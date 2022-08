Zaťovič o Muellerovi: Hráli jsme spolu naslepo. Co říká na přestup parťáka? 

Tři sezony měl u sebe v lajně Petera Muellera, stroj na góly, body a čas na ledě. O svérázném Američanovi, jenž po konci smlouvy nečekaně přestoupil do Vítkovic, neřekne sedmatřicetiletý Martin Zaťovič špatné slovo. „Peter byl v Brně superstar. Dá gól ze všeho,“ říká kapitán Komety v rozhovoru pro iSport.cz. Do talíře však hvězdnému spoluhráči radši moc nekoukal. Stravování přísného vegana mu rozhodně blízké není.

Bude Kometa bez produktivního lídra Petera Muellera jiná?

„Určitě. On je výborný hráč, bodový, gólový. Bude chybět. Na druhou stranu, ti, co se za ním tři roky schovávali a říkali, že neměli prostor, ho teď třeba dostanou. Bude na nich, jak ho chytnou. Ať byl Peter, jaký byl, ty góly dával. Musí to za něj vzít někdo jiný.“

Hvězdný útočník přetahoval střídání, na přesilovce vydržel ve hře kolikrát celé dvě minuty. Nebude nyní prostředí v týmu zdravější?

„Peter byl hvězda, za tu práci byl zaplacený. Kdyby přetahoval střídání a nedával góly, bylo by to něco jiného. On si to svoje odvedl. Jak říkám já, každý musel držet hubu a krok. Pokud se to někomu nelíbilo, musí ukázat, že to bude lepší. Doufám, že se konečně někteří ukážou.“

Byla na Muellerovi někdy znát únava, nebo by mohl zvládnout ještě větší porci minut?

„Myslím, že on hokej miluje. Hrál by furt. Někdo říkal, že pak byl utavený, ale vždycky ten gól dal. Byly zápasy, kdy byl na ledě dlouho, ale další potom rozhodl sám. Peter byl v Brně superstar.“

Hrálo se vám s ním a s Petrem Holíkem dobře?

„Určitě. Kolikrát jsme si to společně dost užívali.“

Rozuměli jste jeho americké angličtině?

„Domluvili jsme se v pohodě. Nebavili jsme se o jaderné fyzice, ale o hokeji. (úsměv) Co bylo potřeba, to jsme si řekli. Ale ani nebylo potřeba se moc bavit. Věděli jsme o sobě na ledě všechno. Hráli jsme spíš naslepo. Hokejovým myšlením jsme si byli hodně podobní. Peterovi jsme připravovali situace, které mu vyhovovaly. Hlavně Holas mu to tam chystal a on z toho těžil. Tohle nejde jen tak nahradit.“

Ve Vítkovicích jste ho asi nečekal, co?

„To ne. Čekal jsem ho v jiných mančaftech v Česku. Bylo to překvapení. Říkal jsem si, jestli je to pravda anebo co z toho ještě vyleze. Uvidíme, co mu to angažmá přinese.“

Jak ho ubráníte?

„To budou vědět naši beci. Asi na něho trošku přitvrdí. To nechutná nikomu. Každý ví, že je nebezpečný. Musíme si ho hlídat.“

V čem je nejsilnější?

„Jednoznačně je to střelec. Dá gól ze všeho.“

Inspiroval vás ve stravě? Nejí maso, jídelníček si hodně hlídá.

„To vůbec. Nemám rád rozhodnutí, kdy se lidí otáčí každý druhý rok o sto osmdesát stupňů. To není nic pro mě. (úsměv) Petr měl své krabičky, ale nesledoval jsem, co v nich má. Ani nevím, jak to jídlo vypadalo. Když jsme byli na tripech, jedl tofu. To člověk zná. Jinak jsem to neřešil.“

Trenér Martin Pešout va vaší formaci určitě vyzkouší reprezentanta Jakuba Fleka. Bude to fungovat?

„Já jsem vždycky říkal, že vyjdu s každým. Kuba Flek je dobrý hráč, s tím asi nebude žádný problém. Uvidíme, jak to trenéři vymyslí.“

