěkně po česku Ludva. Finského nováčka Aleksiho Rekonena se okamžitě stal Kimi Räikkönen, podle jeho krajana a mistra světa F1. Během výpravy po Berounce spali ještě s Bittenem všichni v jednom stanu.

„Tři velcí chlapi na tak malém prostoru. Dovedete si to představit? Ve stanu jsme byli dost natěsnaní, ale ještě, že nám ho Pisky (Jan Piskáček) půjčil. Měl jeden navíc a my jsme hrozně vděční, protože jsme sami neměli nic, museli bychom spát venku,“ popisoval Bitten.

Nejvíc ze všeho se mu líbilo společné zpívání. „Už jsem pochytil některé české písničky a poznám je. Hlaholili jsme sborově, dokonce i anglické songy, takže to bylo fajn pro všechny. Ale už jen sedět večer spolu bylo skvělé,“ vracel se.

Ostatní vodáci asi koukali, když na řece potkali třicet svalnatých chlapů na kanoích. „Bylo tam docela rušno. Ale nepřekáželi jsme si a pořád se zdravili: ‚Ahoooj!‘,“ předváděl Blomstrand, který byl nadšený z české přírody. „Z lodi máte víc času se pokochat, spoustu věcí vnímáte jinak, je to úplně jiný pohled, který se vám jinak nenaskytne. Nádhera,“ řekl.

Z Plzně po sezoně odešli jeho krajané Viktor Lang a Gustaf Thorell. „Budou mi chybět, ale s Bittym jsem taky už hrál a Aleksi působil ve švédské soutěži. V Plzni se cítím víc jako doma, už vím, do čeho jdu. Když jsem se vracel, těšil jsem se zpátky. Minulou sezonu jsem si užil, byla super. Povedla se mi, očekávání budou větší, ale jsem rád pod tlakem. Budu se snažit, abych byl ještě lepší,“ předeslal střelec 22 plzeňských gólů.

Škodovka před sezonou hledala útočníka, který by dokázal přitvrdit. Jejím novým Hollwegem by se mohl stát Bitten, jenž naposledy působil v Porubě a nastoupil taky k 15 zápasům za Vítkovice. „Cítím, že můj styl tu byl žádoucí. Dostal jsem nabídku, na organizaci jsem slyšel jen to nejlepší. Dokážu být platný do útoku a zároveň být nepříjemný i jinak. Hrál jsem tak od dětství a vyhovuje mi to. Každý nemůže jen střílet góly, někdy je potřeba sundat soupeře. Za tuhle roli jsem šťastný a rád se jí zhostím,“ předeslal Bitten.

Jeho bratr Will působí v AHL, bratranec Sébatien Piché hrál extraligu za Litvínov, Pardubice a Chomutov a nyní působí v Lublani. Rodiče jsou však skvělí badmintonisté. Matka Doris Pichéová reprezentovala Kanadu na letní olympiádě 1992 a 1996, otec Mike byl na letních hrách jednou a badmintonem se stále živí jako profík ve velkém klubu v Ottawě. „I já jsem v tom docela dobrý. Nemám vlastně na vybranou, protože jinak by mi to rodiče neodpustili,“ smál se Bitten.

Jakmile se mu doneslo, že v západočeské metropoli působí špičkový badmintonový klub a domácí šampionát ovládl počtvrté plzeňský Jan Louda, doslova roztál. „Bydlí tady? Tak to bych si s ním rád zahrál. Můžeme se domluvit, to by bylo skvělé,“ rozzářil se.

